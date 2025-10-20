自由電子報
評論 > 投書

自由開講》蔣市府千萬不能讓輝達出走！

2025/10/20 08:30

◎李明良

「新光人壽」在柯市府時代標得擁有50年「北市科」T17、T18地上權，其過程本就爭議連連：

其一：在T17、T18二次流標後，柯市府將原僅限「生技醫療產業」放寬為不限產業，而由「新壽」獨得，這不為其量身訂做嗎？

其二：柯市府裁示「新壽」免提交「投資計劃書」，而「仁寶集團」標購同園區的T16卻要附，這不獨厚「新壽」嗎？

新壽標購的T17、T18後迄今尚未開發，引發爭議。（中央社資料照）新壽標購的T17、T18後迄今尚未開發，引發爭議。（中央社資料照）

其三：「仁寶集團」標購的T16早已施工開發，而「新光財團」2021年標購的T17、T18後迄今尚未開發，難道「新壽」志不再開發，意在待價而沽？否則日前台北副市長李四川怎提到「新壽」開價140億的解約價格？

其四：同屬「北士科」的T16面積4.5公頃，「仁寶集團」以82億得標折每公頃18.2億；而「新壽」3.6公頃的T17+T18卻以44億折12.2億得標，兩者相差不過0.9公頃，每公頃與「仁寶集團」價差多出6億，令人嘖嘖稱奇！

T17、T18得標的「新壽」家族吳欣盈是柯創「民眾黨」的不分區立委，後又是柯文哲競選2024年總統的副搭檔，從上標售過程，不難看出當年的柯市府不無為「新壽」量身訂做？導致前台北市長郝龍斌在一次廣播專訪中就稱：柯文哲在「京華城」與「北士科」案有圖利財團之疑？

按「新壽」取得「北士科」地上權後，就必須依合約進行後續開發規劃與建設，若逾期未動工，可能面臨地上權被收回的處罰，但「新壽」自2021年取得T17、T18地上權後迄今4年，仍看不到開發動作？

輝達執行長黃仁勳將其「海外總部」選在台灣的「北士科」，卻卡關遲遲未能定案。圖為輝達美國加州總部。（美聯社社檔案照）輝達執行長黃仁勳將其「海外總部」選在台灣的「北士科」，卻卡關遲遲未能定案。圖為輝達美國加州總部。（美聯社社檔案照）

「輝達」執行長黃仁勳早年移居美國，他創立的「輝達」已成國際知名企業，且曾多次拜訪他出生地台灣，所到之處萬人簇擁，這位不忘本的「台灣囝仔」還將其「海外總部」選在台灣的「北士科」，「輝達」對台灣這麼重大投資已出牌多月，卻卡關遲遲未能定案，導致民眾擔心「輝達總部」會出走，這將是台灣重大損失。今「輝達」執行長黃仁勳要的是在他出生地的台灣設「海外總部」回饋台灣，「新壽」要的是他的既得權益不能受損；而蔣市府面對前朝標售本就爭議連連的T17、T18地上權案，再加上府有的是律師，若還不能提出三贏策略，導致輝達出走台北市、甚至台灣，那是市長無能！

（作者為民營企業退職勞工）

