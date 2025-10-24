自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》從《苦盡柑來》看女性堅韌 性別平權仍需努力

2025/10/24 08:30

◎ 羅斐

最近，身邊朋友紛紛討論韓劇《苦盡柑來遇見你》，引起我的興趣。點開劇集後，很快被主角光禮的故事深深吸引。她是一位在濟州島以海女為業的母親，為撐起家庭，不畏冰冷的海水與潛水風險，一次次潛入深海——在那個「當牛都比當女人強」的年代，她沒有屈服，也沒有放棄，而是憑著如火山岩般堅硬的意志撐了下來。

其實，早期海女這個職業是由男性擔任，但由於長期潛水導致肺病、關節損傷，甚至時時面臨生死關頭，男性逐漸退出，成為女性默默承擔的重擔

自由開講》從《苦盡柑來》看女性堅韌 性別平權仍需努力韓星朴寶劍（左）、IU在《苦盡柑來遇見你》遇上一連串生活挑戰。（資料照，Netflix提供）

這讓我想起不久前參訪國家婦女館的經驗。一走進展區，我就被那面以《北京宣言暨行動綱領》（BPFA）為主題的展牆吸引——字母筆畫交錯、重新組構出的圖像，不僅象徵性別平等的多元樣貌，也道出了推動平權過程中不斷翻轉與突破的歷程。在導覽人員的引導下，我聽見一則則女性真實的生命故事，也更深刻體會她們在爭取基本權益與尊嚴上的漫長與艱辛，那些故事令我感動又振奮

不過，展覽中播放的劇情片《女性日常》（Force of Habit），卻讓我產生些許疑慮。影片透過日常生活情境呈現女性在職場、公眾空間中面臨性別暴力的現實，片中一位女學生在公車上遭遇騷擾，卻無人伸出援手的場景讓我感到震撼，同車乘客的冷眼旁觀和沉默，甚至比騷擾者的言語更令人窒息。然而影片的敗筆在於，它僅僅呈現女性的弱勢與困境，卻未能提供任何應對策略或教育意義。

自由開講》從《苦盡柑來》看女性堅韌 性別平權仍需努力《女性日常》影片透過日常生活情境呈現女性在職場、公眾空間中面臨性別暴力的現實。（資料照，桃園電影節提供）

例如，它沒有教導女性在遭受騷擾時應該如何積極求救，如向其他乘客或司機尋求幫助，或者立即更換座位；也沒有宣導大眾在面對類似情境時，不應選擇視而不見，而是應該挺身而出，成為那個打破沉默的人。我認為，一部具有教育意義的影片，除揭露問題，更應指引方向，賦予受害者力量，並喚起旁觀者的公民意識。

我想，女性的困境不是單一事件，而是像一條綿延不斷的線，連接著過去與現在。每一個時代都有屬於它的性別課題，從濟州島海女光禮的犧牲奉獻，到現代女性在職場與公共空間面臨的性騷擾，這些故事都提醒著我們，女性在爭取權益的道路上仍有漫漫長路。

儘管臺灣近年來在法制與性別平等教育方面持續努力，也取得顯著進步，但性別平權不應僅止於政策或或口號，更需具體行動與態度的轉變。我們需要更多像光禮這樣勇敢的女性，也需要更多人願意打破沉默，為不公發聲。如果我們都能從旁觀者變成行動者，或許，有一天，這條困境的長線能真正轉向希望。

（作者從公）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書