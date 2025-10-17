名家分享~賴寇蒂》死亡連署的後遺症—國民黨黨魁選舉怪象，被看穿的吃空餉手法

對岸過去對國民黨這一套「灌水名單」或有知曉但尚無實證，但經過上半年的司法調查以及幾次的國民黨動員，交叉換算大概心裡都有譜了！

◎賴寇蒂

國民黨近來的黨主席選舉花絮，讓一般社會看的是目瞪口呆，沒想到「活久見」—— 有天大眾能看到趙少康和郝龍斌出來指稱中共介選。

戰鬥藍發起人趙少康公布中國大陸及境外網攻具體數字，強調國民黨主席選情已經被「影響很大」，喊話國安單位認真追查。（資料照）

最近日本也爆出來中資滲透到喪葬業，這個事情其實可從兩面看—對於日本和台灣有傷害，但對出資方來說，也未必有好處。

請繼續往下閱讀...

這話怎麼說？

台灣最熟悉的，就是國民黨長年保存已死亡黨員的名冊。

這種「灌水名單」一死亡名單、舊資料，被盜用在資料偽造、連署造假、充數投票、甚至身分盜用⋯對民主法治傷害極大，因為他們認為死人無法對證。

但更實際驅動他們如此做的原因，是「人頭」可以向上級請領資源、增加「兵力」的假象，類似古時候軍隊吃空餉——多報人數、多領資源。

被中檢起訴指控，指揮黨工偽造罷免提議人的國民黨中市黨部書記長陳劍鋒（左）、總幹事伍康龍（右）日前在法院當庭認罪。（資料照）

◾️死亡連署等於商業機密外洩

對岸過去對國民黨這一套「灌水名單」或有知曉但尚無實證，但經過上半年的司法調查以及幾次的國民黨動員，交叉換算大概心裡都有譜了！

他們已能算出來，大罷免的「不同意投票」是從哪一些的上游驅動出來。

真正有用的不是虛假的人頭，而是「真實動員能力」和「核心網絡結構」。

換句話說，名單灌水等於浪費出資方的預算、甚至他們可能回溯——為什麼之前的大選估票都是錯誤的？這些帳都會一起算的。

所以國民黨的死亡連署曝光，實際就是「商業機密外洩—充員曝光」，再叫「出資方」去當冤大頭那是萬萬不再會的了！

現在對岸開始資源只撒在特定線上、支持特定人士，這何嘗不是中共在做分區、分線的「A/B測試」？

他們已經不再像早年全面灌注國民黨，而是針對性地測試「誰更能帶動流量」？用演算法精準投放，看誰能在複雜的媒體戰場跑出結果。

這次的國民黨黨主席選舉，這場牌局裡，台灣的政黨、地方派系，其實已經被「分組考核」。

國民黨舉行政見發表會台北場，主席候選人卓伯源（左起）、郝龍斌、鄭麗文、羅智強、蔡志弘、張亞中等六位候選人都參加。（資料照）



如果這次國民黨的黨主席選舉，跑出中共支持的結果，未來的「買辦」角色，也會被精準控制、動態更換——

好康不會再是整批分，而是會變成「業績制」。

而這也將會是買辦舊時代的結束與代理新局的誕生。

#賴寇蒂觀察

（作者為社會零售經濟觀察者）

本文經授權轉載自賴寇蒂臉書

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法