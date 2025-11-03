自由開講》去紅供應鏈：台灣經濟新引擎

◎楊聰榮

台灣正面臨全球供應鏈重組的關鍵時刻，紅色供應鏈的崛起正威脅我們的經濟命脈。過去台灣對大陸的出口從2004年的26.5%年增率，滑落到如今的負成長，電子產業首當其衝，警鐘已響。所謂「紅色供應鏈」，指的是中、俄、伊、朝、港澳等地組成的供應網絡，這些地區因地緣政治風險高，成為台灣企業必須擺脫的包袱。為了因應這股挑戰，政府提出「去紅供應鏈」策略，不僅要排除這些高風險地區的供應鏈依賴，還要透過驗證機關發放「去紅供應鏈」證明，幫台灣企業打開全球市場的大門。

政府提出「去紅供應鏈」策略，幫台灣企業打開全球市場的大門。（路透檔案照）

這套策略的運作方式很簡單，企業逐步將供應鏈轉向東南亞、美洲或歐洲等穩定地區，政府則提供專業認證，讓國際客戶對台灣產品的可靠性和安全性更有信心。尤其在美國和歐盟推動「友岸外包」的趨勢下，台灣的「去紅供應鏈」正好抓住了這波機遇，成為民主陣營供應鏈的領頭羊。紅色供應鏈的擴張確實讓台灣出口競爭力受挫，但也提醒我們，過度依賴單一市場的風險有多大。如今透過「去紅」策略，台灣企業能重新布局，打造更安全、更具韌性的供應鏈。

請繼續往下閱讀...

更重要的是，這套策略結合了AI時代的智慧化優勢，超越了傳統的蘋果供應鏈。蘋果的供應鏈雖然高效，但高度集中在亞洲，且面臨紅色滲透的隱憂，例如鏡頭和組裝等環節已逐漸被陸廠取代。相較之下，「去紅供應鏈」運用AI技術預測供應風險、快速匹配替代供應商，並結合綠能技術降低碳足跡，實現彈性與永續兼顧的目標。例如半導體產業能強化上游材料自主化，避開紅色供應鏈的進口替代陷阱；綠能產業則能搶進新興市場，開拓更多商機。

「去紅供應鏈」將帶領台灣從「代工島」轉型為「創新樞紐」。（路透檔案照）

這不只是應對危機的策略，更是台灣再創經濟奇蹟的契機。上世紀的「台灣奇蹟」靠出口導向打下基礎，如今「去紅供應鏈」將帶領台灣從「代工島」轉型為「創新樞紐」。有了政府驗證機關的背書和國際市場的認可，台灣企業將成為全球供應鏈的標竿。在AI時代的浪潮中，讓我們用「去紅供應鏈」點亮未來，證明台灣不僅能抵禦紅色風暴，還能乘風破浪，站上世界舞台的中央。

（台中科技大學會計資訊系兼任教師，中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法