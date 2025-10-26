沈榮欽國際視野》你每一次看到的黃國昌 背後都比你想像的更骯髒

在黃國昌演完戲之後，匿名側翼立刻就做好影片，配上「黃國昌反殺／當面對質鏡週刊／記者當場嚇到狂抖」的首頁，繼續癲倒黑白，迷惑無知無識的小草，完全就是造謠一條龍的作業方式。

◎沈榮欽

黃國昌因為黨狗媒案問A答B，記者雖然不滿，但是又因為新聞倫理而不得不前去採訪，因為黃國昌狗仔可以不查證就抹黑，但是記者沒法這麼做。

黃國昌每次點到特定媒體記者，目的只在羞辱記者，好製作影片造謠。（取自貼文）

其實民眾黨的黃國昌記者會已經竭盡所能控制資訊了，記者必須在事前將所要問的問題上繳，還不一定會被選到回答，黃國昌每次點到特定媒體記者，目的只在羞辱記者，好製作影片造謠。

黃國昌的狗仔由「凱思國際」支付薪水，所以凱思國際的負責人李麗娟自然成為關鍵，不過因為黃國昌之前表示不認識李麗娟，卻被發現他公然說謊，因為妻子高翔戶籍就掛在支付狗仔薪水的李麗娟台北家中，孩子也在該學區就學。

記者自然必須發問，但是黃國昌照例不回答自己說謊的問題，點名特定媒體後，刻意用羞辱媒體的方式回答：「搞到我的太太、搞到我小孩，還扯到我未成年的小孩的就學，有完沒完啊？可不可以有一點基本的新聞倫理？我做了什麼違法的事情，衝著我來、講清楚。」

這當然又是謊言，別人只是查到他的妻子和小孩的戶籍掛在李麗娟家中，證實他說謊，根本不及昌派公審詹凌瑀小孩的萬分之一。說句實在話，會因為五年級小孩批評黃國昌的一句話，連名帶姓貼去公審要求父親表態處理，原以為只有在文革中國才會發生，不料竟發生在二十一世紀台灣，無怪乎被稱為宛如邪教的昌派。

你每次看到的黃國昌，背後都比你想像的更骯髒。（資料照）

結果呢？在黃國昌演完戲之後，匿名側翼立刻就做好影片，配上「黃國昌反殺／當面對質鏡週刊／記者當場嚇到狂抖」的首頁，繼續癲倒黑白，迷惑無知無識的小草，完全就是造謠一條龍的作業方式。

無論是在電視上，還是手機電腦前，你每次看到的黃國昌，背後都比你想像的更骯髒。

真正的臭不可聞！

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

