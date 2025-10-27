自由電子報
法操》【司想評論】偷看女同事手機內相簿發現裸照，男傳給自己涉犯什麼罪？

若行為人未經授權，故意輸入他人帳號密碼、破解電腦保護措施或利用系統漏洞，進入他人的電腦或相關設備，可能會涉犯刑法第358條「無故入侵電腦或其相關設備」。
法操FOLLAW

法操FOLLAW

2025/10/27 08:30

◎ 法操司想傳媒

AI生成示意圖。（取自貼文）AI生成示意圖。（取自貼文）

手機密碼千萬不要給他人，以免被有心人士利用。近期有則新聞報導指出，陳姓男子與女同事小仙為辦公室同事，座位相鄰，平時偶有交談。某日，陳男意外取得小仙手機密碼並記起來。之後，小仙暫時離開座位上廁所，陳男遂趁機拿起小仙放在辦公桌上的手機，輸入密碼後翻找相簿內容。

陳男在翻找過程中發現小仙自拍的裸體影片，就將該影片透過LINE傳送到自己的LINE帳號想要私下留存及觀看，但因檔案過大未能成功上傳。事後，小仙返回座位，發現手機遭人翻查，因而憤怒報警提告。

陳男會涉犯什麼刑責？

首先，陳男利用記下來的密碼偷看女同事的手機，可能會涉犯「無故入侵電腦或其相關設備」，此項規定在刑法第358條：「無故輸入他人帳號密碼、破解使用電腦之保護措施或利用電腦系統之漏洞，而入侵他人之電腦或其相關設備者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科三十萬元以下罰金。」

若行為人未經授權，故意輸入他人帳號密碼、破解電腦保護措施或利用系統漏洞，進入他人的電腦或相關設備的行為就有可能成立本罪。此罪主要保護他人的資訊安全與電腦系統的完整性，只要未經同意入侵，就有可能成立。

另外，陳男也可能涉犯「無故重製性影像罪」。根據刑法第319之3條第一項：「未經他人同意，無故重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽其性影像者，處五年以下有期徒刑，得併科五十萬元以下罰金。」

此罪是指行為人未經當事人同意，將他人的性影像以錄影、截圖、複製檔案等方式再製，使該影像可以被再次儲存或傳播的行為。

偷看他人手機這個行為本身就不對，更可惡的是竟然想要傳他人的私密照給自己觀看，法操也提醒各位讀者，除了銀行的帳號密碼不要輕易告訴他人外，手機的密碼也要注意保管，畢竟手機存有太多個人隱私訊息，若遭有心人士利用，後果恐怕不堪設想。

本文經授權轉載自【法操】【司想評論】偷看女同事手機內相簿發現裸照，男傳給自己涉犯什麼罪？

