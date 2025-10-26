自由開講》台鐵轉型進行式 從依法休假到依法罷工

◎ 侯嘉偉

八年爭議落幕：依法休假案的最終判決

2025年10月8日，最高行政法院就台鐵產業工會「2017年春節依法休假」一案作出最終判決，撤銷高等行政法院原判，改判台鐵產業工會敗訴。這起歷時八年的爭議，從員工休假權益問題延伸至勞資關係與法律界線的討論，更象徵著台鐵員工長年在「不能罷工」體制下維護勞權的困境。就在判決確定之際，從八年前的休假爭議，到如今公司化後的台鐵，體制轉變似乎帶來了新的契機。

台鐵工會8年前發起春節集體休假，336人遭懲處，北高行、更一審判工會勝訴，最高行政法院10月8日改判工會、336人敗訴確定。（資料照）

公司化後的台鐵，員工真的能「依法罷工」了嗎？

「依法休假」與「罷工」之間的落差每逢台鐵抗爭事件，總有人問：「為什麼他們總說是『依法休假』，而不是罷工？」這個問題，看似只是字眼區分，實際上揭露了台鐵員工身分轉變與台灣勞動體制的一場深刻斷層。

公務員體制下的法律限制

在台鐵公司化之前，鐵路局是典型行政機關。員工多屬公務人員，依法不得罷工。即使公務員兼具勞工身分者雖可加入工會，工會亦可依法發動罷工，惟基於公務員服務法及勞動基準法之意旨，縱工會依法決議罷工，公務員兼具勞工身分者，仍不得參加工會之罷工。這意味著，台鐵員工即使爭取或維護自身勞動條件，也不能像民營企業工會那樣「走上街頭」依法罷工。

替代性行動的誕生：當罷工權被限制時

因此，1988年5月1日「司機員集體休假」、2017年春節台鐵產業工會「集體休假」、到2022年公司化前夕的「五一集體休假」，這些都不是法律上的罷工，而是工會在嚴格的公務體制內，找到的一種「替代性行動」。利用《勞基法》賦予的休假與拒絕加班權，以集體休假、集體請假方式，達到「不工作即抗議」的效果。形式上合法，實質上抵抗。這正是台鐵人長年在法律夾縫中維護勞權的象徵。

336名台鐵員工於2017年除夕與農曆春節採取「依法休假」，而台鐵於排定班表時，並未徵得員工同意出勤。自強號示意圖。（資料照） 公司化帶來的制度轉折

但2024年1月1日台鐵正式公司化，這一切開始出現轉變。公司化之後進用的台鐵從業人員，身分不再是公務人員，而是《勞基法》下的勞工；他們得以依法成立工會、進行團體協商、並依法發動罷工，成為真正能夠行使「勞動三權」的一群人。這是制度上的重大突破，象徵著公營體制勞工權益與民間勞工權利的接軌。

公共運輸的罷工難題：權利與責任的平衡

然而，這樣的「解禁」並不意味著可以輕易走向罷工。社會輿論對「鐵路停駛」的敏感度極高，政治壓力隨之而來。從「不能罷工」到「可罷工」，法律上雖跨出一步，但要真正落實，仍需要成熟的勞資對話機制與社會理解。

公共運輸與勞權之間的平衡

台鐵公司化後的新勞資關係，不只是制度名稱的改變，也反映出台灣公共勞動治理面臨的新課題。政府與企業在維持公共運輸穩定的同時，如何兼顧勞工的權益與待遇，成為制度轉型過程中必須面對的平衡問題。工會如何運用依法賦予的集體行動權，促進理性對話與制度完善，而非陷入勞資對立的循環，將是觀察公司化後勞資互動能否邁向成熟的重要指標。

2024年1月1日台鐵正式公司化，圖為蔡英文前總統（中）於2024年初參加台鐵公司化揭牌典禮。（資料照）

從依法休假到依法罷工的未來想像

回望過去三十年，台鐵員工用「依法休假」的方式，守住體制內最後的尊嚴；而未來，他們能否以「依法罷工」的姿態，重塑公共企業的勞資文化，將成為公司化後值得持續關注的發展方向。

（作者為勞動法令講師、法院勞動調解委員、勞動局勞資爭議調解委員）

