自由開講》鄭麗文當選國民黨主席 一點也不意外

◎ 李文忠

鄭麗文的當選是一大驚奇但一點也不意外，卅萬黨員的投票決定因素一定是大趨勢，國民黨員憋屈已久，求新求變，鄭能言善道，敢拼會衝，有能力帶領打倒他（她）們眼中可惡的民進黨，完全符合他（她）們的期待，支持力量的根源在此，可惜了一個忠厚穩健的郝龍斌。

鄭麗文能言善道、敢拼會衝，國民黨黨員相信她有能力帶領他（她）們，打倒民進黨。 （資料照）

關心台灣未來的人要憂心忡忡兩件事：

第一，中共謀我日亟，擁有愈來愈強大的武嚇及滲透能力，這是台灣最需要團結的時候，但藍綠白都是鬥雞當家，打的不亦熱乎，眼中只有國內的對手，口中將對手打成敵人取悅同溫層，渾然忘了外面大敵當前，豈止愚不可及！

請繼續往下閱讀...

第二，北京公然介選，島內的同路人也毫不避諱配合演出，這預示中共對台統戰已進入新的階段，而且還一舉成功。國人要知所警覺，特別是台派、中華民國派要有明智的對策，認真思考如何求同存異，團結對方，國安單位也必須有所因應。

（作者為前立委）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法