自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

黑熊學院》「環太平洋」台灣版 即將上演？

過去台灣及許多盟邦都曾爭取或建議加入環太軍演。但由於台灣的狀況特殊，未曾真正被納入。 ​此次美國眾議院竟決議通過，表示美國是以行動證明、以法案明確制定方向。​目前仍待美方確認，但倘若我們有機會參與環太軍演，對台灣（尤其是海軍）將非常有幫助。 ​
黑熊學院

黑熊學院

2025/10/21 21:00

◎ 黑熊學院

美國近期通過一項重要法案——「國防授權法案」（National Defense Authorization Act，NDAA）

該法案除了授權約9000億美元的軍事支出，還包含「台灣安全合作倡議」。

美國參議院近日通過年度國防授權法案（NDAA），強烈建議台灣參與環太平洋軍事演習（RIMPAC）。圖為29國參與的2024年環太軍演。 （取自RIMPAC臉書）美國參議院近日通過年度國防授權法案（NDAA），強烈建議台灣參與環太平洋軍事演習（RIMPAC）。圖為29國參與的2024年環太軍演。 （取自RIMPAC臉書）

其中包括了多項與台灣防衛安全相關的議題，例如無人機合作與研發生產、加強與台灣的聯繫和訓練，還有值得大家關注的幾個重點：

1️⃣美國國防部長需先提交「台灣安全援助路線圖」
2️⃣為支持台灣而建立的「區域應變儲備庫」可能性報告評估
3️⃣該法案「強烈建議」美國國防部長應邀請台灣海軍參與「環太平洋軍演」，若最後決定不邀請也必需告知並提供原因

這幾年通過的法案只會越來越重要，因為台海和平跟台灣有密切關聯，也帶大家認識法案內容。

◼️為台灣量身訂做的援助計劃：「台灣安全援助路線圖」

這其實是一個概念框架，係指美國應對台海情勢變化，應該從戰略層面調整對台安全政策的具體行動方針：

1️⃣先透過國會立法，確保了政策的長期穩定性
2️⃣此路線圖橫跨美國行政部門多個機構運作，應確定執行機構與方式
3️⃣加速台灣軍備交付，以及強化台灣不對稱戰力
4️⃣向中國與區域盟友釋放戰略訊號：美國正採取行動維護台海和平

上述這套「組合拳」不是概念，是完整地從立法到執行的行動規劃。

代表美國不再「只是」單純賣武器給台灣。圖為國軍爭取多年的MH-60R反潛直升機。（路透檔案照）代表美國不再「只是」單純賣武器給台灣。圖為國軍爭取多年的MH-60R反潛直升機。（路透檔案照）

◼️「區域應變儲備庫」的重要性

這是美國「台灣安全援助路線圖」的關鍵環節，它與「總統提用權」有密切連結。

這授權美國總統能夠「直接從美軍現有的庫存中提取武器裝備援助盟友」。

若台海突然遭遇軍事衝突時，美國總統可以立即動用「總統提用權」，而「區域應變儲備庫」就會是專門為台灣預先建立的一個武器庫存。

最重要的是「區域應變儲備庫」會選在最靠近台灣的地理位置，若兩者相輔相成，就能共同構成一個快速反應的軍事援助機制。

這就是美國對台灣的安全承諾從「戰略模糊」走向「戰略清晰」的新篇章。

代表美國不再「只是」單純賣武器給台灣，而是「預先」為台灣可能發生的衝突進行實際的後勤準備。

「環太平洋」台灣版 即將上演？（取自貼文）「環太平洋」台灣版 即將上演？（取自貼文）

◼️台灣也能參加環太平洋軍演嗎？

環太平洋軍演每兩年舉行一次，由美國太平洋司令部主導，目前已發展成為全球規模最大的國際海上聯合軍演，目的是為了加強區域安全。

2014年美國曾經邀請過中國參與，但隨著習近平上台後美中關係急轉直下，至今未曾再有邀約。

過去台灣及許多盟邦都曾爭取或建議加入環太軍演。但由於台灣的狀況特殊，未曾真正被納入。

此次美國眾議院竟決議通過，表示美國是以行動證明、以法案明確制定方向。

目前仍待美方確認，但倘若我們有機會參與環太軍演，對台灣（尤其是海軍）將非常有幫助。

例如未來若要協同作戰時，才不至於缺乏協調訓練而產生無法配合的狀況。

美中對抗格局早已塵埃落定，美國對台灣的支持與援助，只會越來越明確。（路透檔案照）美中對抗格局早已塵埃落定，美國對台灣的支持與援助，只會越來越明確。（路透檔案照）

雖然美中常上演「大和解戲碼」，但其對抗格局早已塵埃落定，在中國極權主義不變的狀況下，美中的矛盾就不可能真正被解決。

美國對台灣的支持與援助，只會越來越明確。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

美中對抗格局早已塵埃落定，美國對台灣的支持與援助，只會越來越明確。（路透檔案照）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書