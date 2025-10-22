自由開講》公寓大廈「人為噪音」管理 有賴社區共識

◎張家榕

公寓大廈屬於集合式住宅，也是目前國內最多比例的居住模式，因為建築型態為「鋼鐵共構」、「管線相通」特性，在產生「人為噪音」時，常因噪音源無法確定，而導致住戶間的隔閡或不愉快，嚴重時甚至產生法律訴訟。筆者擔任公寓大廈總幹事期間，經常接獲住戶的投訴例如：樓上使用洗衣機或盥洗、樓上小孩子在奔跑、樓上在搬移傢俱、樓上在敲打地板、誰家在彈奏樂器、誰家在吵架等等樣態的「噪音」情形，當下去詢問所得到幾乎都是「沒有」或「別家吧」的答案，處理不好常常成為「公親變事主」、「裡外不是人」的尷尬、無奈場面。

圖為AI繪製，公寓大廈住戶對噪音憎恨的示意圖。（張家榕提供）



以現在的建築工法要完全做到樓地板或牆面隔絕全部噪音，技術上僅能減弱而無法完全克服；當然，在選擇公寓大廈這種群居模式時，不能僅認為有總幹事、保全人員、清潔人員之便利，而忘記它是多人的群居空間，是應該要有一定「容忍範圍」的「相互包容」雅量，總不能讓晚歸的人不能洗澡、年幼的孩童不能奔跑、移動傢俱時不能發出聲音等等，而「製造者」亦應該「有所節制」的尊重他人，降低擾鄰的頻率。觀《公寓大廈管理條例》第5條與第16條第1項的內容，已明文限制不得違反公共利益或產生喧囂、振動及其他與此相類之行為，且該條例第47條、第49條均有罰則；另是否適用修法後的《社會秩序維護法》第73條第2款的罰則，依照立法院法律系統說明，似不再適用。

過去國人「法不進家門」的觀念，在《公寓大廈管理條例》的約束下，已不能再「只要我喜歡，有什麼不可以」，查臺灣臺中地方法院112年度訴字第1368號民事判決，被告（音樂老師）的「製造噪音」行為，法官以「噪音將導致聽者精神緊張、睡眠失調……容易使人自沉睡中驚醒，長期易產生神經衰弱、睡眠失調之疾病，對睡眠及心理之影響相當重大」為由，必須付給12位原告高達330萬的「慰撫金」，如此的判決不可不重視。

1名網友PO文分享，看到社區管委會公告稱「手機震動聲過大，影響清晨安寧」，還建議住戶該如何避免，貼文曝光後，引發網友論戰。（資料照，圖擷取自「爆料公社」臉書粉專）

公寓大廈中的人為噪音不僅破壞了居住環境的安寧，更深刻影響了住戶的心理健康與生活品質，唯有透過公寓大廈共識的建立、明確的管理規範以及住戶之間的相互尊重，才能有效減少噪音問題，營造和諧的居住氛圍。面對日益複雜的都市生活，人們更應珍惜「共住一家」的情緣，從自身做起，攜手維護彼此的幸福與尊嚴。面對人為噪音的問題，獨靠單一管理手段或技術措施難以根本解決，唯有建立起完整、動態而滾動式修訂的社區共識，方能有效降低噪音的無預警性發生。

公寓大廈共識不僅是制定明確的管理規範之基礎，更是推動住戶自覺遵守規定、彼此尊重生活習慣的重要前提，這種基於尊重與理解的「社會格局」，是打造和諧居住氛圍的核心環節，相關法規與管理機制的完善固然重要，但更需強調人與人之間的互動與包容，以促使居民主動參與噪音控制的行動，累積微小改變，進而形成長期且穩固的安寧環境。

（作者為台灣物業優化精進協會創會理事長）

