黑熊學院》「環太平洋」台灣版 即將上演？

美國近期通過一項重要法案——「國防授權法案」（National Defense Authorization Act，NDAA）。



該法案除了授權約9000億美元的軍事支出，還包含「台灣安全合作倡議」。



美國參議院近日通過年度國防授權法案（NDAA），強烈建議台灣參與環太平洋軍事演習（RIMPAC）。圖為29國參與的2024年環太軍演。 （取自RIMPAC臉書）

其中包括了多項與台灣防衛安全相關的議題，例如無人機合作與研發生產、加強與台灣的聯繫和訓練，還有值得大家關注的幾個重點：



1️⃣美國國防部長需先提交「台灣安全援助路線圖」

2️⃣為支持台灣而建立的「區域應變儲備庫」可能性報告評估

3️⃣該法案「強烈建議」美國國防部長應邀請台灣海軍參與「環太平洋軍演」，若最後決定不邀請也必需告知並提供原因



這幾年通過的法案只會越來越重要，因為台海和平跟台灣有密切關聯，也帶大家認識法案內容。



◼️為台灣量身訂做的援助計劃：「台灣安全援助路線圖」



這其實是一個概念框架，係指美國應對台海情勢變化，應該從戰略層面調整對台安全政策的具體行動方針：



1️⃣先透過國會立法，確保了政策的長期穩定性

2️⃣此路線圖橫跨美國行政部門多個機構運作，應確定執行機構與方式

3️⃣加速台灣軍備交付，以及強化台灣不對稱戰力

4️⃣向中國與區域盟友釋放戰略訊號：美國正採取行動維護台海和平



上述這套「組合拳」不是概念，是完整地從立法到執行的行動規劃。



代表美國不再「只是」單純賣武器給台灣。圖為國軍爭取多年的MH-60R反潛直升機。（路透檔案照）

◼️「區域應變儲備庫」的重要性



這是美國「台灣安全援助路線圖」的關鍵環節，它與「總統提用權」有密切連結。



這授權美國總統能夠「直接從美軍現有的庫存中提取武器裝備援助盟友」。



若台海突然遭遇軍事衝突時，美國總統可以立即動用「總統提用權」，而「區域應變儲備庫」就會是專門為台灣預先建立的一個武器庫存。



最重要的是「區域應變儲備庫」會選在最靠近台灣的地理位置，若兩者相輔相成，就能共同構成一個快速反應的軍事援助機制。



這就是美國對台灣的安全承諾從「戰略模糊」走向「戰略清晰」的新篇章。



代表美國不再「只是」單純賣武器給台灣，而是「預先」為台灣可能發生的衝突進行實際的後勤準備。



「環太平洋」台灣版 即將上演？（取自貼文）

◼️台灣也能參加環太平洋軍演嗎？



環太平洋軍演每兩年舉行一次，由美國太平洋司令部主導，目前已發展成為全球規模最大的國際海上聯合軍演，目的是為了加強區域安全。



2014年美國曾經邀請過中國參與，但隨著習近平上台後美中關係急轉直下，至今未曾再有邀約。



過去台灣及許多盟邦都曾爭取或建議加入環太軍演。但由於台灣的狀況特殊，未曾真正被納入。



此次美國眾議院竟決議通過，表示美國是以行動證明、以法案明確制定方向。



目前仍待美方確認，但倘若我們有機會參與環太軍演，對台灣（尤其是海軍）將非常有幫助。



例如未來若要協同作戰時，才不至於缺乏協調訓練而產生無法配合的狀況。



美中對抗格局早已塵埃落定，美國對台灣的支持與援助，只會越來越明確。（路透檔案照）

雖然美中常上演「大和解戲碼」，但其對抗格局早已塵埃落定，在中國極權主義不變的狀況下，美中的矛盾就不可能真正被解決。



美國對台灣的支持與援助，只會越來越明確。

