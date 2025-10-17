自由電子報
自由開講》國民黨主席選舉傳介選 中共統戰伎倆

2025/10/17 12:00

◎ 李文忠

國民黨黨主席選舉因中共介選疑雲備受矚目，這預示北京對台統戰已進入新的階段。台灣社會要警覺：中共對台滲透無所不用其極，統戰也無所不用其極。統戰的手法是：聯合次要敵人，打擊主要敵人，現在民進黨是主要敵人，先聯合國民黨打擊民進黨，時機到了或客觀環境需要，隨時可以在次要敵人或者說聯合陣營內尋找打擊對象，如支持鄭攻擊郝，達成所欲目的，一旦共產黨勝利了，昔日盟友乃至自己同志隨時可以被打成黑五類，慘酷鬥倒鬥垮，中共三反五反、文化大革命及歷次反右鬥爭殷鑑不遠，國人特別是國民黨人不能不察。

國民黨主席選舉傳中共介選疑雲，圖為六名候選人卓伯源（左起）、鄭麗文、郝龍斌、羅智強、蔡志弘和張亞中出席政見發表會。（資料照）國民黨主席選舉傳中共介選疑雲，圖為六名候選人卓伯源（左起）、鄭麗文、郝龍斌、羅智強、蔡志弘和張亞中出席政見發表會。（資料照）

藍兩岸路線 正視習近平「一中」挑釁

國民黨黨內選舉最該被檢視的是兩岸路線，不僅攸關該黨重返執政前景，也關乎台灣前途及兩岸關係：國民黨主張「九二共識-一中各表」，馬英九則喊出「不統不獨不武」，優點是擱置爭議，兩岸可以務實往來，和平相處；風險在承認一中，限縮台灣未來的選擇，而且北京不會就此打住。

中共領導人習近平強硬地定調九二共識的「一中」前提，沒收「各表」的空間。（美聯社檔案照）中共領導人習近平強硬地定調九二共識的「一中」前提，沒收「各表」的空間。（美聯社檔案照）

果不其然，習近平以百年民族復興的夙願，強硬地定調一中前提，沒收各表，並以更agressive的姿態文攻武嚇。按道理來說，國民黨一定會採取強烈的反對立場來維護它的基本主張。然而不然，該黨反而將攻擊的箭頭指向民進黨，這就看出「九二共識-一中各表」的欺瞞性。我吶悶地是，國人9成以上強烈反對習近平主張，在習定義下的「九二共識」只有1成的支持率，怎麼會有一個企圖重返執政的黨繼續這種路線呢

國民黨主席候選人郝龍斌要求對岸正式承認中華民國存在的現實。（資料照）國民黨主席候選人郝龍斌要求對岸正式承認中華民國存在的現實。（資料照）

樂見宣示 籲北京正視中華民國的存在

很高興也很遺憾，在主要候選人中，只有一位公開宣示：「北京要正視中華民國的存在」、「堅決反對一國兩制」、「不舔共」、「大陸不武」，作為民進黨人個人不認同這樣的主張但欣賞，現實上這樣的立場與民進黨立場共同構成主流民意，如果雙方都能站穩中華民國/台灣立場，立足2300萬人民為主體的信念，求同存異，才能共同面對北京及內外的挑戰。

（作者為前立委）

