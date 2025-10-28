自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》要不要禁抖音、小紅書？ 資訊戰場早開打

2025/10/28 08:30

◎ 張厚光

抖音、小紅書該不該禁？這問題看似政治攻防，實則是數位時代最深的國安議題。真正的戰場，不在立法院，而在每個人的手機螢幕裡。

自由開講》要不要禁抖音、小紅書？ 資訊戰場早開打中國社群平台「小紅書」被國安局示警有資安風險。（路透檔案照）

在網路世界，資訊流比水還快。你滑過的影片、點過的按讚，早已被演算法記錄。它知道你焦慮什麼、喜歡什麼，甚至比你更早知道你下一個情緒轉折。當這套系統掌握在外國政府或與其關聯的企業手裡，問題就不只是「娛樂」而已，而是國安。

許多人說：「我只是看看貓狗影片，有什麼危險？」但試想，假如在重大選舉或突發災害時，演算法刻意放大某種情緒、壓低某些聲音，讓社會出現偏激對立，那將是一場「無聲的戰爭」。這並非陰謀論，而是認知作戰的日常化。

美國、歐盟、印度早已開始限制或審查抖音的資料使用。理由不是反中，而是防止公民資料被用來影響政治選擇。台灣身處資訊戰最前線，更不能天真以為「不談政治就沒事」。當別人可以在你不知不覺間，塑造你的世界觀，那就是對主權的滲透。

自由開講》要不要禁抖音、小紅書？ 資訊戰場早開打抖音位於中國北京的辦公室外觀。（彭博社檔案照）

然而，「全面封禁」也非萬靈丹。禁止平台容易，封住資訊卻難。真正關鍵的，是公民的媒體識讀與數位素養。政府該做的，是建立透明的資料安全審查制度，讓民眾知道哪些平台如何使用個資；學校該教的，是如何辨識假訊息與算法偏見；媒體該練的，是在快訊洪流中維持查證與冷靜。

自由開講》要不要禁抖音、小紅書？ 資訊戰場早開打面對小紅書或抖音無孔不入，人本教育基金會提出「抗網保孩」行動。（擷取自人本教育基金會臉書）

抖音、小紅書只是鏡子，照出我們對數位依賴的現實。若沒有全民的資訊韌性，禁掉一個平台，還會有下一個、下一種形式繼續滲透。真正的國防，不是封鎖，而是理解與防護。

別讓手機變成認知戰的橋頭堡。每一次滑動、轉傳、留言，都是你我選擇的立場。當我們學會不被演算法牽著走，台灣的資訊主權，才真正掌握在人民手中。

（作者在漢翔航空從事製造）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書