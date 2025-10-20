自由電子報
評論 > 投書

自由開講》中國介選早開始 後知後覺的國民黨

2025/10/20 11:30

◎ 張商陽

國民黨突然發現中國介入選舉是件嚴重的事。郝龍斌說，有境外網軍花了近億元介入國民黨主席選舉，趙少康開記者會警告中國別插手。這話一出，民進黨立刻回：「現在才發現？」一句酸得準。喊了幾十年「兩岸一家親」，結果自己也成了中國資訊戰的受害者，這畫面比假影片還諷刺

國民黨主席候選人郝龍斌（左）、「戰鬥藍」發起人趙少康（右）指控境外網軍、中國大陸介入選舉。（資料照）國民黨主席候選人郝龍斌（左）、「戰鬥藍」發起人趙少康（右）指控境外網軍、中國大陸介入選舉。（資料照）

這不是第一次有人警告中國介選。只是過去國民黨不信、也不想信。從地方選舉到總統大選，只要有人提「境外勢力」，藍營就說是民進黨在操作意識形態。如今輪到自己被攻擊，才開始喊查網軍、抓帳號，像被自己放的火燒到衣角，才開始找滅火器。

國際早就看穿這場戲。從一九九六年台海飛彈危機開始，美國CSIS、德國MERICS與亞洲民主網絡（ADN）等機構，就長期追蹤中國對台干預模式。早期是飛彈威嚇，後來變成「認知滲透」──用媒體投放、假訊息與經濟關係操控輿論。報告都寫得明白：中國在對台政策上已全面轉向資訊戰與代理人戰術。別說總統選舉，連地方投票都可能被納入實驗。

而台灣這邊呢？每次國外報告出爐，藍營第一句總是：「外國不了解台灣。」事實上，國民黨不是不知道中國介選，而是只要介入的方向對自己有利，就睜一隻眼閉一隻眼。到了黨主席選舉，有利的對象換人了，才驚覺那套機器同樣能對準自己。從六組候選人的反應看得出來：有人喊查，有人喊團結，只有立場最激進的鄭小姐一句話不多，笑著收下局面。她最懂這套遊戲，也最知道誰才是贏家。

國民黨黨主席候選人鄭麗文強調黨員們都希望候選人們不要網內互打。（資料照）國民黨黨主席候選人鄭麗文強調黨員們都希望候選人們不要網內互打。（資料照）

國民黨不是被誰陷害，而是被自己養大的狼叼走了票箱。長年仰賴親中媒體與外部流量，讓中國資訊操作有了內建管道。當別人用它滲透時，你以為是宣傳助力；當同樣的機器開始反咬，你才想起什麼叫「主權」。

所以問題不在中國會不會介選，而在國民黨願不願承認自己早就失守。這場選舉最大的笑點，不是誰勝誰敗，而是整個黨終於體會「被介入的滋味」。

喊反介選不是覺醒，只是後知後覺。民進黨說得很好，那就一起把國安法落實，就可以有法源處理這些事情了。真正該檢驗的，不是中國的手伸多長，而是國民黨自己的門，還想開多久。

（作者為蛋農）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

