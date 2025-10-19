自由電子報
矢板明夫觀點》國民黨主席選舉 是一場藍與紅之爭

國民黨的底色已經由藍色變成了紅色。過去，國民黨一直在努力扮演的，是台灣社會和中國共產黨之間「緩衝地帶」的角色。但是今後，中共勢力可以更容易地直接插手台灣政治。兩岸的矛盾與衝突，將變得更加短兵相接。
矢板明夫

矢板明夫

2025/10/19 21:00

◎ 矢板明夫

今天（1018）舉行的國民黨主席選舉，是一場藍與紅之爭。主要的兩個候選人，一個是代表國民黨傳統菁英和地方勢力的郝龍斌，另一個是被自己人都認為是「中國同路人」的鄭麗文。

主要的兩個候選人，一個是代表國民黨傳統菁英和的郝龍斌，另一個是被認為是「中國同路人」的鄭麗文。（取自貼文）主要的兩個候選人，一個是代表國民黨傳統菁英和的郝龍斌，另一個是被認為是「中國同路人」的鄭麗文。（取自貼文）

雖然國民黨主要的各大縣市長、立委，幾乎都站在郝龍斌這一邊，但依然抵擋不住支持鄭麗文的網軍空中戰。最後，鄭麗文獲得了54%的選票勝出。這一選舉結果，對台灣政治今後的走向有巨大的影響。

首先，國民黨的底色已經由藍色變成了紅色。過去，國民黨一直在努力扮演的，是台灣社會和中國共產黨之間「緩衝地帶」的角色。但是今後，中共勢力可以更容易地直接插手台灣政治。兩岸的矛盾與衝突，將變得更加短兵相接。

第二，國民黨的抗爭手段將由宮廷政治逐漸轉化成激烈抗爭。過去幾任國民黨主席，包括這一次參選的郝龍斌，大部分都擁有「沒落貴族」的氣質，不喜歡使用激烈手段抗爭。但鄭麗文出身民進黨，擅長組織抗爭、製造對立，這一特長也正是她能夠在六個候選人中脫穎而出當選的原因之一。

承載著基層黨員「狠狠教訓民進黨」的期待，鄭麗文率領的國民黨將變得更加兇悍，很可能會讓台灣社會更加撕裂、族群矛盾更加激化。

第三，國民黨或許將直接開啟兩岸談判。以前的中共，一直希望透過幫助台灣的親中政黨贏得選舉之後，慢慢調整兩岸政策，最後再走向統一。但是最近已經明顯等不及了。

鄭麗文不斷強調「台灣已經沒有時間了」、「要早日開啟談判」。並多次表示，自己「願意到北京和習近平談判」。（記者陳逸寬攝）鄭麗文不斷強調「台灣已經沒有時間了」、「要早日開啟談判」。並多次表示，自己「願意到北京和習近平談判」。（記者陳逸寬攝）

我們看到這次鄭麗文的競選主張，既不相信台灣有能力對抗侵略，也不相信以美國為首的國際社會會幫助台灣，只是不斷強調「台灣已經沒有時間了」、「要早日開啟談判」。並多次表示，自己「願意到北京和習近平談判」，談多少次都可以。

雖然沒有中央政府的授權，但是如果國會最大黨——國民黨主席到北京展開所謂的「和平談判」，對國際社會的影響、對台灣的傷害，都是極大的。賴清德政府必須小心應對。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）
本文經授權轉載自矢板明夫臉書

