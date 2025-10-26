自由開講》從「編輯室公約」到「養狗仔」：黃國昌踐踏第四權的政治墮落

◎ 劉育宗

2012年，台灣社會曾因「反媒體壟斷運動」而沸騰。當時，旺中集團企圖透過併購中嘉系統台，壯大版圖與增加有線電視影響力，進而將自己的意志更能以廣告與媒體報導等方式灌輸給民眾，引發社會對新聞自由淪為財團工具的憂慮。當時學界、學生、公民團體齊聲呼籲，要求建立制度保障新聞專業自主，避免編輯室淪為資本與政治的附庸，當時提出的「編輯室公約」，正是運動的核心訴求之一：新聞編輯應獨立於資方與政治壓力，保障新聞自由與公共利益。甚至在後來，也成為時代力量創黨之初的核心理念與優先立法之一。

黃國昌，正是這場運動的代表人物之一。他曾站在群眾面前，痛斥狗仔文化踐踏新聞尊嚴，並以「媒體不應淪為權力的打手」為號召；也被旺旺中時以跟監偷拍其丟擲菸蒂行為大肆捉弄。然而，十多年後的今天，黃國昌卻被揭露「養狗仔」，利用偷拍、監控等手段蒐集政敵私密，再透過特定媒體與網路平台釋放，製造輿論攻擊，這樣的行徑，不僅與他過去的立場背道而馳，更是對「編輯室公約」精神的徹底背叛。

一、編輯室公約的精神與今日的背叛

「編輯室公約」的核心，在於確保新聞專業自主，避免編輯室受到資方、政黨或外部勢力的干預，它象徵著不僅新聞自由的制度化保障，更是民主化路途中最重要的必要條件之一，讓媒體能夠真正履行「第四權」的角色，監督政府與權力，保障公民知情權。

然而，黃國昌如今的「養狗仔」行為，卻是將媒體淪為政治鬥爭的延伸，而他不僅沒有尊重新聞專業的自主性，反而透過「狗仔情報鏈」與「自建媒體網絡」，將媒體降格為政客的私兵、被政客操弄為「狗仔化」的工具，此時的「第四權」便失去了獨立性，淪為權力的附庸。這種操作，正是對「編輯室公約」精神的踐踏：新聞不再是公共利益的守護者，而是權力鬥爭的武器。

黃國昌的行為，正是「第四權被馴化」的典型案例。他不再透過政策辯論與公共論述來爭取支持，而是依賴偷拍、爆料與輿論操弄來打擊對手。這種「醜聞化政治」與「娛樂化新聞」，不僅踐踏新聞尊嚴，更讓民主政治的討論空間被侵蝕殆盡。

二、反媒體壟斷運動精神的扭曲：從公共辯論到輿論戰場

反媒體壟斷運動的初衷，是防止少數財團壟斷資訊流通，避免媒體成為資本與政治的工具。今日的黃國昌，雖未掌握傳統財團，但卻透過「自建媒體網絡」與「狗仔情報鏈」，形成一種「微型潛在壟斷」，這種壟斷雖非資本主導，卻同樣危險，因為它壓縮了公共討論的空間，製造單一敘事，攏絡政治極化者，讓民主社會陷入資訊偏狹的陷阱。

黃國昌的「養狗仔」行為，揭示了當前政治鬥爭的墮落本質：

▲不再依靠政策辯論或公共論述，而是透過醜聞政治、形象摧毀來打擊對手。

▲不再尊重新聞專業，而是將媒體降格為「輿論戰場的打手」。

這種操作，將民主政治降格為「八卦化的廝殺」，讓公共討論淪為情緒操弄與娛樂消費。新聞專業被踐踏，社會信任被侵蝕，民主價值被消解。

結語：從民主鬥士到媒體操盤手的墮落

黃國昌的轉變，不只是個人立場的矛盾，更是對整個媒體民主化運動的背叛：他曾是「編輯室公約」精神的倡議者，如今卻成了踐踏新聞自主的實踐者；他曾是反媒體壟斷的旗手，如今卻成了媒體操控的操盤手。

這樣的墮落，提醒我們：若不正視「媒體工具化」的結構性問題，媒體將持續被政客馴化，第四權將失去尊嚴，民主社會的公共討論空間將被侵蝕殆盡。

民主需要媒體，而媒體需要尊嚴，當政客將狗仔文化合法化、政治化，社會必須勇敢發聲，拒絕讓媒體淪為權力的打手。

唯有如此，才能守護我們曾經共同追求的新聞自由與民主價值。

（作者為新社會協進會執行長、苗栗縣議員陳品安服務處顧問，曾為反媒體巨獸青年聯盟中部負責人）

