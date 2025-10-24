自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》習近平「反台獨」講話 替川普挖坑？！

2025/10/24 19:00

◎ 劉孔伏

今年9月30日晚，在中共舉辦的國慶招待會上，習近平一反常態，在其講話中向全國人民喊話「堅決反台獨」，而沒有像往年那樣強調台海兩岸統一，引發國際媒體的關注，議論紛紛。絕大多數論者認為，習近平今年降低了台海問題的調門，迎合川普總統的態度，目的是改善與美國政府的關係。筆者對此有完全不同的看法，有必要詳析之。

自由開講》習近平「反台獨」講話 替川普挖坑？！中國領導人習近平在中共建政76週年國慶招待會宣稱，要深化兩岸交流合作，堅決反對台獨分裂行徑和外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整。（資料照，圖擷取自央視）

習近平上台後犯下了一系列錯誤，其中最大的錯誤有兩條：一是搞「戰狼外交」，一是消滅了香港「一國兩制」。他愚蠢地大搞戰狼外交，破壞現行國際秩序，組建邪惡勢力聯盟，走向徹底反人類的黑道。

幾年戰狼外交窮凶極惡，結果沒有損害美國半根羽毛，反而使中共在國際社會中更加孤立，習近平成為世界公敵，國內經濟大滑坡，金融債務總爆發，內外交困，危在旦夕，敲響了中共垮台的喪鐘

國際社會越來越多的人識破了中共的欺騙謊言，台海問題並非其所宣稱的「內政統一問題」，因為台灣是中華民國的領土，1949年中共建國後從來就沒有統治過台灣，與中華民國在台灣互不隸屬，根本就不存在「內政統一問題」。

而且1971年10月25日聯合國大會2758號決議，只是解決了中共國在聯合國的席位問題，而並沒排除中華民國參加聯合國組織。因此之故，在當今國際環境之下，中共的欺騙謊言面臨破滅，難以繼續下去了，中華民國參加聯合國組織是遲早之事。

中共歷來就是玩弄陰謀脆計的高手，統戰宣傳伎倆厲害了得，經過其智囊團長時間的研究探索，為習近平今年國慶講話改變策略和提法，瞞天過海，繼續欺世盜名。

習近平講話中喊話全國人民「堅決反台獨」而不提國家統一問題，道理很清楚明白，「反台獨」就含有國家「內政統一問題」，何必要畫蛇添足地再提國家統一問題。他的講話不僅沒有降低台海問題的調門，而且還給川普總統和美國政府挖了一個坑，變本加厲地威嚇台灣和國際社會。

華爾街日報揭露了中國領導人習近平在尋求川普總統做出重大讓步，能夠從「不支持」台獨，改為宣示「反對」台獨。（美聯社檔案照）華爾街日報揭露了中國領導人習近平在尋求川普總統做出重大讓步，能夠從「不支持」台獨，改為宣示「反對」台獨。（美聯社檔案照）

美國政府言必信，信必果，歷來嚴格遵守三個建交公報和《台灣關係法》：台海兩岸問題通過和平談判解決，在問題沒有解決之前雙方保持現狀。中華民國在台灣領土面積僅是中共國的幾十分之一，大小差別太大，根本就沒有改變台海現狀的想法和能力；而中共卻以大欺小，經常文攻武嚇地霸凌台灣，甚至挑戰美國，企圖改變台海現狀。中華民國在台灣本身就是獨立的，中共偏偏要「堅決反台獨」，利用買美國大豆等農產品這張牌向川普總統施壓，倘若美國政府公開答應「反台獨」，那麼中共就可以名正言順地「武統台灣」，因為「反台獨」不排除「武統台灣」

這不是習近平在給川普總統挖了個大坑嗎？美國政府和國際社會應該時刻警惕中共的陰謀詭計，切莫要上當受騙！

美國現在還是世界老大，主要是體現在軍事力量上，美軍打遍世界無敵手。中共至今沒有解決台灣問題，無疑是懼怕美軍的直接干預，中共軍隊才不敢「武統台灣」，美軍才是台海和平的定海神針！歷史與現實都充分地證明了這一點。

儘管如此，人們也不能低估習近平現在的邪惡，他為了自己手中的權力，任何事情都做得出來。據筆者消息渠道所知，他要「武統台灣」的想法一直遭到黨內外不少人的反對，但他在二十大個人獨裁成功後，就曾經下令「武統台灣」，不少軍隊將領聞之嘩然。特別是火箭軍將領以備戰不充分為申加以抵制，因而牽扯出軍隊貪腐大案的暴露，才使他「武統台灣」成為了泡影

習近平雖然經受如此巨大的挫折打擊，但他並沒有因此退縮，更沒有放棄，而是改變策略，玩弄陰謀計，企圖欺騙世界各國，瞞天過海，暗度陳倉，仍在下「一盤大棋」。在目前中美關稅大戰上，力爭迫使川普總統「反台獨」，則最遲在2028年就要「武統台灣」，甚至不惜與美軍一戰，為中共建政80週年獻禮

至於習近平仍在下「一盤大棋」更詳細的情況，筆者正在瞭解研究之中。

（作者為中國歷史學家、作家，曾在《明報月刊》《香港作家》、《文綜》等雜誌發表文章作品，現客居泰國曼谷）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書