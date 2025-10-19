自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》國民黨黨魁大賽 TikTok上演「內鬥AI秀」

2025/10/19 11:30

◎ 張怡穎

在這個什麼都能「AI一下」的年代，連國民黨黨主席選舉也要玩出元宇宙風。短影音比政見多、假帳號比黨員熱情、網軍比支部還團結，甚至連中共都被迫成為「故事背景」。看完這齣戲，不得不懷疑：國民黨到底是政治組織，還是正在轉型成抖音創作者聯盟

「戰鬥藍」發起人趙少康指出國民黨主席選舉遭中共介入。（資料照）「戰鬥藍」發起人趙少康指出國民黨主席選舉遭中共介入。（資料照）

根據戰鬥藍發起人趙少康的「數據揭密」，光是9月12日至10月12日這一個月內，TikTok上出現與國民黨主席選舉相關的影片竟高達1,790部！其中900部拼命誇鄭麗文、400部講趙少康自己、250部專門罵郝龍斌。平均每天三十部影片——這不是選舉，是開演唱會吧？而且全都在TikTok這個中資平台上上演。喊著「查中共介選」的同時，大家卻在中共伺服器裡搶曝光，真是「邊譴責共產黨，邊幫他增加廣告收入」的最佳典範。

更有趣的是，趙少康義正詞嚴地要求國安單位查清楚，還呼籲中共「應該阻止這些影片散播」。這邏輯神似小偷報警：「警察，我自己家門沒鎖，你快幫我鎖起來，不然我怕我又偷回去。」如果真懷疑中共介選，第一步是不是該先叫國民黨全體黨員刪掉TikTok帳號

接著輪到柳采葳登場。她爆料郝龍斌遭AI深偽影片抹黑，內容還是「接吻照」！結果AI製作者自己跳出來道歉，說他不是中共網軍，只是「在世界各地遊走的海外華人」。這句話比「我朋友不是我」還虛。現代版《此地無銀三百兩》，連抖音濾鏡都遮不住尷尬。

前台北市長郝龍斌質疑「境外勢力」網軍介入國民黨主席選舉，近日台北市議員柳采葳與郝龍斌合影照片，也遭不名人士用AI惡搞成熱吻影片，兩人深受其害。（資料照，圖擷取自網路）前台北市長郝龍斌質疑「境外勢力」網軍介入國民黨主席選舉，近日台北市議員柳采葳與郝龍斌合影照片，也遭不名人士用AI惡搞成熱吻影片，兩人深受其害。（資料照，圖擷取自網路）

郝龍斌本人則大嘆「誰這麼怕我當選？」其實郝先生，大家不是怕你，是怕國民黨又回到「老爺體制」。而且黨內互咬這麼激烈，中共哪需要介入？你們自己就能演出三部曲：《誰偷我的流量》、《假帳號的逆襲》、《AI戀愛風暴》

羅智強則當上和平使者，宣稱「君子之爭」。這句話放在國民黨裡，聽起來就像在泥巴堆裡喊「我最乾淨」一樣。至於鄭麗文，淡定表示「沒感受到介選」，認為這只是網路時代現象。這回答堪比交白卷還硬拗：「老師，我不是不會寫，是選擇性思考。」黨內影片洗成這樣，還能說「沒感覺」，果然是「理性中立」的極致表現。

國民黨主席候選人羅智強表示自己最能團結國民黨。（資料照）國民黨主席候選人羅智強表示自己最能團結國民黨。（資料照）

最後登場的張亞中，則補上一刀：「中國官方不會介選，但有人確實和中國AI團隊合作。」這話的意思，大概就是「不是中共，是我們自己人太像中共」。真不愧是老藍軍，連指責都能內循環

總結這場戲，國民黨這次黨魁選舉比韓劇還精彩：有陰謀、有AI、有假新聞，還有滿滿的戲精。最諷刺的是，這些候選人一邊高喊「反共」，一邊靠中共平台搶點閱率。說穿了，中共根本不用介選——國民黨自己就會把「心向抖音」寫進黨綱。

國民黨主席候選人郝龍斌質疑遭境外網軍介入攻擊，受訪強調沒有指涉任何人，候選人張亞中說這個人就是鄭麗文，候選人鄭麗文則呼籲大家快速適應新的網路時代。（資料照）國民黨主席候選人郝龍斌質疑遭境外網軍介入攻擊，受訪強調沒有指涉任何人，候選人張亞中說這個人就是鄭麗文，候選人鄭麗文則呼籲大家快速適應新的網路時代。（資料照）

國民黨今天最大的敵人，不是中共，不是網軍，而是自己。當一個政黨的核心價值變成「誰在抖音上最紅」，那它離政治消失也就不遠了。下一次的黨主席選舉，乾脆改在TikTok直播，讓中共直接頒個「年度最佳演員獎」，還比較有效率

（作者為自營商）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書