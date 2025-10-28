健康醫療網》掉髮年輕化！ 壓力、作息不穩都可能是關鍵 醫師解析植髮選擇與保養重點

落髮常見的原因包括年紀增長、壓力大、飲食不均衡（節食導致營養不足）等等，如果依照性別細分，男性特別會因為雄性禿、女性則是荷爾蒙變化導致，例如懷孕、產後落髮、更年期或甲狀腺等等問題導致落髮。

植髮除了最常見的FUT和FUE，還有其他不同的植髮術式，適合族群與恢復狀況不同，所以如果有需要植髮，可以與醫師討論、制定出完整的植髮方案。（取自貼文）

一名40歲的中階主管，因為雄性禿係而缺乏自信，也不大敢面對客戶。植髮後經數個月，毛髮開始慢慢生長，在半年至一年間逐步看出改變，髮量明顯增加、看起來更年輕了，終於有自信能跟客戶面對面談生意，也更有自信帶下屬。

碰到落髮怎麼辦？該用生髮水還是植髮？植髮的方式有哪些？植髮可以一勞永逸、未來就不會掉髮嗎？HH醫髮診所韓式植髮專家張惟皓醫師提供最新的植髮資訊。

落髮不是老年人才有 年輕族群落髮、植髮愈來愈普遍

不過落髮不是長輩才有的。張惟皓醫師指出，因為生活和工作壓力大、作息不穩定，落髮有年輕化的趨勢，加上男性雄性禿的進程每個人都不一定，臨床上有看過20幾歲就嚴重落髮的男性。

另一個趨勢是年輕女性植髮。張惟皓醫師表示，年輕女性會因為髮際線的高度或髮型來植髮，例如想要讓髮際線更低讓臉部比例更好，或是想留某種髮型而植髮，這時植髮就不再只是「填補空白」，而是要考量髮流、髮型、臉型等等。

植髮醫師張惟皓指出，現代人因為生活和工作壓力大、作息不穩定，落髮有年輕化的趨勢。（取自貼文）

專業檢測抓出落髮問題 是否植髮要看「它」

一般來說，每天掉100、200根頭髮很正常，但如果發現落髮明顯增加，建議盡早就醫檢查。掉髮原因不單單只有一種，單靠外用產品或單一方式，成效有限，建議尋找專業的醫療院所，找出真正的落髮原因，對症下藥才能從根本解決問題，否則即使植髮，效果也可能受限

張惟皓醫師分享，落髮檢查分為影像檢測、血液檢查和問診，了解落髮的原因、頭皮和毛囊狀態後，才能進一步規劃治療計畫：

影像檢測：利用檢測儀器放大影像，觀察頭髮和毛囊狀況。醫師會透過頭皮影像或電腦化檢測系統，觀察頭髮密度、髮根粗細與頭皮健康狀況，並綜合評估是否有發炎或其他問題。

血液檢查：了解落髮是否跟內分泌、荷爾蒙或身體缺乏特定營養素（如鋅、鐵）有關。

問診：從血檢報告、影像檢測了解生活狀況，綜合評估落髮原因。

一般落髮會先以含minoxidil成分的生髮水，或其他幫助生髮的方式保守治療；但如果毛囊已明顯萎縮，保守治療可能效果有限，醫師才會考慮是否建議植髮。

植髮有FUT、FUE兩種 優、缺點和價格一次了解

植髮方式常見有FUT、FUE兩種方式，這兩種取髮的方式不同，優缺點也不同，以下整理兩者差異：

FUT跟FUE最大的差異是取毛囊的方式，FUT是切取一條帶有毛囊的皮瓣，所以會有一條細長的疤痕。FUE是一株一株地鑽取毛囊，取髮區只會留下點狀疤痕，外觀較不明顯，即使剪短髮也不易察覺，但手術過程耗時耗力，所以價格會比FUT高。

植髮除了最常見的FUT和FUE，還有其他不同的植髮術式，適合族群與恢復狀況不同，所以如果有需要植髮，可以與醫師討論、制定出完整的植髮方案。

植髮醫師張惟皓表示，可從影像檢測、血液檢查和問診3方面來了解落髮原因、頭皮和毛囊狀態，進一步擬定治療計畫。（取自貼文）

植髮不是一勞永逸 要解決落髮背後的問題才能保住植入的頭髮

植髮後，通常需要數月時間，毛髮才會逐步生長，效果會因個人狀況有所不同。張惟皓醫師指出，術後3天內建議傷口不要碰水，也要盡量避免戴帽子或安全帽，以免影響傷口復原。

3天後可正常洗頭，但清潔過程需避免摳抓和搓揉，建議用指腹輕壓清潔即可。一般來說傷口和植髮區術後約7至10天後就會慢慢穩定，但如果要染、燙髮，建議等半年後，頭皮、毛囊都穩定再進行，時間長短需依個人恢復情況調整。

另外，如果有雄性禿，即便植髮了，也建議繼續使用原本的生髮水或口服藥物，才能繼續維持原生髮的健康，避免持續落髮，整體的視覺髮量會更茂密。

張惟皓醫師也提醒，植髮完不是就一勞永逸，術後的保養也很重要，很多植髮診所只提供單一植髮服務，並未提供術後定期追蹤，如果術後保養不當，植髮區域可能會因老化、壓力、生活習慣、飲食等因素落髮，導致植髮效果大打折扣。

所以植髮後，更應該好好保護頭髮和頭皮，適度紓壓和清潔頭皮、攝取充足營養，如果有內分泌問題要盡快治療，才能有助於維持植髮效果。

最後張惟皓醫師提醒，植髮術後的照護與追蹤非常重要，一定要選擇有合法執照、經驗豐富和有安排術後定期追蹤的醫療院所，才能提升植髮的成功率、美觀並有助於降低手術風險。

HH醫髮診所韓式植髮醫師張惟皓個人檔案。（取自貼文）

本文經授權轉載自健康醫療網／記者周辰瑞報導 掉髮年輕化！ 壓力、作息不穩都可能是關鍵 醫師解析植髮選擇與保養重點

