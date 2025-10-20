自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》化解設太陽板爭議 科技創新與生態治理兼顧

2025/10/20 09:30

◎ 鄭國泰

邇來因為太陽板設置在水庫的議題紛紛擾擾，從簡易的綠電問題進化至政治口水問題，但就是沒有人好好正視太陽光電早已開始協助解決缺電的發電問題。當大家都喜於利用便捷的AI時（如網上畫吉普力圖等）和海水淡化設備時，就已說明了普羅大眾的行為模式，因為這些都是高耗能的產品，也是用電大戶，只是使用者不會去講究所使用電的來源為何，而這正是執政者要政策溝通行銷的責任。

台南烏山頭水庫水面型光電完工併聯發電3年多，運作正常，水質也無異常。（資料照）台南烏山頭水庫水面型光電完工併聯發電3年多，運作正常，水質也無異常。（資料照）

在淨零碳排成為全球共識的當下，太陽光電系統無疑是能源轉型的重要關鍵，特別是它的發電成本已低於傳統發電成本。它以清潔、靜音、可再生的特質，逐步取代燃煤與石化能源。然而，社會上對太陽光電仍存有一些誤解或擔憂，其中最常見的質疑之一是「太陽能板會不會有污染？」、「會不會有電解液洩漏？」這些問題若未釐清，將影響社會對再生能源的信任與支持。

首先，早已沒有電解液洩漏問題，因為這是光電與電池的根本差異。許多人將「太陽能板」與「儲能電池」混為一談，導致誤認為光電板可能產生電解液外洩污染。

全台最大的台南鹽田光電場，光電板就如同常使用的面板螢幕。（資料照）全台最大的台南鹽田光電場，光電板就如同常使用的面板螢幕。（資料照）

事實上，太陽能模組主要由矽晶片、玻璃、鋁框、EVA封裝膠與背板材料構成，屬於固態結構，並不含液體電解質（如同常使用的面板螢幕）。

太陽能板運作的原理是光伏效應（Photovoltaic Effect），當陽光照射半導體材料時，電子被激發而形成電流，全程不需任何液態介質。因此，與含有電解液的鋰電池、鉛酸電池等儲能裝置相比，太陽能板根本不存在「洩漏」的可能。而在結構上，光電模組經由層層封裝，玻璃與EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚物）完全包覆內部電池片，使其即使在暴雨、颱風等環境下也不會滲出任何液體或重金屬物質。實際上，太陽能板的安全性與穩定性已經過國際IEC 61215、IEC 61730等嚴格測試標準驗證，包含溫度循環、濕熱、冰雹衝擊與絕緣耐壓測試等，證明其在長期戶外使用下不會對環境造成化學污染。

環境部表示，近5年烏山頭水庫的透明度介於1.4至1.8公尺，屬於台南各水庫前段水準，設置光電後也未有明顯變化。（資料照）環境部表示，近5年烏山頭水庫的透明度介於1.4至1.8公尺，屬於台南各水庫前段水準，設置光電後也未有明顯變化。（資料照）

抑有進者，太陽能板發電的關鍵變數係在日照與溫度的雙重考量，地區性氣候差異也影響發電表現，台灣南部全年日照時數約為北部的1.3倍，但高溫環境的效率損失也更顯著，因此在系統設計時必須綜合考量「光照潛力」與「溫度條件」的平衡。如此，未來若 AI、資料中心持續擴張、運算需求大增，nVidia 類型的公司電力負載可能不斷攀升，是否應以缺電的北部做為發電的場域？

再者，從開始就被規劃的沒有污染的綠能。若從整體生命週期（Life CycleAssessment, LCA）的角度觀察，太陽光電的污染風險遠低於傳統能源。

台灣南部全年日照時數約為北部的1.3倍，圖為台南鹽田蓋太陽光電場。（資料照）台灣南部全年日照時數約為北部的1.3倍，圖為台南鹽田蓋太陽光電場。（資料照）

燃煤發電每度電平均排放近1公斤二氧化碳，還伴隨重金屬與硫氧化物排放；相對地，光電板在製造階段雖需耗能，但其碳回收期通常只需2到3年即可抵銷生產過程中的碳排放。以模組壽命25年以上計算（這在科學上仍在創新進步中），整體碳排放量可比燃煤或天然氣低九成以上。再加上，光電轉換效率（係指模組將照射到其表面的太陽輻射能量，轉換成電能的那一部分比例）在市售的光電模組仍有很大的進步空間。此外，光電發電過程不排放廢氣、不產生噪音、不消耗水資源，對當地生態與居民生活干擾極小。對比燃煤電廠或核電廠所需的冷卻水與廢熱排放，太陽光電在運轉階段幾乎是「零排放」的理想能源型態。

導入地方價值共創機制，讓社區能分享收益並參與管理。其真正的挑戰則在太陽光電回收與循環利用。光電技術的永續性不應僅停留在「乾淨使用」階段，而要進一步面對「退役後如何處理」的挑戰。

花蓮縣秀林鄉太魯閣山區同禮部落民宿陸續裝設太陽能板，已擺脫黑暗部落的生活。（資料照）花蓮縣秀林鄉太魯閣山區同禮部落民宿陸續裝設太陽能板，已擺脫黑暗部落的生活。（資料照）

根據國際能源署（IEAPVPS）的推估，至2050年全球退役光電模組將達6,000萬噸；台灣在2035年前也可能產生約15萬噸廢棄模組。如何建立完善的回收體系，成為當前綠能政策的關鍵議題。

在技術面，台灣已有廠商如中砂、光群雷射等投入矽回收與再晶化研究，嘗試將回收矽重新製成太陽能電池片，形成「矽循環經濟」。環境部亦已公告「廢太陽能模組應回收項目」，要求業者繳交回收費並設置回收責任機制，以確保廢板不流入一般掩埋或焚化系統。另外，回收制度的落實不僅仰賴法規，更需社會共識。太陽光電的推廣象徵能源民主化的進程，許多屋頂型或社區型光電案場，皆由民眾、農民或學校共同參與。當光電系統的生命週期進入終點時，如何讓使用者理解回收的重要性、知道如何報廢與回收，也是一種公民責任公正轉型的延伸。

台南大學綠色能源科技學系主任傅耀賢團隊，展示以回收廢舊太陽能光電板搭建的太陽能屋，及回收的矽晶元等材料。（資料照）台南大學綠色能源科技學系主任傅耀賢團隊，展示以回收廢舊太陽能光電板搭建的太陽能屋，及回收的矽晶元等材料。（資料照）

要化解爭議，政策米克斯（Mix）設計必須結合「科技創新」與「生態治理」。隨著台灣邁向2050淨零排放，太陽光電被視為能源轉型的核心推手。然而，當光電設施不再侷限於屋頂與地面，而逐漸延伸到水庫、水塘與漁業水域時，如何在推動再生能源的同時，確保生態環境與地方社會的永續，已成為迫切的政策課題。這正是「環境與社會檢核制度設計」在浮動式太陽光電發展中應被強化的重要關鍵，這也是政府的主要責任。

強化水質與生態監測，公開數據供民眾檢視。台灣現行《環評法》對浮動式光電的規範仍屬模糊，缺乏針對水域能源開發的明確標準。現階段多數案場僅以「環境差異分析」替代完整環評，導致社會觀感上灰色的質疑。

這項「看似雙贏」的技術，其實仍需嚴謹的環境監測與法規評估，這也說明過去不正確的評估程序在這時代都需要重新思索。此外，目前尚未有針對浮動光電的生態監測指標（如溶氧量、微塑膠含量等）與社會影響指標（如漁業收益、社區參與率）的標準化規範。其制度缺口還包括：主管權責不明職權交疊、地方政府參與有限、資料未公開缺乏公眾監督平台。若不及早建立跨部門協調與檢核制度，水庫光電恐將陷入「綠能與環保生態對立」的社會對立中。

台南烏山頭水庫水面型光電完工併聯發電3年多，設置面積僅占水域1.12%。（資料照）台南烏山頭水庫水面型光電完工併聯發電3年多，設置面積僅占水域1.12%。（資料照） 然若浮板案場能與水庫原有的水力發電系統協調運作，形成混合發電（hydro和solar）或互補協調機制，可提升整體能源效率與調度彈性。因此在水庫這類公共資源上推動再生能源，更應秉持「預防原則」與「透明治理」，讓綠能真正成為兼顧生態、民意與永續的公共政策典範。針對若覆蓋面積過大，可能影響水體氣體交換與光線穿透，改變浮游生物群落結構；或是長期曝曬下，浮台材料可能釋出微塑膠或添加劑等，也需控管避免水質惡化等。

最後，太陽光電並非完美無缺的能源，但其的確是目前人類邁向淨零過程中最具可行性的途徑之一。社會應該將討論焦點從「會不會污染」轉向「如何更永續」。沒有電解液洩漏、沒有化學污染，這是光電的本質優勢；而如何設計完善的回收制度、降低材料耗損、延長模組壽命，建立全國性的光電模組回收資訊平台，讓每片模組的流向、回收率與再利用比例可追蹤。

南市經發局表示，針對汰換光電板，目前有外銷循環使用、回收及高溫焚化處理等方式處理。（資料照）南市經發局表示，針對汰換光電板，目前有外銷循環使用、回收及高溫焚化處理等方式處理。（資料照）

如此，太陽光電的綠色形象才能從「發電階段的潔淨」擴展到「生命週期的永續」。才是下一階段創新循環經濟的核心議題。

太陽能板的綠色價值不僅在於「無污染發電」，還在於「科學化配置」。唯有透過對氣候、日照與溫度的精準評估，搭配在地化設計與智慧監測，才能發揮太陽光電最大潛能，實現真正永續的能源轉型。唯有當「再生能源」與「循環經濟」結合，太陽光電才能真正成為地球永續的陽光產業。正如同陽光普照大地，能源轉型不只是技術革新，更是一場社會意識的覺醒——從消費者、業者到政府，共同打造一個不僅「乾淨發電」更能「永續回收」的未來。

（作者為國立清華大學永續學院永續長＆教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書