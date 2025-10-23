自由開講》美中競逐太空優勢與台灣安全

◎ 廖明輝

日前看到美國智庫「外交關係協會」（CFR）發表專欄文章《美國如何在太空獲勝以保護台灣和其他地區》，提醒美國若希望在與中國發生衝突時能有效保護台灣，維持太空優勢將是關鍵。若美軍失去太空能力，將難以追蹤敵艦、引導飛彈、協調遠距部隊，並失去關鍵通信，很有可能被中國擊敗。文章由曾任職美國參議院外交關係委員會負責國際太空議題的安德魯·漢納及華府智庫「安全與新興技術中心」（CSET）分析師凱瑟琳·柯利共同撰寫，直指太空戰場可能成為台海衝突第一擊，美國若失去在太空主導地位，台灣的戰略防衛將變得岌岌可危。

中國太空作戰能力正在快速發展，已擁有數種能夠直接威脅美國衛星工具。圖為中國「天問實驗艙」火箭於2022年7月從海南島發射升空。（法新社檔案照）

中國的太空作戰能力正在快速發展，已擁有數種能夠直接威脅美國衛星工具。例如，地面雷射可以干擾甚至摧毀美軍用於監控台灣周邊地區的偵察衛星，而具備近距離機動能力的中國衛星則可對美國軍用衛星進行接近干擾，破壞導航與通訊功能。若這些衛星被削弱，美國部隊將無法精確導航、導引飛彈或維持跨軍種通訊，一場尚未開打的衝突便可能因此落敗。

請繼續往下閱讀...

若美國喪失太空通訊與監控能力，將無法有效支援台灣，結果是戰略模糊變成戰略盲目。為此，美國太空軍在今年4月發布《太空作戰理論》，說明如何在衝突中取得太空優勢。強調除軍事行動本身外，必須阻止對手進入太空、保護自身衛星並保持衛星通訊與資料鏈暢通。中國則在去年公布「國家太空科學中長期發展規劃」（2024-2050），目標在2050年建設世界級太空強國。聚焦重型火箭、衛星服務和太空站等領域，如天宮太空站與月球樣本回收，並透過「一帶一路倡議」與超過150個國家建立合作關係，使中國透過銷售太空技術迅速提升競爭優勢，進而主導未來太空規則與科技制高點。

美國若失去在太空主導地位，台灣的戰略防衛將變得岌岌可危。圖為美國衛星。（法新社檔案照）

因此，美國若要在太空維持領先，保護台灣與盟邦，不能僅倚賴軍事部署，還必須在戰略規劃、外交聯盟與企業動員等方面全面布局。首先，擴大由56個國家簽署的《阿爾忒彌斯協定》（Artemis Accords）成為「阿爾忒彌斯聯盟」，不僅推動和平與合作原則，更加入集體安全層面，形成多國防禦聯盟遏止中國或俄羅斯的太空軍事挑戰。中國與新興太空國家積極締結雙邊協議，甚至共建月球基地，美國若不建立穩固聯盟網絡，未來太空規範恐將由中國主導；其次，國家太空委員會應被重新授權並制度化地推動美國太空政策。目前該委員會在川普政府處於休眠狀態，缺乏明確領導使該委員會作為美國太空政策協調者的角色明顯被削弱。未來若要確保各項軍事與商業太空任務同步推進，就必須強化該機構功能，並由副總統定期主持政策協調會議，發揮總體國家戰略擘畫作用；第三，私部門的角色不可或缺。

美國之所以在太空競賽中取得領先，很大要歸功於政府與民間企業長期合作機制。SpaceX等企業已在重型運載、低軌道衛星部署與再使用火箭等領域取得世界領先地位。

美國若能早一步登月，可監視潛在敵對活動，圖為美國「藍色幽靈」登月器。（美聯社檔案照）

然而，2025年初太空卓越諮詢委員會（ACES）被解散，讓美國失去公私部門政策對話重要平台；最後，則是美國是否能在月球維持存在。如果中國率先在月球建立永久據點，將主導月球南極冰沉積開採規則，甚至可能限制其他國家進入與活動。美國若能早一步實現登月與資源利用，不僅可監視潛在敵對活動，更可引領國際月球行動規範，確保太空秩序維持在開放、公平與合作原則之下。

綜上所述，美中太空優勢競爭，已成為台灣安全的核心議題。若台海爆發衝突，決勝關鍵不在於仰賴海空戰力，而是誰能在衝突一開始即取得太空優勢。倘若中國贏得太空競賽，將影響台海局勢及美國與盟邦整體防禦能力。美國現在的選擇將決定能否繼續主導太空資源取得和治理規則，或是拱手讓位給中國競爭對手。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法