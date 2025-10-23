自由開講》網路替代馬路 讓偏鄉孩子與世界零距離

◎ 蔣辰平

當屏東潮和國小榮獲「蘋果傑出學校（Apple Distinguished School）」國際認證的消息傳來，許多人都替這所學校感到驕傲。這不僅是屏東的光榮，更是南台灣教育的一個里程碑。

屏東潮和國小榮獲「蘋果傑出學校（Apple Distinguished School）」國際認證 。（擷取自屏東縣長周春米臉書專頁）

長久以來，教育資源的分佈往往與地理位置息息相關。首都與都會區擁有豐沛的人力與設備，而國境之南、山邊海邊的學校，則常在有限的條件中努力求變。但潮和國小的例子證明——在數位時代，距離不再是學習的阻礙，只要方法正確、願景清晰，偏鄉也能與世界同步。

潮和國小獲殊榮，圖為蘋果所頒發認證。（擷取自屏東縣長周春米臉書專頁）

所謂「用網路替代馬路」，就是讓科技成為教育平權的關鍵橋樑。

過去，孩子若想參加比賽、研習或國際課程，往往要舟車勞頓、耗費時間與經費；如今，一台 iPad、一條穩定的網路線，就能讓他們與國際學生共同討論、與世界名師共學、用數位作品發聲。潮和國小全校教師皆為蘋果教師，以 SDGs 永續議題為核心設計跨域課程，這正是「科技輔助學習」的最好實踐：讓科技不是取代老師，而是讓老師的力量被放大。

教育現場的挑戰不僅在設備，更在理念。

數位轉型不是將紙本搬上螢幕，而是重塑教與學的關係——讓學生從被動學習者變成主動探究者，讓學校從教室的集合，成為連結世界的節點。當偏鄉的孩子能用平板探索海洋議題、製作永續生活提案、甚至連線國外同齡學生交流，那份自信，正是教育最珍貴的成果。

屏東教育處推動智慧校園、教師數位培力，讓「教育科技」不只是口號，而是日常的教學實踐。這不只是潮和國小的成功，更是整個屏東教育團隊的集體努力。

屏東潮和國小導入iPad教學，獲得ADS殊榮，是中南部第1所學校。（屏縣府教育處提供）

未來，期盼中央與地方能持續在三個方向加碼投入：

一、是提升偏鄉學校的網路與設備品質，讓數位學習不被網速絆住；

二、是建立跨校共學平台，讓城鄉學生能線上共課、共創；

三、是支持教師專業成長，讓科技真正成為教學的第二語言。

教師用iPad教學，提升教學的品質。（擷取自屏東縣長周春米臉書專頁）

教育的核心從來不是科技，而是人。

但科技能讓教育的光，照得更遠。

當我們用「網路」取代「馬路」，讓每個孩子都有機會被世界看見，那才是教育數位轉型最動人的意義。

（作者為屏東縣彭厝國小教師、屏東縣教育產業工會副秘書長）

