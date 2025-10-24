李忠憲的思考》正義的邊界：從央廣駭客事件談技術與良知

資訊倫理的核心不在於動機是否「正義」，而在於是否遵守授權邊界與社會信任。就像醫師不能為了證明手術風險而自行動刀一樣，資安人員也不能為了證明漏洞而癱瘓系統。

◎李忠憲

中央廣播電台（央廣）官網遭掛上中國五星旗的事件，在檢警追查後竟揭露出一場自導自演的戲碼。主角是一位自認為「白帽駭客」的工程師，同時也是國內知名電腦公司董座之子。

中央廣播電台官網首頁日前被惡意置換為五星旗，竟是一場自導自演的戲碼。（資料照）

尤其他常說他是黃國昌的人，彷彿這樣就有正當性，就好像英雄電影中的角色，即使違反社會法律制度，以為黃國昌就是X教授，自己是代表正義的X戰警。

因為工作的關係，我也曾經接觸過好幾個技術高超的所謂駭客，這些人的特質跟一般人的確不太一樣，有些習慣也非常奇怪，例如不喜歡洗澡，或者不喜歡與人接觸等等，但是通常都看得清楚是非對錯。

人工智慧時代一直覺得教技術或數學的課程，越來越覺得枯燥乏味，一直很想開一門駭客倫理之類的課，但技術可以教導，知識卻很難言傳，說要教人家道德更是一件可笑的事情，往往變成柯文哲或黃國昌那樣的邪教，這件事情已經讓我掙扎了好幾年。

要教人家道德或高舉道德大旗的人，難道認為自己的道德很好嗎？

不過英雄電影真的不能看太多，這個小草已經37歲，真的也夠誇張，我覺得超過20歲以後。還非常喜歡看英雄電影的，自己要反省，那不是一個真實的世界，反而會扭曲自己的思考，簡化各種選擇邏輯推演。

自以為白帽駭客事件不只是單純的資安漏洞測試失當，更揭示了當代資訊倫理與「吹哨者文化」之間的錯位與混淆。示意圖。（路透檔案照）

自以為白帽駭客這起事件不只是單純的資安漏洞測試失當，更揭示了當代資訊倫理與「吹哨者文化」之間的錯位與混淆。

本案中的工程師自認為在「揭露漏洞」，但他以破壞官網、上傳政治象徵的方式「證明漏洞存在」，已越界成為灰帽甚至黑帽行為。資訊倫理的核心不在於動機是否「正義」，而在於是否遵守授權邊界與社會信任。就像醫師不能為了證明手術風險而自行動刀一樣，資安人員也不能為了證明漏洞而癱瘓系統。

吹哨者在民主社會中扮演揭弊與監督的角色，但其前提是：

1.揭露內容涉及公共利益；2. 行為具正當程序與比例原則；3.目的為防止危害，而非自我行銷。

這位小草工程師顯然誤將吹哨者角色「表演化」，他不僅刻意製造事件，還向媒體與特定政治人物爆料，以獲取「被重視」的感覺。

這種「以造假證明真實」的行為，本質上是一種權力慾的延伸。當個人的自我價值建立在被權力圈認可之上，就可能從「正義的駭客」墮落為「被權力召喚的表演者」。

資訊科技專業人員握有龐大的系統控制力，這不僅是一種技能，更是一種社會信託。

小草工程師常說他是黃國昌的人，彷彿這樣就有正當性，就好像英雄電影中的角色，以獲取「被重視」的感覺。（資料照）

當專業知識被個人情緒或虛榮心綁架，倫理就會崩解。這正是社會對「技術菁英傲慢」最深的隱憂。知識若不受道德約束，就可能變成破壞的工具。

這起事件是一面鏡子，映照出當代社會中「以正義為名」的倫理錯亂。真正的正義，不在於誰先揭露錯誤，而在於如何誠實地面對錯誤並修正它。

資訊安全的本質，是守護信任。而信任的瓦解，往往不是由惡意者造成，而是由那些「以善為名卻越界行善」的人所引起的。

想想下學期是否真的開門駭客倫理的課，不是要教學生道德，而是提供英雄電影那種邏輯之外，還有其他思考的選擇。

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

