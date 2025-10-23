自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》網路替代馬路 讓偏鄉孩子與世界零距離

2025/10/23 08:00

◎ 蔣辰平

當屏東潮和國小榮獲「蘋果傑出學校（Apple Distinguished School）」國際認證的消息傳來，許多人都替這所學校感到驕傲。這不僅是屏東的光榮，更是南台灣教育的一個里程碑

屏東潮和國小榮獲「蘋果傑出學校（Apple Distinguished School）」國際認證 。（擷取自屏東縣長周春米臉書專頁）屏東潮和國小榮獲「蘋果傑出學校（Apple Distinguished School）」國際認證 。（擷取自屏東縣長周春米臉書專頁）

長久以來，教育資源的分佈往往與地理位置息息相關。首都與都會區擁有豐沛的人力與設備，而國境之南、山邊海邊的學校，則常在有限的條件中努力求變。但潮和國小的例子證明——在數位時代，距離不再是學習的阻礙，只要方法正確、願景清晰，偏鄉也能與世界同步

潮和國小獲殊榮，圖為蘋果所頒發認證。（擷取自屏東縣長周春米臉書專頁）潮和國小獲殊榮，圖為蘋果所頒發認證。（擷取自屏東縣長周春米臉書專頁）

所謂「用網路替代馬路」，就是讓科技成為教育平權的關鍵橋樑

過去，孩子若想參加比賽、研習或國際課程，往往要舟車勞頓、耗費時間與經費；如今，一台 iPad、一條穩定的網路線，就能讓他們與國際學生共同討論、與世界名師共學、用數位作品發聲。潮和國小全校教師皆為蘋果教師，以 SDGs 永續議題為核心設計跨域課程，這正是「科技輔助學習」的最好實踐：讓科技不是取代老師，而是讓老師的力量被放大

教育現場的挑戰不僅在設備，更在理念

數位轉型不是將紙本搬上螢幕，而是重塑教與學的關係——讓學生從被動學習者變成主動探究者，讓學校從教室的集合，成為連結世界的節點。當偏鄉的孩子能用平板探索海洋議題、製作永續生活提案、甚至連線國外同齡學生交流，那份自信，正是教育最珍貴的成果。

屏東教育處推動智慧校園、教師數位培力，讓「教育科技」不只是口號，而是日常的教學實踐。這不只是潮和國小的成功，更是整個屏東教育團隊的集體努力。

屏東潮和國小導入iPad教學，獲得ADS殊榮，是中南部第1所學校。（屏縣府教育處提供）屏東潮和國小導入iPad教學，獲得ADS殊榮，是中南部第1所學校。（屏縣府教育處提供）

未來，期盼中央與地方能持續在三個方向加碼投入：

一、是提升偏鄉學校的網路與設備品質，讓數位學習不被網速絆住；

二、是建立跨校共學平台，讓城鄉學生能線上共課、共創；

三、是支持教師專業成長，讓科技真正成為教學的第二語言。

教師用iPad教學，提升教學的品質。（擷取自屏東縣長周春米臉書專頁）教師用iPad教學，提升教學的品質。（擷取自屏東縣長周春米臉書專頁）

教育的核心從來不是科技，而是人

但科技能讓教育的光，照得更遠。

當我們用「網路」取代「馬路」，讓每個孩子都有機會被世界看見，那才是教育數位轉型最動人的意義。

（作者為屏東縣彭厝國小教師、屏東縣教育產業工會副秘書長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書