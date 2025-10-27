法操》【司想評論】偷看女同事手機內相簿發現裸照，男傳給自己涉犯什麼罪？

若行為人未經授權，故意輸入他人帳號密碼、破解電腦保護措施或利用系統漏洞，進入他人的電腦或相關設備，可能會涉犯刑法第358條「無故入侵電腦或其相關設備」。

相關新聞