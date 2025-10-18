名家分享~王臻明》科技戰吃電凶 全球美軍基地將設微型核電廠

美國陸軍宣布將推動雅努斯計畫（Janus Program），預計將在全球各地的美軍基地，設置一款微型核電廠，其發電量低於20兆瓦，但足以提供整個軍事基地使用。

◎ 王臻明

推動雅努斯計畫 解決軍事3C產品用電缺口

美國陸軍宣布將推動雅努斯計畫（Janus Program），預計將在全球各地的美軍基地，設置一款微型核電廠，其發電量低於20兆瓦，但足以提供整個軍事基地使用。這個計畫的主要目標，是解決越來越大的用電缺口，因為隨著科技進步，美軍使用越來越多3C產品，已經到了沒有這些裝備，就無法作戰的地步。

美國陸軍宣布將在全球各地的美軍基地，設置一款微型核電廠。（取自貼文）

但是美軍基地的所在地，並不一定位於供電充足的地區，有些衝突地點的供電極度不穩定，甚至完全無法供電。即使是在平日供電無虞的地點，也要與地方政府商討電費的分攤方式，更要擔心受到攻擊時，當地供電系統被摧毀的問題。如果美軍基地自己擁有微型核電廠，這些問題就不再是問題了。

自擁發電設施 不怕當地供電系統被摧毀

高能量武器是吃電怪獸。圖為美國國防廠商Epirus推出微波反無人機系統「列奧尼達」。（取自Epirus網站）

另外一點是美國過去十幾年來一直積極發展雷射與微波武器，這已經成為反飛彈、反無人機的明星產品，即將大量配發到第一線，但這種高能量武器是吃電怪獸，美軍基地的用電量勢必會大增，因此在部署這些高能量武器前，要先想好如何取得穩定充沛的電源，微型核電廠應該就是答案了。

（作者為軍事作家）

本文經授權轉載自王臻明臉書





