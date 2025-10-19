自由開講》國民黨黨魁大賽 TikTok上演「內鬥AI秀」

◎ 張怡穎

在這個什麼都能「AI一下」的年代，連國民黨黨主席選舉也要玩出元宇宙風。短影音比政見多、假帳號比黨員熱情、網軍比支部還團結，甚至連中共都被迫成為「故事背景」。看完這齣戲，不得不懷疑：國民黨到底是政治組織，還是正在轉型成抖音創作者聯盟？

「戰鬥藍」發起人趙少康指出國民黨主席選舉遭中共介入。（資料照）

根據戰鬥藍發起人趙少康的「數據揭密」，光是9月12日至10月12日這一個月內，TikTok上出現與國民黨主席選舉相關的影片竟高達1,790部！其中900部拼命誇鄭麗文、400部講趙少康自己、250部專門罵郝龍斌。平均每天三十部影片——這不是選舉，是開演唱會吧？而且全都在TikTok這個中資平台上上演。喊著「查中共介選」的同時，大家卻在中共伺服器裡搶曝光，真是「邊譴責共產黨，邊幫他增加廣告收入」的最佳典範。

更有趣的是，趙少康義正詞嚴地要求國安單位查清楚，還呼籲中共「應該阻止這些影片散播」。這邏輯神似小偷報警：「警察，我自己家門沒鎖，你快幫我鎖起來，不然我怕我又偷回去。」如果真懷疑中共介選，第一步是不是該先叫國民黨全體黨員刪掉TikTok帳號？

接著輪到柳采葳登場。她爆料郝龍斌遭AI深偽影片抹黑，內容還是「接吻照」！結果AI製作者自己跳出來道歉，說他不是中共網軍，只是「在世界各地遊走的海外華人」。這句話比「我朋友不是我」還虛。現代版《此地無銀三百兩》，連抖音濾鏡都遮不住尷尬。

前台北市長郝龍斌質疑「境外勢力」網軍介入國民黨主席選舉，近日台北市議員柳采葳與郝龍斌合影照片，也遭不名人士用AI惡搞成熱吻影片，兩人深受其害。（資料照，圖擷取自網路）

郝龍斌本人則大嘆「誰這麼怕我當選？」其實郝先生，大家不是怕你，是怕國民黨又回到「老爺體制」。而且黨內互咬這麼激烈，中共哪需要介入？你們自己就能演出三部曲：《誰偷我的流量》、《假帳號的逆襲》、《AI戀愛風暴》。

羅智強則當上和平使者，宣稱「君子之爭」。這句話放在國民黨裡，聽起來就像在泥巴堆裡喊「我最乾淨」一樣。至於鄭麗文，淡定表示「沒感受到介選」，認為這只是網路時代現象。這回答堪比交白卷還硬拗：「老師，我不是不會寫，是選擇性思考。」黨內影片洗成這樣，還能說「沒感覺」，果然是「理性中立」的極致表現。

國民黨主席候選人羅智強表示自己最能團結國民黨。（資料照）

最後登場的張亞中，則補上一刀：「中國官方不會介選，但有人確實和中國AI團隊合作。」這話的意思，大概就是「不是中共，是我們自己人太像中共」。真不愧是老藍軍，連指責都能內循環。

總結這場戲，國民黨這次黨魁選舉比韓劇還精彩：有陰謀、有AI、有假新聞，還有滿滿的戲精。最諷刺的是，這些候選人一邊高喊「反共」，一邊靠中共平台搶點閱率。說穿了，中共根本不用介選——國民黨自己就會把「心向抖音」寫進黨綱。

國民黨主席候選人郝龍斌質疑遭境外網軍介入攻擊，受訪強調沒有指涉任何人，候選人張亞中說這個人就是鄭麗文，候選人鄭麗文則呼籲大家快速適應新的網路時代。（資料照）

國民黨今天最大的敵人，不是中共，不是網軍，而是自己。當一個政黨的核心價值變成「誰在抖音上最紅」，那它離政治消失也就不遠了。下一次的黨主席選舉，乾脆改在TikTok直播，讓中共直接頒個「年度最佳演員獎」，還比較有效率。

（作者為自營商）

