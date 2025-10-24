自由開講》就業安定基金應用在本勞

◎官文傑

9月22日報載勞動部明年起每年將砸8千4百多萬，成立所謂的「跨國勞動力延攬中心」，擴大引進外國中階技術人力。並優先在菲律賓設置據點，招募海外技術人才；對此我們深感不以為然，很明顯地此一政策是繼每年耗費4億元設立毫無實質作用的「外勞一站式訓練中心」後，有人食髓知味再弄一個涉嫌掏空就業安定基金的浮濫操作模式，讓人深感遺憾！

勞動部將成立所謂的「跨國勞動力延攬中心」，引發爭議。圖為外籍勞工工作情形。（資料照）

其實，勞動部只需委託民間職訓機構，授權並給予認證，讓他們可以和各外勞輸出國政府合作設立職訓中心，招募意欲來台打工的中階技術人員；這個職訓中心除講授台灣的民情風俗外，還須讓他們了解台灣的法律規範，給予必要的職前訓練，考核語言能力及專業技能；再經考試合格後，由我國勞動部核發各種職業類別的專業證照，這些中階技術人員即可持專業證照申請赴台工作。

如此，勞動部不需花費任何費用，每年還可坐收數千萬甚至數億元認證及證照費用。以2013年8月曾安排前職訓局長林三貴赴斯里蘭卡，並與該國海外勞工福利部簽屬勞工合作意向書的新加坡職訓公司為例，該公司是新加坡人力部授權認證的職訓機構，和斯里蘭卡政府及多個印度邦政府均有合資設立職訓中心，這些中心除訓練專業技能外，還負責考試及核發證照，該公司可收取訓練費及考試費用，但每年需上繳認證及證照費給新加坡人力部。

勞動部只需委託民間職訓機構和各外勞輸出國政府合作設立職訓中心，不需花費任何費用，每年還可坐收數千萬甚至數億元認證及證照費用。圖為斯里蘭卡勞工。（歐新社資料照）

我國的就業安定費是由台灣雇主因聘僱外勞影響國人就業而設置，由雇主以引進人數支付，非由外勞付錢，其目的是給國人職業訓練、就業輔導及失業救助；由就業安定基金出錢設置的直聘中心、1955、機場關懷中心及一站式訓練中心，都是師出無名與基金設立目的背道而馳，這其中是否涉及人謀不臧圖利斂財的弊端？還請高檢署及廉政署出手詳查！

所以，我們堅決反對勞動部拿國人的錢，遠赴海外幫外勞找工作，台灣的失業族群仍在，這才是勞動部該思考的問題，而非將腦筋再動到就安基金頭上以圖利特定對象！如勞動部不知如何解決問題，身為外勞事務專業人員，我等極為樂意幫忙提出解決方案！



（作者為前台北市、新北市就業服務商業同業公會理事長）

