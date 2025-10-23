自由電子報
自由開講》「喪屍煙彈」再進化 正視新興毒品「正丙帕酯」的威脅

2025/10/23 12:30

◎陳裕翔

台灣近年面臨新興毒品快速變異的嚴峻挑戰。被稱為「喪屍煙彈」的二級毒品「依托咪酯」（Etomidate），因具強烈致幻與昏迷效果，早已列為毒品管制。然而，毒販透過化學改構方式，將其衍生成結構相似、作用類似但尚未列管的新物質「正丙帕酯」（Propoxate），意圖規避查緝

衛福部食藥署日前預告修正「管制藥品分級及品項」，新增與修訂共12項管制藥品，皆屬無醫療用途之高風險化學品。這項舉措顯示台灣正加速與國際接軌，從「事後列管」走向「預防性監理」，但也凸顯我國在新興毒品防制政策中，長期存在的立法遲滯與跨部門協調問題。

圖為俗稱「喪屍煙彈」毒品。（資料照）圖為俗稱「喪屍煙彈」毒品。（資料照）

近年全球毒品市場出現顯著變化，毒品不再只是傳統的鴉片或安非他命，而是透過「化學改造」產生的衍生物。這些物質通常只在分子結構上稍作調整，就能避開現有法規，卻仍具有相似的致幻、抑制或成癮效果。以「正丙帕酯」為例，它與依托咪酯的化學結構高度相似，經加熱或霧化後可產生中樞抑制與幻覺效應，使使用者出現失去意識、攻擊性增強等症狀，被稱為「喪屍行為」由於毒品研發者掌握化學合成的「快速變臉術」，使傳統以化學名稱為基礎的列管機制難以追上變化速度。這正凸顯出台灣現行防制體系的盲點，當法律落後於科技，便容易形成「合法外衣下的毒害灰區」。

依現行《毒品危害防制條例》，新興毒品須經法務部公告列管後方能追訴。然而，在列管前的「空窗期」中，新物質往往已在市場流通並造成社會危害。這種「抓到才禁」的制度設計，無法應對當前化學改構速度極快的現實。為此，衛福部此次修法，明確採取「先期預防」策略，參照聯合國公約與國際列管名單，建立動態監測機制。這是我國防制政策的一大進步，但仍需跨部門合作，法務部、食藥署、警政署與關務署應建立「毒品前驅物資料共享平台」，結合AI化學監測與大數據比對，預測潛在濫用趨勢。唯有將防制從行政程序提升至「科技治理」，才能真正縮短政策反應時間。

衛福部食藥署修正「管制藥品分級及品項」，新增及修訂共12項無醫療用途的管制藥品。（記者邱芷柔攝）衛福部食藥署修正「管制藥品分級及品項」，新增及修訂共12項無醫療用途的管制藥品。（記者邱芷柔攝）

面對這場化學與法律的角力，台灣防制政策亟需從靜態管理轉向「動態治理」，建立跨部門、跨國界的監測合作，並以科技與公共衛生並行的策略強化防線。最終目標不只是「列管一項物質」，而是打造一個能即時偵測、迅速反應、兼顧教育與治療的完整防制體系。唯有如此，政府才能在新毒品層出不窮的時代，真正守住社會的安全與人性的尊嚴。

（作者為台北市資訊業）

