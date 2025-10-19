自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》中、美航運報復升級 台灣的「法律防禦」政策

2025/10/19 10:00

◎ 饒瑞正

中國商務部10月14日宣布，對南韓造船企業韓華海洋（Hanwha Ocean Co.）旗下五家美國企業施加限制，並啟動《301條款》反制調查。此舉不僅反映中美貿易摩擦的延伸，更標誌全球航運與造船產業的「法制化報復」時代正式開啟

自由開講》中、美航運報復升級 台灣的「法律防禦」政策中國商務部於10月14日宣布，對南韓韓華海洋株式會社5家美國子公司採取反制措施，圖為韓國總統李在明今年8月參觀位於費城韓造船廠時鼓掌致意。（歐新社檔案照）

在國際法層面，中、美雙方的行動都充滿法律爭議。美國依《貿易法》第301條限制中國造船及航運企業，屬單邊貿易制裁；中國則以對等措施禁止國內機構與被制裁美企交易。這類互動違背《世界貿易組織》（WTO）「最惠國待遇」與「市場准入」原則，也挑戰《服務貿易總協定》（GATS）對港口服務自由化的保障。雙方以「國家安全」為名行經濟報復之實，已使多邊貿易法體制進一步邊緣化。

若從海洋法角度觀察，中國的限制措施將影響外國船舶的停靠、維修與代理權，涉及《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）第125條「海上航行自由」與第211條「防止污染管制」的適用界線。當一國以安全與主權理由限制他國航運企業時，國際海運秩序將出現破裂化趨勢，港口管制權與航運自由之間的平衡亦更難維持

對台灣而言，這場「海上貿易戰」帶來雙重影響。短期內，中、美航運企業受限可能使部分貨流轉向中立港口，如高雄，提升台灣在轉運與修造船市場的能見度。然而，長期風險更為複雜。台灣企業若承攬中、美雙方的船舶建造、維修、保險或代理業務，可能被要求進行額外的出口審查、金融適法與風險揭露。若未即時調整契約條件，恐遭捲入次級制裁或保險拒賠爭議。

美國與中國於10月14日起開始對航運公司徵收港口費。（歐新社檔案照）美國與中國於10月14日起開始對航運公司徵收港口費。（歐新社檔案照）

因此，台灣在因應上宜採取「法律防禦」政策。首先，政府可建立跨部會「國際航運法制監測平臺」，即時追蹤中、美及他國的航運限制與貿易措施，提供業界風險預警。其次，應強化港口中立化與法制透明度，讓外國船公司能以台灣港埠作為政治風險避險地。此外，交通部與海委會可推動「國際航運法遵指引」，協助國內船廠與航運公司釐清法律責任界線。

整體而言，中、美航運報復升級已不僅是經濟對抗，更是國際法規範與供應鏈治理的權力角逐。台灣若能在法制與政策上積極布局，而能避險並維護我國對外貿易與國安之海上生命線。

（作者為國立臺灣海洋大學海洋法律研究所教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書