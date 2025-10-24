自由開講》習近平「反台獨」講話 替川普挖坑？！

◎ 劉孔伏

今年9月30日晚，在中共舉辦的國慶招待會上，習近平一反常態，在其講話中向全國人民喊話「堅決反台獨」，而沒有像往年那樣強調台海兩岸統一，引發國際媒體的關注，議論紛紛。絕大多數論者認為，習近平今年降低了台海問題的調門，迎合川普總統的態度，目的是改善與美國政府的關係。筆者對此有完全不同的看法，有必要詳析之。

中國領導人習近平在中共建政76週年國慶招待會宣稱，要深化兩岸交流合作，堅決反對台獨分裂行徑和外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整。（資料照，圖擷取自央視）



習近平上台後犯下了一系列錯誤，其中最大的錯誤有兩條：一是搞「戰狼外交」，一是消滅了香港「一國兩制」。他愚蠢地大搞戰狼外交，破壞現行國際秩序，組建邪惡勢力聯盟，走向徹底反人類的黑道。

幾年戰狼外交窮凶極惡，結果沒有損害美國半根羽毛，反而使中共在國際社會中更加孤立，習近平成為世界公敵，國內經濟大滑坡，金融債務總爆發，內外交困，危在旦夕，敲響了中共垮台的喪鐘！

國際社會越來越多的人識破了中共的欺騙謊言，台海問題並非其所宣稱的「內政統一問題」，因為台灣是中華民國的領土，1949年中共建國後從來就沒有統治過台灣，與中華民國在台灣互不隸屬，根本就不存在「內政統一問題」。

而且1971年10月25日聯合國大會2758號決議，只是解決了中共國在聯合國的席位問題，而並沒排除中華民國參加聯合國組織。因此之故，在當今國際環境之下，中共的欺騙謊言面臨破滅，難以繼續下去了，中華民國參加聯合國組織是遲早之事。

中共歷來就是玩弄陰謀脆計的高手，統戰宣傳伎倆厲害了得，經過其智囊團長時間的研究探索，為習近平今年國慶講話改變策略和提法，瞞天過海，繼續欺世盜名。

習近平講話中喊話全國人民「堅決反台獨」而不提國家統一問題，道理很清楚明白，「反台獨」就含有國家「內政統一問題」，何必要畫蛇添足地再提國家統一問題。他的講話不僅沒有降低台海問題的調門，而且還給川普總統和美國政府挖了一個坑，變本加厲地威嚇台灣和國際社會。

華爾街日報揭露了中國領導人習近平在尋求川普總統做出重大讓步，能夠從「不支持」台獨，改為宣示「反對」台獨。（美聯社檔案照）

美國政府言必信，信必果，歷來嚴格遵守三個建交公報和《台灣關係法》：台海兩岸問題通過和平談判解決，在問題沒有解決之前雙方保持現狀。中華民國在台灣領土面積僅是中共國的幾十分之一，大小差別太大，根本就沒有改變台海現狀的想法和能力；而中共卻以大欺小，經常文攻武嚇地霸凌台灣，甚至挑戰美國，企圖改變台海現狀。中華民國在台灣本身就是獨立的，中共偏偏要「堅決反台獨」，利用買美國大豆等農產品這張牌向川普總統施壓，倘若美國政府公開答應「反台獨」，那麼中共就可以名正言順地「武統台灣」，因為「反台獨」不排除「武統台灣」。

這不是習近平在給川普總統挖了個大坑嗎？美國政府和國際社會應該時刻警惕中共的陰謀詭計，切莫要上當受騙！

美國現在還是世界老大，主要是體現在軍事力量上，美軍打遍世界無敵手。中共至今沒有解決台灣問題，無疑是懼怕美軍的直接干預，中共軍隊才不敢「武統台灣」，美軍才是台海和平的定海神針！歷史與現實都充分地證明了這一點。

儘管如此，人們也不能低估習近平現在的邪惡，他為了自己手中的權力，任何事情都做得出來。據筆者消息渠道所知，他要「武統台灣」的想法一直遭到黨內外不少人的反對，但他在二十大個人獨裁成功後，就曾經下令「武統台灣」，不少軍隊將領聞之嘩然。特別是火箭軍將領以備戰不充分為申加以抵制，因而牽扯出軍隊貪腐大案的暴露，才使他「武統台灣」成為了泡影。

習近平雖然經受如此巨大的挫折打擊，但他並沒有因此退縮，更沒有放棄，而是改變策略，玩弄陰謀計，企圖欺騙世界各國，瞞天過海，暗度陳倉，仍在下「一盤大棋」。在目前中美關稅大戰上，力爭迫使川普總統「反台獨」，則最遲在2028年就要「武統台灣」，甚至不惜與美軍一戰，為中共建政80週年獻禮！

至於習近平仍在下「一盤大棋」更詳細的情況，筆者正在瞭解研究之中。

（作者為中國歷史學家、作家，曾在《明報月刊》《香港作家》、《文綜》等雜誌發表文章作品，現客居泰國曼谷）

