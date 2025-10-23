自由電子報
自由開講》韓國瑜大話「3大堰塞湖」 別忘立院有責任防範

2025/10/23 19:00

◎ 陳啟濃

立法院院長韓國瑜在國慶大典竟然說出台灣的三大堰塞湖，「兩岸戰爭」、「政黨惡鬥」跟「美國關稅」，認為這三項存在台灣構成危機隨時都有可能爆發。其實目前國民黨掌控的立法院有責任好好的防範這三大堰塞湖的爆發，就看藍白兩黨掌控的立法院多數，有沒有決心好好處理、面對。

立院本會期將審查明年度預算，藍白兩黨應支持台灣的國防戰力提升。圖為今年初立院審查預算情形。（資料照）立院本會期將審查明年度預算，藍白兩黨應支持台灣的國防戰力提升。圖為今年初立院審查預算情形。（資料照）

兩岸戰爭的確構成對台灣人民生活的危脅，然而發動戰爭的一定是中共，不會是台灣。只是國民黨的主張老是想跟中共和談，把兩岸和平寄託在中共的片面善意上面。歷史上國共和談一直是國民黨吃虧，但卻從沒學到教訓。因為中共沒有能力打你才會想和談，有能力打下你就一定以戰爭解決。所以目前賴清德政府主張的，要有強大的國防戰力才能阻卻中共對台動武，建構國家強大的防衛力量，這才是實現台海和平唯一的保障。立法院能做的就是支持國防經費的通過，以建構強大的國防力量。

民主國家本來就是政黨政治，政黨理性的競爭監督才是國家與人民之福。但前提是要有一致的國家認同，效忠國家保護人民。只是藍白立委在立法院通過的法案，等同想讓中央財政掏空，對地方不斷釋放利多，瓦解政府對抗中共的力量，以及讓辛苦建立的退休金制度回到原點。這樣的在野黨是不及格的，而且根本沒有理由談所謂的政黨惡鬥。因為會讓政黨彼此對抗，朝野對立的元凶正是立法院的多數黨。

美國總統川普實施的關稅政策，是全球性的議題，不是只有台灣的問題。（路透檔案照）美國總統川普實施的關稅政策，是全球性的議題，不是只有台灣的問題。（路透檔案照）

而美國的關稅是全球性的議題，不是只有台灣的問題，立法院該做的是考量國家整體立場以及人民的利益，不要故意挑起人民疑美仇美的情感，務實的跟政府協力，面對美國關稅的挑戰。台灣不可能只照顧自己人民的利益，也應該體會到美國要照顧美國人的立場，彼此各退一步，謀取雙方共同的最佳利益。美國關稅會不會構成台灣的堰塞湖，問題還是在於立法院是否可以成為政府跟美國談關稅的最佳後盾，而不是在背後扯後腿。

（作者為政治評論員）

