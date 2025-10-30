自由開講》讓學生回流 偏遠學校如何自救

◎ 陳啟濃

嘉義縣審計室針對嘉義縣總決算審核報告指出，縣內的偏遠中小學有超過二千名學生未在地就學。偏遠學校學生越區就讀的情況，其實也存在於全國其他區域，值得教育部與地方政府重視。

嘉義縣義竹鄉光榮國小為偏遠學校之一，導入實驗教育，招生穩定。 （資料照）

政府對於偏遠學校的投資，如果以人均計算，絕對不會少於一般地區的學校。只是除了考量成本不敷效益的狀況，更重要的是學生的學習，能否受到教育機會均等的待遇，這才是值得關注的問題。

以嘉義縣為例，那麼多家長寧願讓孩子越區就讀，應該存在期待孩子到都會區能更有競爭力的現實考量。雖然縣政府投入不少特色教學的計畫，但還是無法留住學生，殘酷的現象卻會雪上加霜一發不可收拾。因為只要學業優秀的學生轉走，就會造成連環效應，家長總會一窩蜂跟著幾個領頭的家長行動。留在偏遠學校的學生，比例上留下更多經濟不利的家庭，學校在辦學上會產生更加不利的狀況。

該設想的還是回到如何提升偏遠學校學生的競爭力，最重要的還是學校的規模不能太小，因為學生少、班級少的學校人力有限，當然無法好好善盡教學的責任，而且教師欠缺工作成就感，高比率的教師流動成為常態，學校新人過多造成推動校務的困難。

所以第一步還是要落實裁倂，讓人力專業化，教學與行政分工明確。過小的學校要合併，讓學生有一定規模的人數，可以有同儕學習的機制，教師也可以有專業成長的社群。另外就是行政人力的專業化，鄰近幾所學校可以採用分校的概念，中心學校設有專職行政人員負責行政工作，讓老師可專心投入教學工作，落實差異化教學的任務，提升學生的競爭力。

面臨廢併校存亡危機，嘉義縣溪口鄉美林國小成為全縣首所公辦公營蒙特梭利實驗小學，吸引外地學生就讀。（資料照）

如果將偏遠學校整倂，做好行政教學專業分工，落實個別化教學，學生可以有更多同儕學習的環境，這樣的學校不僅有效率更有特色，照顧學生更周全，家長當然更放心讓孩子到這樣的學校學習。

（作者為資深教育人員）

