有志一「童」》小國的強軍之道：新加坡軍官制度的菁英工程

新加坡武裝部隊的菁英制度，早已超越軍事範疇，成為支撐國家治理的人才戰略。軍隊在新加坡不僅承擔防衛職能，更是孕育領導力、公共治理、軍事外交與國際戰略人才的搖籃，持續為政府與企業體系輸送高階人才。
童振源

童振源

2025/10/20 17:00

◎ 童振源

新加坡的「菁英軍官制度」，涵蓋「選才、育才、用才、留才」四層面。（法新社檔案照）新加坡的「菁英軍官制度」，涵蓋「選才、育才、用才、留才」四層面。（法新社檔案照）

在東南亞這個地緣政治緊張的區域裡，新加坡不僅以戰力精良的現代化武裝部隊著稱，更以其獨特的「菁英軍官制度」聞名。一套從兵役、獎學金、升遷歷練到退休轉職的完整人才鏈，涵蓋「選才、育才、用才、留才」四個層次，使軍事菁英成為國家治理的中堅力量。

以兵役為起點的國家「選才」場域

1967年實施的國民服役制度，是新加坡建立菁英軍官庫的根基。所有18歲男性公民皆須入伍兩年，軍方在此期間依據學業成績、社團活動與服役表現進行多層次觀察與嚴格評估。這等於讓武裝部隊擁有一座「全國人才資料庫」，能及早辨識具軍事領導潛力的青年，為後續的軍官菁英培訓奠定基礎。

為了讓服役不僅是義務，更成為契機，新加坡設計出極具吸引力的「武裝部隊獎學金制度」。表現優異的役男可獲政府全額資助，赴劍橋、牛津、哈佛、史丹佛等世界頂尖名校深造，享有現階薪資、全額學費、生活津貼、研究經費與年度獎金等豐厚待遇。對尚未進入大學、經濟基礎相對薄弱的年輕人而言，這不僅提供通往世界名校的機會，更規劃「從軍通往菁英」的明確路徑，成為翻轉人生的良好前景。

新加坡不僅以戰力精良的現代化武裝部隊著稱，更以其獨特的「菁英軍官制度」聞名。（取自貼文）新加坡不僅以戰力精良的現代化武裝部隊著稱，更以其獨特的「菁英軍官制度」聞名。（取自貼文）

以獎學金為槓桿的國際化「育才」策略

新加坡的獎學金制度不僅是財務補助，更是一種制度化的育才設計。獲選者自入伍即簽下服役契約，畢業後返國任職上尉，展開明確的職涯規劃。這些軍官在快速升遷過程中，輪調各種軍事與行政要職、主導大型演訓與政策任務，逐步培養高階領導力與決策抗壓能力。武裝部隊亦積極鼓勵他們參與國際論壇、主持研討會與公開演說，以拓展戰略視野與國際人脈。

這些菁英軍官在海外名校累積的學養與網絡，往往成為日後軍政合作與國際戰略對話的重要資產。據統計，新加坡歷任武裝部隊總長多數畢業於哈佛、劍橋、牛津、耶魯、倫敦政經學院與麻省理工學院等名校。他們兼具專業軍事素養與全球視野，這正是新加坡能靈活應對國際安全與科技挑戰的關鍵。

新加坡的獎學金制度不僅是財務補助，更是一種制度化的育才設計。（取自貼文）新加坡的獎學金制度不僅是財務補助，更是一種制度化的育才設計。（取自貼文）

重責與多工的「用才」邏輯

在新加坡軍中，「用才」意味著挑戰與速度並存。菁英軍官常被派任高強度任務，如國慶閱兵籌備、跨部門演訓或國際安全論壇主持，甚至同時兼任多項職位。這種重責與多工的「用才」制度，不僅讓軍官最大程度發揮軍事專業，同時讓他們在高壓環境中整合跨域資源，追求卓越的管理能力與激發更大的領導潛力。

在此制度下，新加坡的菁英軍官職涯節奏明顯快於一般軍官：多數在30歲前晉升少校，37至40歲間即晉升將官。這種高度壓縮的升遷節奏，不僅讓菁英軍官展現卓越的組織與協調能力，同時打破「年功序列」與「學長學弟制」，建立真正的「用人唯才」文化。

從高薪誘因到職涯設計的「留才」工程

新加坡政府長期奉行「高薪攬才」的原則，軍職薪資甚至高於同職等公務員約兩成。從尉官到將官，薪資層級倍增，加上續服獎金與海外進修機會，使軍旅成為極具吸引力的職涯選擇。中高階軍官的職涯路徑更傾向跨域歷練，40歲前往往歷任國防部聯參或政府部門要職，為未來轉任政務官或企業主管做好準備。

特別是，1990年代推動的退休金改革——將「終身俸」改為「積累帳戶制」，不僅減輕國家財政負擔，更消除了舊制對軍官轉職的束縛，使菁英軍官能在40歲後自由轉入公務體系或企業部門。歷任總長中，多位轉任部會常務次長、政務官或企業高階主管，逐漸形成一條橫跨軍事、行政與企業的人才循環體系。

新加坡政府長期奉行「高薪攬才」的原則，軍職薪資甚至高於同職等公務員約兩成。（取自貼文）新加坡政府長期奉行「高薪攬才」的原則，軍職薪資甚至高於同職等公務員約兩成。（取自貼文）

「軍官即菁英」的社會共識

新加坡武裝部隊的菁英制度，早已超越軍事範疇，成為支撐國家治理的人才戰略。軍隊在新加坡不僅承擔防衛職能，更是孕育領導力、公共治理、軍事外交與國際戰略人才的搖籃，持續為政府與企業體系輸送高階人才。這套「選、育、用、留」的體系，使國防成為國家人才戰略的重要支柱，為卓越領導與高效治理奠定堅實基礎，並逐步形塑出「軍官即菁英」的社會共識。

（作者為我國駐新加坡代表）

