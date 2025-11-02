自由開講》中華民國（臺灣）光榮存在 護照備受禮遇

◎ 常遇秋

賴清德總統在雙十國慶演說中，除了謝謝「鏟子超人」之外，最令外界側目的是賴總統提「台灣」51次、「中華民國」2次，引發一些討論。

總統賴清德於雙十節上午出席在總統府府前廣場舉行的「中華民國中樞暨各界慶祝114年國慶大會」，演說中喊「台灣」51次創近年新高。（資料照）

其實，「中華民國」在「台灣」，就是當前的現實，外界無須大驚小怪！

請繼續往下閱讀...

筆者過去曾出國參訪，導遊總是提醒我們，要稱自己來自「台灣」（Taiwan），因為你可以獲得比較好的待遇，而且屢試不爽。

因為，對於外國人而言，「中華民國」（Republic of China）和「中華人民共和國」（The People's Republic of China），兩者間除了「中華人民共和國」（The People's Republic of China）多了（People）之外，幾乎看不出彼此差異！

更重要的是，外國人多半只看到「中華民國」與「中華人民共和國」的英文中，都有（ China），所以常誤會「中華民國」與「中華人民共和國」都屬於「中國」（ China）！

有時，還真不是三言兩語，就可以清楚解釋這段「國共內戰」等歷史，更遑論複雜的「兩岸關係」！

有鑑於此，第11任中華民國總統陳水扁於2005年後，不排斥「中華民國」的稱號，只是在總統府、外交部等政府部門的官方網站，要加註（臺灣）。

另外，我們的護照也會看到中華民國（臺灣）（英語：Republic of China （Taiwan）），讓外國的海關人員立即知道，你是來自中華民國（臺灣），而非來自「中華人民共和國」，因此可以快速通關，算是禮遇！

持我國護照備受禮遇，台灣人可以免簽證前往136個目的地。（資料照）



我們理當以「台灣人」為榮，但也接受我們的護照是「中華民國」（臺灣）（英語：Republic of China （Taiwan）），無須再次更名！

（作者為教育人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法