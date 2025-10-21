自由電子報
自由開講》​造神廣告鋪天蓋地 盧秀燕將公帑視為個人提款機

2025/10/21 09:30

◎ 楊智強

連假期間筆者到台中探訪親戚，見識到台中市長盧秀燕的肖像看板與政績宣傳，很有「存在感」。從公車捷運、行政機關甚至校園外牆，隨處可見相關宣傳。台中市政府編列行銷企劃經費高達四千七百多萬，令人瞠目結舌。更離譜的是政治意識形態竟滲入各級學校，教育局預算也被巧立名目，用來推動校園「市長包裝」工程。

台中捷運日前推出國慶彩繪車廂，遭網友質疑，台中市長盧秀燕根本把自己當吉祥物，「隨便幾張色板、加上盧秀燕大頭照，根本就是詐騙集團！」（資料照，圖擷自台中市府網站）台中捷運日前推出國慶彩繪車廂，遭網友質疑，台中市長盧秀燕根本把自己當吉祥物，「隨便幾張色板、加上盧秀燕大頭照，根本就是詐騙集團！」（資料照，圖擷自台中市府網站）

市府通知學校配合利用LED及顯示牆播放盧秀燕政績短片與形象畫面，將校園行政中立拋諸腦後，根本是把教育設備淪為個人宣傳工具。為塑造出市長領導形象，不惜滲透至各年齡層學生，嚴重違反行政中立精神。讓原該作為學習場域的校園，潛移默化對學童洗腦，淪為造神工具。

此外，大甲國小行政大樓改建案，台中市長盧秀燕的說法更引起了爭議。盧秀燕公開宣稱改建總經費中央補助只有三百萬元，讓外界誤認絕大部分由市府支出。對此，教育部隨後澄清，中央實際核定的總補助金額約1.7億元，是分年撥付給台中市府，而非僅有三百萬元。顯然盧市長藉扭曲中央補助的貢獻，混淆視聽來包裝地方政府的政績，其言行對學童而言簡直是負面教材

自由開講》​造神廣告鋪天蓋地 盧秀燕將公帑視為個人提款機大甲國小行政大樓重建落成，台中市長盧秀燕致詞指出，大甲國小行政大樓拆除重建工程中央只補助300萬元。（資料照）

民進黨議員陳淑華更指出，以巨蛋動土典禮為例，短短7天宣傳就花費720萬元，對比之下反詐騙宣傳預算一年僅有9.5萬元，凸顯公務與個人包裝之間的巨大落差。再者，市府藉由「國慶專車」活動，在捷運及相關運輸工具及場合張貼巨幅市長肖像。筆者若是不懂華語的外國觀光客，肯定誤以為媽媽市長要開演唱會了。

鋪天蓋地的宣傳下，市民納稅血汗錢被當作市長私用，真正應該受益的所有學童卻連免費營養午餐都捨不得編列，市政預算主軸嚴重失衡。面對諸多指教，盧市長竟回應「自己是城市代言人，行銷台中是責任」。

倘若公共資源只服務個人形象，人民辛苦繳稅卻只能當作市長宣傳的工具，這正是台中民主政治的諷刺！呼籲市府應正本清源，停止對市民洗腦造神，公帑還諸市民、還給真正需要的台中老百姓。

（作者為教師）

