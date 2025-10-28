自由開講》要不要禁抖音、小紅書？ 資訊戰場早開打

◎ 張厚光

抖音、小紅書該不該禁？這問題看似政治攻防，實則是數位時代最深的國安議題。真正的戰場，不在立法院，而在每個人的手機螢幕裡。

中國社群平台「小紅書」被國安局示警有資安風險。（路透檔案照）



在網路世界，資訊流比水還快。你滑過的影片、點過的按讚，早已被演算法記錄。它知道你焦慮什麼、喜歡什麼，甚至比你更早知道你下一個情緒轉折。當這套系統掌握在外國政府或與其關聯的企業手裡，問題就不只是「娛樂」而已，而是國安。

許多人說：「我只是看看貓狗影片，有什麼危險？」但試想，假如在重大選舉或突發災害時，演算法刻意放大某種情緒、壓低某些聲音，讓社會出現偏激對立，那將是一場「無聲的戰爭」。這並非陰謀論，而是認知作戰的日常化。

美國、歐盟、印度早已開始限制或審查抖音的資料使用。理由不是反中，而是防止公民資料被用來影響政治選擇。台灣身處資訊戰最前線，更不能天真以為「不談政治就沒事」。當別人可以在你不知不覺間，塑造你的世界觀，那就是對主權的滲透。

抖音位於中國北京的辦公室外觀。（彭博社檔案照）



然而，「全面封禁」也非萬靈丹。禁止平台容易，封住資訊卻難。真正關鍵的，是公民的媒體識讀與數位素養。政府該做的，是建立透明的資料安全審查制度，讓民眾知道哪些平台如何使用個資；學校該教的，是如何辨識假訊息與算法偏見；媒體該練的，是在快訊洪流中維持查證與冷靜。

面對小紅書或抖音無孔不入，人本教育基金會提出「抗網保孩」行動。（擷取自人本教育基金會臉書）



抖音、小紅書只是鏡子，照出我們對數位依賴的現實。若沒有全民的資訊韌性，禁掉一個平台，還會有下一個、下一種形式繼續滲透。真正的國防，不是封鎖，而是理解與防護。

別讓手機變成認知戰的橋頭堡。每一次滑動、轉傳、留言，都是你我選擇的立場。當我們學會不被演算法牽著走，台灣的資訊主權，才真正掌握在人民手中。

（作者在漢翔航空從事製造）

