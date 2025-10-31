自由電子報
評論 > 投書

自由開講》憲政危機下的制度修補

2025/10/31 19:30

◎ 楊聰榮

當憲法法庭因大法官缺額而無法組庭，當立法院以預算凍結作為政治武器，當街頭罷免運動與體制內改革同時進行，台灣正處於一個關鍵的憲政十字路口。這不只是政黨之間的權力角力，更是對民主制度韌性的嚴峻考驗。

目前只有8位大法官，不足憲法法修正案規定門檻，以致憲法法庭出現實質癱瘓結果。（資料照）目前只有8位大法官，不足憲法法修正案規定門檻，以致憲法法庭出現實質癱瘓結果。（資料照）

憲法法庭的停擺已經讓民主體制的根基出現裂縫。自2025年7月立法院否決大法官被提名人以來，憲法法庭陷入長達數月的空窗。這不是單純的人事問題，而是整個憲政監督機制的失靈。當人民無法透過憲法法庭尋求救濟，當違憲法案缺乏即時審查機制，民主的防火牆正在悄然崩塌。更令人擔憂的是，這種制度空窗並非偶然。立法院擴權法案、藐視國會罪的設立、強制證詞權的擴張，這些看似強化監督的措施，實際上可能成為權力濫用的工具。當三權分立的制衡機制被打破，當程序正當性讓位於政治算計，我們正見證民主形式的保留與民主實質的流失。

政治對立正在升級，民主的合作空間也在被侵蝕。2025年進行的立委罷免投票，是台灣政治史上少見的規模。這一方面反映公民對立法濫權的不滿，一方面也顯示政治對立已經從政策辯論演變為存亡之爭。當罷免成為常態化的政治工具，當每一次選舉都被視為零和競爭，民主所需要的妥協與信任基礎就會逐漸瓦解。「拒絕統戰，守護台灣」的大型集會吸引數萬人上街，展現了公民社會的動員能量。街頭運動固然象徵民主活力，但當街頭成為唯一的表達管道，當體制內的協商機制無法發揮功能，這本身就是制度出現裂痕的警訊。

當罷免成為常態化的政治工具，民主所需要的妥協與信任基礎就會逐漸瓦解。（資料照）當罷免成為常態化的政治工具，民主所需要的妥協與信任基礎就會逐漸瓦解。（資料照）

制度空窗的每一天，都在消耗公民對民主的信任。當大法官缺額持續無解，當預算審查淪為政治報復，當立法程序被簡化為多數暴力，人民會逐漸對政治失去耐心，甚至產生厭惡。這種信任的流失，比任何單一事件都更具破壞性。民主倒退往往不是突然發生的政變，而是漸進式的侵蝕。當違憲成為常態，當制度濫用不受懲罰，當政治人物失去自我節制的能力，民主就會在不知不覺中向威權傾斜。

台灣此刻最需要的不是更激烈的對抗，而是務實的制度修補行政與立法部門應盡速就大法官人選達成跨黨派共識，恢復憲法法庭的正常運作。立法院必須回歸程序透明與專業審查，停止夜襲式立法。行政部門應善用覆議機制，確保關鍵預算能維持政府的基本職能不中斷。這些立即性措施不僅是權宜之計，更是避免制度崩潰的最後防線。

從中長期來看，台灣必須明確界定立法權的邊界，防止權力過度擴張。大法官提名應建立憲法保障機制，使人事任命不再成為政治槓桿。政府也需強化緊急狀態下的制度安全閥，包括預算保障與司法復位機制，確保民主在危機中仍能運作。

公民社會在這場修補過程中扮演關鍵角色。公民團體應持續監督法案程序，提高議題的可理解性，在對立中尋找共識，避免民主討論淪為標籤戰。社會的憤怒若能轉化為建設性的參與，將成為制度修復的力量來源，而不是對抗的燃料。

「拒絕統戰，守護台灣」的大型集會吸引數萬人上街，展現了公民社會的動員能量。（資料照）「拒絕統戰，守護台灣」的大型集會吸引數萬人上街，展現了公民社會的動員能量。（資料照）

民主的可貴，不在於永不犯錯，而在於擁有自我修正的能力。這種能力不會自動發生，民主需要政治人物的制度倫理、公民社會的警覺監督，以及全民對民主價值的堅持。台灣曾經走過威權，深知自由的得來不易。短期的權力鬥爭不能凌駕於長期的制度穩定，黨派的競爭不應演變為民主的犧牲。憲政危機不是某一方的勝利或失敗，而是整個國家的損失。

在這個關鍵時刻，台灣需要理性的對話與務實的修補。時間正在流逝，民主經不起更長時間的內耗。制度修補的窗口正在關閉，唯有在為時未晚之前行動，才能守住自由社會的底線。民主不是競賽的終點，而是一個需要持續維護的過程。台灣能否守住這條防線，取決於此刻每一個人的選擇。

（作者為台中科技大學會計資訊系兼任教師，中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

