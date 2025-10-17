自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享～張育萌》廣播設備近月還沒修好 「媽寶縣府」放生災民

這週末颱風可能會來。季連成要求縣府，把這次颱風當一個「壓力測試」，直接進行垂直避難或疏散撤離。 結果驗收發現，縣府拖到日復一日，至今一堆廣播設備都不會響。
名家分享

名家分享

2025/10/17 20:00

◎ 張育萌

給了花蓮縣府快一個月，廣播設備到現在、還、沒、修、好！

光復鄉災後近一個月，然而廣播設備到現在還沒修好。（取自貼文）光復鄉災後近一個月，然而廣播設備到現在還沒修好。（取自貼文）

① 這週末颱風可能會來。季連成要求縣府，把這次颱風當一個「壓力測試」，直接進行垂直避難或疏散撤離。

結果今天驗收發現，縣府拖到日復一日，至今一堆廣播設備都不會響。

傅崐萁不要再護航了啦，真的有夠難看——難道全台灣連廣播設備，都要中央政府幫忙修嗎

② 中央已經提醒幾次了？

10 月 7 日，災後兩週，季連成直接在縣府的會議上壓時間，「今天入夜前修好所有村里廣播系統，這應該不是難事。」

季連成委請花蓮縣府，要求15日入夜前修完廣播系統。（資料照）季連成委請花蓮縣府，要求15日入夜前修完廣播系統。（資料照） 花蓮縣府當耳邊風，左耳進右耳出。

這週二一早，消防署長苦口婆心，要縣府「料敵從寬、禦敵從嚴」。季連成也再給一次機會，要花蓮縣府15日入夜前修完廣播。

結果今天（1016）中央來驗收，才發現一堆廣播根本像古董，整個光復鄉狀況百出。

大平村說新設的廣播系統聽不到；大馬村村長上次就是不只廣播，挨家挨戶去撤離疏散，這次發現村子裡的香草聯絡道活動中心、吉利潭都聽不到廣播。

大華村說喇叭已經裝好了，但線路沒有牽進來，雖然申請新的廣播系統，但線路和主機都還沒到
——所以廣播喇叭目前等於是裝飾品。

③ 花蓮縣府到底在忙什麼？

縣府行研處長陳建村辯解說，是《採購法》的問題

廣播設備沒修好，縣府行研處長陳建村表示是《採購法》的問題。（資料照）廣播設備沒修好，縣府行研處長陳建村表示是《採購法》的問題。（資料照） 確定要推給《採購法》？我就問，那花蓮縣府到底是什麼時候發現廣播沒聲音的？這樣的廣播設備，9月23日洪災來之前，花蓮縣府說「撤離完成」，請問當時到底是怎麼撤離的？

同時，花蓮縣府之前採購廣播設備，都沒有想過要定期招標檢修？當初都沒有開口契約？

中央已經催多久了？災後至今快一個月，眼看颱風又要來了，如果這種荒謬鬧劇發生在其他縣市，還不會被罵爆？

花蓮有最典型的「媽寶縣府」，叫還叫不動——根本就是用地方自治當藉口，直接放生災民

（作者是世代共好協會理事長）

本文經授權轉載自張育萌臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書