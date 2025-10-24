自由開講》從《苦盡柑來》看女性堅韌 性別平權仍需努力

◎ 羅斐

最近，身邊朋友紛紛討論韓劇《苦盡柑來遇見你》，引起我的興趣。點開劇集後，很快被主角光禮的故事深深吸引。她是一位在濟州島以海女為業的母親，為撐起家庭，不畏冰冷的海水與潛水風險，一次次潛入深海——在那個「當牛都比當女人強」的年代，她沒有屈服，也沒有放棄，而是憑著如火山岩般堅硬的意志撐了下來。

其實，早期海女這個職業是由男性擔任，但由於長期潛水導致肺病、關節損傷，甚至時時面臨生死關頭，男性逐漸退出，成為女性默默承擔的重擔。

韓星朴寶劍（左）、IU在《苦盡柑來遇見你》遇上一連串生活挑戰。（資料照，Netflix提供）



這讓我想起不久前參訪國家婦女館的經驗。一走進展區，我就被那面以《北京宣言暨行動綱領》（BPFA）為主題的展牆吸引——字母筆畫交錯、重新組構出的圖像，不僅象徵性別平等的多元樣貌，也道出了推動平權過程中不斷翻轉與突破的歷程。在導覽人員的引導下，我聽見一則則女性真實的生命故事，也更深刻體會她們在爭取基本權益與尊嚴上的漫長與艱辛，那些故事令我感動又振奮。

不過，展覽中播放的劇情片《女性日常》（Force of Habit），卻讓我產生些許疑慮。影片透過日常生活情境呈現女性在職場、公眾空間中面臨性別暴力的現實，片中一位女學生在公車上遭遇騷擾，卻無人伸出援手的場景讓我感到震撼，同車乘客的冷眼旁觀和沉默，甚至比騷擾者的言語更令人窒息。然而影片的敗筆在於，它僅僅呈現女性的弱勢與困境，卻未能提供任何應對策略或教育意義。

《女性日常》影片透過日常生活情境呈現女性在職場、公眾空間中面臨性別暴力的現實。（資料照，桃園電影節提供）



例如，它沒有教導女性在遭受騷擾時應該如何積極求救，如向其他乘客或司機尋求幫助，或者立即更換座位；也沒有宣導大眾在面對類似情境時，不應選擇視而不見，而是應該挺身而出，成為那個打破沉默的人。我認為，一部具有教育意義的影片，除揭露問題，更應指引方向，賦予受害者力量，並喚起旁觀者的公民意識。

我想，女性的困境不是單一事件，而是像一條綿延不斷的線，連接著過去與現在。每一個時代都有屬於它的性別課題，從濟州島海女光禮的犧牲奉獻，到現代女性在職場與公共空間面臨的性騷擾，這些故事都提醒著我們，女性在爭取權益的道路上仍有漫漫長路。

儘管臺灣近年來在法制與性別平等教育方面持續努力，也取得顯著進步，但性別平權不應僅止於政策或或口號，更需具體行動與態度的轉變。我們需要更多像光禮這樣勇敢的女性，也需要更多人願意打破沉默，為不公發聲。如果我們都能從旁觀者變成行動者，或許，有一天，這條困境的長線能真正轉向希望。

（作者從公）

