自由開講》駕駛別當「內線定速器」 國道安全應尊重規則

◎ 葉正興

中秋連假返鄉時，我特意走國道三號，想避開國道一號的車潮，卻仍遇上一陣陣「塞流」。主因是俗稱「路隊長」的駕駛，速度不快卻長時間佔據內線車道，迫使車陣動彈不得。

車輛龜速行駛於國道內側超車道，小心吃上行駛過慢的罰單。 （資料照）

依規定，國道最高速限為110公里。依照「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，若行車速度超速未逾10公里且情節輕微，員警可予勸導免罰。然而，內線是超車道，不是巡航道，許多人卻以時速100至110公里「定速行駛」，與中外線車輛並行。後方駕駛若不想忍受，只能切到外線，與大貨車爭道，增加危險。

根據高公局統計，2023年國道事故達4萬6630件，較前一年增加近兩成。肇因前三名為「未保持安全距離」、「未注意車前狀態」、「變換車道不當」，這些都與內線長期被占用有關。當後車被迫頻繁變換車道，追撞與急煞的風險自然升高。

事實上，法律早有明文：高速公路內線為超車道，若超車後未及時回中線，或未以最高速限行駛而造成堵塞者，可處6000至1萬2000元罰鍰。但現實中，多數駕駛人對此一無所知，甚至誤以為待在內線更安全。法規與實際用路習慣之間，存在明顯落差。

國道內線、中線與外線車道都有各自的最低速限規範，若違規都將被開罰。（資料照，擷取自新北市裁決處臉書粉專）

改善方法，除了加強執法，還有三點值得推動：

第一，科技執法：不應只抓超速，還應發展「內線占用偵測系統」，利用AI影像判斷車輛是否長時間占道，以數據輔助取締。

第二，教育改善：駕訓與換照教育應明確傳達「內線是超車道」觀念，透過影片與案例，讓學員理解危險性，而非只學考試技巧。

第三，動態引導： 巡邏警車可利用後方跑馬燈顯示「請勿占用內線」，高公局看板也能傳達「超車後請回中線」，讓規則更貼近駕駛習慣。

內線不是個人專屬的「舒適道」，而是整體交通效率的快車通道。當每位駕駛人願意尊重規則，國道才可能順暢，事故才能減少。下一次上路，請別再當「內線定速器」，因為一時方便，往往就是大家的共同風險。

（作者從事行政工作）

