自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》中共公開點名我心戰部隊 因為他們會怕！

2025/10/22 10:00

◎ 安比懷

10月11日，中共廈門公安局以「懸賞通告」名義公布18名我國「心理作戰大隊」官兵的照片與個資。乍看像是炫耀情報能力，實際上是一場認知戰操作，包裝成情報揭露的心理恫嚇。北京深知台灣社會自由、開放，最容易被「懷疑」撕裂，因此他們的目標不是這18個人，而是整個台灣社會的信任與凝聚。

中共廈門公安局披露我國心戰大隊18人名單。（圖取自《人民日報》）中共廈門公安局披露我國心戰大隊18人名單。（圖取自《人民日報》）

從早前軍情局與資通電軍名單的曝光，到如今心戰人員被點名，這一連串動作早已構成「政治節奏」。中共每次挑選時機都極為精準——不是在軍演期間，就是在我國重要節慶或軍事活動之後——意在製造軍心不安與民心疑慮。這不是情報戰，而是心理戰。

假情報、真滲透

中共自詡「掌握我方機密」，卻拿出的是拙劣的拼湊資料。許多所謂的身分證號、單位職稱錯誤百出，甚至連軍服樣式都過時，但這些錯誤對他們來說並不重要——他們要的不是「真實」，而是「影響」。

這正是典型的「三戰」手法之一：心理戰、輿論戰與法律戰的結合。中共藉「通緝」名義塑造「我能滲透國軍」的形象，向島內散播恐懼；再透過官媒與社群平台擴散，讓部分民眾質疑「國軍守不住自己的資料」。這就是他們想要的效果——不費一兵一彈，卻能在台灣內部掀起信任危機。

讓恐懼失效，是我們的責任

面對敵方操作，最重要的是保持冷靜與辨識力。心戰官兵與其家屬的安全，是國防部與社會共同的責任，但更關鍵的，是全體國人的心理免疫力。當我們理解敵人的目的，就不會被影像、標題或恐嚇文字帶著走。

中共的「懸賞」代表敵人已經承認，台灣有能力在資訊戰場上與其分庭抗禮。圖為心戰喊話車心戰喊話車（資料照）中共的「懸賞」代表敵人已經承認，台灣有能力在資訊戰場上與其分庭抗禮。圖為心戰喊話車心戰喊話車（資料照）

每一位被點名的官兵，都代表台灣在資訊與心理戰領域的實力。中共不會浪費資源去「懸賞」毫無威脅的人，恰恰相反，正因為心戰大隊長期在數位空間成功抵禦與反制敵方宣傳，才會被視為「眼中釘」。

結語：越被點名，越該驕傲

中共的「懸賞」不是威脅，而是勳章。那代表敵人已經承認，台灣有能力在資訊戰場上與其分庭抗禮。真正該恐懼的，是他們——一個需要靠恐嚇維繫信心的政權。

讓敵人的恐嚇化為我們的自信，讓分化的企圖成為團結的理由。當台灣不再被恐懼牽動，心戰的勝利，就不在對岸，而在我們每個人的心裡。

（作者為中共研究人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書