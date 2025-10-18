自由電子報
黑熊學院》放颱風假時知道要放縣市長照片 救災時卻說責任在中央政府？

當中央完成專業判斷與預警，真正的「疏散行動」就必須由地方執行，才是完整的責任分工。
黑熊學院

黑熊學院

2025/10/18 21:00

◎ 黑熊學院

花蓮災情至今已一個月，或許有些人仍不清楚中央與地方在防災責任的分際。立委沈伯洋以「颱風是否停班停課」舉例，來比喻中央與地方在防災體系中的分工

立委沈伯洋以「颱風是否停班停課」舉例，來比喻中央與地方在防災體系中的分工。（取自貼文）立委沈伯洋以「颱風是否停班停課」舉例，來比喻中央與地方在防災體系中的分工。（取自貼文） ✅中央政府：颱風警報發布與災害預測，例如發出海上與陸上颱風警報，這屬於中央的專業判斷範圍。

地方政府：決定是否要停班停課。地方政府最清楚當地的產業特性、地形環境與居民結構，通常能做出貼近在地需求的決定

沈伯洋強調：「就像你不會看到中央政府要求花蓮停班停課。」

當中央完成專業判斷與預警，真正的「疏散行動」就必須由地方執行，才是完整的責任分工

➡️地方政府的執行失當

堰塞湖溢流後，許多災民卻反映「根本沒有人來通知」，這顯然是縣府沒有確實傳遞訊息

沈伯洋指出，中央政府（如水利署）在事發前就已經完成監測與風險研判，並確認應該疏散的區域與人數，甚至把所有門牌號碼、地圖套疊完成後，交給花蓮縣政府。

地方政府最大的責任，就是動員底下的民政、戶政系統如村長、里長、公所等，來完成通知與疏散工作

➡️「800人變8,000人」不是重點，是「有沒有通知到人」

針對「疏散人數從800人暴增為8,000人，根本做不到」的說法，沈伯洋指出：「假設A村有500人要撤離，那B村後來發現也有500人要撤離。追加B村的撤離人數後，撤離的時間不會加倍。」

因為兩邊要撤離的人有不同的村長負責，並且同時進行。即便同時進行撤離的鄉村里變多，所花費的時間不會有太大差異。

花蓮縣長徐榛蔚到瑞穗生命園區關心罹難者家屬，其中母親罹難的劉先生向縣長抱怨說，9月23日都沒有人通知需要撤離。（資料照）花蓮縣長徐榛蔚到瑞穗生命園區關心罹難者家屬，其中母親罹難的劉先生向縣長抱怨說，9月23日都沒有人通知需要撤離。（資料照）沈伯洋指出，真正有效的通知不是單方面發出廣播或公文，而是要讓民眾「知道、願意、能夠」離開家園。

撤離是一門專業，這需要非常細緻的操作與支援系統，特別是對於年長者、行動不便者來說更是如此

➡️地方政府多次誤發警報，凸顯協調機制嚴重不足

沈伯洋以多次「誤發警報」舉例：在災後已經有志工前往現場協助救援的當下，花蓮縣政府卻誤判「水位上升是危險信號」，沒有跟水利署確認就下令立刻撤離，結果造成志工驚慌失措奔跑，最後才發現判斷有誤收回警報

但當時花蓮縣政府跟中央監測單位（如水利署）就在現場。這表示地方官員對「誰負責監測」、「應該問誰」的基本防災認知都搞不清楚。

➡️防災體系結構未強化

沈伯洋提到，目前台灣正在推動「防災士」，讓個人能學習避難、急救與初階應變能力，但光靠個人能力是不夠的。

若要讓防災系統有效運作，必須同時具備：

1️⃣縱向訓練（個人的能力提升）：例如防災士、進階防災士。

2️⃣橫向整合（組織間協調）：如T-CERT（社區緊急應變隊）制度，強化村里長、警消、公所之間的協調聯繫能力。

防災士培訓，副總統蕭美琴、內政部長劉世芳等人視察學員施作CPR。（資料照，內政部提供）防災士培訓，副總統蕭美琴、內政部長劉世芳等人視察學員施作CPR。（資料照，內政部提供）沈伯洋說，災害發生後最重要的任務是「減災」，這也是防災士的重要觀念——不只是預防下一次災害，更重要的是避免讓災民面臨的狀況惡化，而這種惡化有兩個面向：

心理層面：受災民眾情緒容易不安與焦慮，此時政府與救災單位必須透過清楚的「進程與時間表」來安撫人心。例如：今天會做什麼、明天預計完成什麼，這些透明、可預期的資訊，有助於減緩民眾的恐慌。

生理層面：例如有些災民是慢性病患者，需要定期服藥或洗腎等醫療照護。遇到大型災害，若沒有醫療支持，病情更可能迅速惡化。此外，是否有醫療團隊迅速進駐、提供基礎醫療與藥物，是減災的關鍵一環。

但花蓮縣政府的調度明顯失誤。

沈伯洋舉例，地方政府一開始急著調來清溝大隊，但發現路不通就無法清溝，導致這些人力被迫等待，進而浪費成本，這顯示出地方政府在應變順序與調度經驗上的不足。

災後工作應該有其清晰的優先順序與流程，如：

1️⃣減災階段（心理安撫、醫療支援、避難所管理）

2️⃣基礎設施恢復（道路、水電通）

3️⃣衛生醫療照護（洗澡、消毒、防感染）

4️⃣家園重建（清淤、修繕、物資補給）

這些流程的關鍵之處，在於「地方政府是否具備民防調度與協調能力」

➡️不要再污名化「民防」

民防所應對的不僅是戰爭，更包括所有的天災。

我們必須認清一點：國軍並非總是能出來支援。若發生戰爭，國軍的任務會轉向前線，後勤民防必須仰賴各縣市自己執行。

國軍並非總是能支援救災工作，若發生戰爭，國軍的任務會轉向前線。（資料照）國軍並非總是能支援救災工作，若發生戰爭，國軍的任務會轉向前線。（資料照）正因如此，「縣市首長是否具備民防思維與能力」就顯得極為重要。

中國國民黨過去也曾推動民防制度（如高中打靶、救國團等），如今卻認為「準備民防就是在挑釁、在引起戰爭」，進而去反對相關法案與預算，是極大的矛盾

這些制度其實內政部都在陸續推動，然而 2024 年的相關預算遭到中國國民黨阻擋，影響了民防體系的強化

若再繼續將民防污名化、政治化，只會削弱台灣社會的韌性，對預防或應對災害毫無幫助。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

