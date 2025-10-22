自由電子報
自由開講》T17、T18的羅生門：創新落地與治理缺口的交鋒

2025/10/22 17:00

◎蔡育德

當國際投資遇上地方行政與契約僵局，我們該如何以務實制度化解停滯？

數月前，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳訪台時，興奮宣布總部將落腳台北士林的T17、T18基地。台北市政府蔣萬安市長也隨即發表歡迎聲明。然而，幾個月過去，實際進展卻不如預期，甚至傳出有破局的可能。這場原本象徵台灣科技轉型與國際投資信心的合作，如今陷入「各說各話」的羅生門。

輝達執行長黃仁勳宣布，總部將落腳台北士林的T17、T18基地。幾個月過去，傳出有破局的可能。（資料照）輝達執行長黃仁勳宣布，總部將落腳台北士林的T17、T18基地。幾個月過去，傳出有破局的可能。（資料照）

癥結不僅在新壽（新光人壽）與台北市政府之間的合約條件，也涉及輝達與新壽間的MOU（合作意向書）。雖然各方內部已有充分法律與商務意見，但問題不再只是條文詮釋，而是信任、角色定位與溝通協調的落差。

若從治理與契約結構思考，一個務實的解決方案是採取「名義施工人為新壽、實際設計與出資由輝達負責」的模式。名義上，新壽完成建築並取得使用執照，符合地上權契約要求；實際上，輝達提供設計概念與資金投入，確保總部建築符合國際標準。相關費用可折抵未來地上權使用對價，並透過契約明確規範擔保與責任分擔。這種安排除了保障法律合規與風險透明化，更可大幅節省時間——時間就是金錢，縮短落地進程等於降低成本，並加速科技與人才價值的實現。

值得注意的是，這樣的安排在法律上屬於建議性操作，需三方書面確認並有精確契約條款保障各方權益，包括費用折抵、驗收標準、責任分擔與擔保措施。

T17、T18地上權移轉問題卡關，導致輝達興建總部產生更多變數。（資料照）T17、T18地上權移轉問題卡關，導致輝達興建總部產生更多變數。（資料照）

這樣既能符合法律要求，也能在實務操作上降低爭議風險。又，即便方案可行，落地仍需多方確認與協調，以防止因利益、程序或信任缺口而產生障礙。

更重要的是，這樣的安排不僅加速企業落地，也象徵台灣制度的靈活與開放。

當創新與治理能夠有效對接，我們不只是解決土地與建築問題，更是在為產業、人才與社會創造長期正向價值。

台北市政府若真心希望輝達在台落地、打造AI產業聚落，就應誠懇邀請新壽與輝達坐下來重新討論。除非三方各懷不同盤算，否則沒有解決不了的問題。當產業創新與制度治理之間出現斷層，最需要的並非更多聲明或責難，而是信任、誠意與務實的制度創新，這才是真正讓創新生根、產業繁榮的美。

（作者為跨界治理顧問）

