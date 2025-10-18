汪浩時間》為什麼共軍對習不忠誠？

那麼，為什麼這些由習親自提拔、封為上將的軍頭，最終仍被指為「不忠」？原因在於，習近平自2012年起重建「黨指揮槍」體系，但他對軍隊的信任從未真正建立。

◎ 汪浩

這一輪震撼性的「上將團滅」，不只是一次軍紀整肅，而是一場針對軍中「政治忠誠」的權力清洗。官方指控何衛東、苗華等人「信仰坍塌、忠誠失節」，其核心問題並非貪腐，而是「對黨不忠、對習不忠」。這正揭示出：在習近平治下，「忠誠」已被個人化為對「核心」的絕對效忠。

中國國防部10月17日以肅貪為由，將中央軍事委員會副主席何衛東、前軍委政治工作部主任苗華等9名共軍上將開除黨籍。（取自貼文）

那麼，為什麼這些由習親自提拔、封為上將的軍頭，最終仍被指為「不忠」？原因在於，習近平自2012年起重建「黨指揮槍」體系，但他對軍隊的信任從未真正建立。軍改雖打破舊派系，卻未能形成穩定的新忠誠結構。高層將領出身各異，既有「習家軍」的福建舊部，也有被動編入體制的新將，但這些人更多出於仕途依附，而非真正的政治信仰。當習以「軍委主席負責制」將權力集中於一身，軍中實際出現「人人效忠、人人自危」的政治生態。

前中共中央軍委副主席何衛東（左）和軍委主席習近平（右）。（路透檔案照）

另一方面，習近平的決策高度個人化、對外政策強硬化，使軍方背負巨大壓力。軍官們既要應對內部監控，又要面對經費緊縮、對外戰略風險升高。對這些職業軍人而言，「忠誠」成了動態的政治測驗——一旦有絲毫猶豫或保留，就可能被定義為「失節」。

因此，這場「對習不忠」的指控，本質上是體制恐懼的自我反噬。當一個體系把忠誠從制度信任變成個人效忠，最終結果往往是：沒有人真正安全，也沒有人真正忠誠。

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

