自由開講》中共公開點名我心戰部隊 因為他們會怕！

◎ 安比懷

10月11日，中共廈門公安局以「懸賞通告」名義公布18名我國「心理作戰大隊」官兵的照片與個資。乍看像是炫耀情報能力，實際上是一場認知戰操作，包裝成情報揭露的心理恫嚇。北京深知台灣社會自由、開放，最容易被「懷疑」撕裂，因此他們的目標不是這18個人，而是整個台灣社會的信任與凝聚。

中共廈門公安局披露我國心戰大隊18人名單。（圖取自《人民日報》）

從早前軍情局與資通電軍名單的曝光，到如今心戰人員被點名，這一連串動作早已構成「政治節奏」。中共每次挑選時機都極為精準——不是在軍演期間，就是在我國重要節慶或軍事活動之後——意在製造軍心不安與民心疑慮。這不是情報戰，而是心理戰。

假情報、真滲透

中共自詡「掌握我方機密」，卻拿出的是拙劣的拼湊資料。許多所謂的身分證號、單位職稱錯誤百出，甚至連軍服樣式都過時，但這些錯誤對他們來說並不重要——他們要的不是「真實」，而是「影響」。

這正是典型的「三戰」手法之一：心理戰、輿論戰與法律戰的結合。中共藉「通緝」名義塑造「我能滲透國軍」的形象，向島內散播恐懼；再透過官媒與社群平台擴散，讓部分民眾質疑「國軍守不住自己的資料」。這就是他們想要的效果——不費一兵一彈，卻能在台灣內部掀起信任危機。

讓恐懼失效，是我們的責任

面對敵方操作，最重要的是保持冷靜與辨識力。心戰官兵與其家屬的安全，是國防部與社會共同的責任，但更關鍵的，是全體國人的心理免疫力。當我們理解敵人的目的，就不會被影像、標題或恐嚇文字帶著走。

中共的「懸賞」代表敵人已經承認，台灣有能力在資訊戰場上與其分庭抗禮。圖為心戰喊話車心戰喊話車（資料照）

每一位被點名的官兵，都代表台灣在資訊與心理戰領域的實力。中共不會浪費資源去「懸賞」毫無威脅的人，恰恰相反，正因為心戰大隊長期在數位空間成功抵禦與反制敵方宣傳，才會被視為「眼中釘」。

結語：越被點名，越該驕傲

中共的「懸賞」不是威脅，而是勳章。那代表敵人已經承認，台灣有能力在資訊戰場上與其分庭抗禮。真正該恐懼的，是他們——一個需要靠恐嚇維繫信心的政權。

讓敵人的恐嚇化為我們的自信，讓分化的企圖成為團結的理由。當台灣不再被恐懼牽動，心戰的勝利，就不在對岸，而在我們每個人的心裡。

（作者為中共研究人員）

