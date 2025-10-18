自由電子報
評論 > 社群

汪浩時間》為什麼共軍對習不忠誠？

那麼，為什麼這些由習親自提拔、封為上將的軍頭，最終仍被指為「不忠」？原因在於，習近平自2012年起重建「黨指揮槍」體系，但他對軍隊的信任從未真正建立。
汪浩時間

汪浩時間

2025/10/18 19:00

◎ 汪浩

這一輪震撼性的「上將團滅」，不只是一次軍紀整肅，而是一場針對軍中「政治忠誠」的權力清洗。官方指控何衛東、苗華等人「信仰坍塌、忠誠失節」，其核心問題並非貪腐，而是「對黨不忠、對習不忠」。這正揭示出：在習近平治下，「忠誠」已被個人化為對「核心」的絕對效忠。

中國國防部10月17日以肅貪為由，將中央軍事委員會副主席何衛東、前軍委政治工作部主任苗華等9名共軍上將開除黨籍。（取自貼文）中國國防部10月17日以肅貪為由，將中央軍事委員會副主席何衛東、前軍委政治工作部主任苗華等9名共軍上將開除黨籍。（取自貼文）

那麼，為什麼這些由習親自提拔、封為上將的軍頭，最終仍被指為「不忠」？原因在於，習近平自2012年起重建「黨指揮槍」體系，但他對軍隊的信任從未真正建立。軍改雖打破舊派系，卻未能形成穩定的新忠誠結構。高層將領出身各異，既有「習家軍」的福建舊部，也有被動編入體制的新將，但這些人更多出於仕途依附，而非真正的政治信仰。當習以「軍委主席負責制」將權力集中於一身，軍中實際出現「人人效忠、人人自危」的政治生態

前中共中央軍委副主席何衛東（左）和軍委主席習近平（右）。（路透檔案照）前中共中央軍委副主席何衛東（左）和軍委主席習近平（右）。（路透檔案照）

另一方面，習近平的決策高度個人化、對外政策強硬化，使軍方背負巨大壓力。軍官們既要應對內部監控，又要面對經費緊縮、對外戰略風險升高。對這些職業軍人而言，「忠誠」成了動態的政治測驗——一旦有絲毫猶豫或保留，就可能被定義為「失節」。

因此，這場「對習不忠」的指控，本質上是體制恐懼的自我反噬當一個體系把忠誠從制度信任變成個人效忠，最終結果往往是：沒有人真正安全，也沒有人真正忠誠。

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

