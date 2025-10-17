自由電子報
矢板明夫觀點》溫約瑟在日演講 自衛隊情報部門都來了

想起當年我上大學的時候，這六家企業不但是日本經濟界的翹楚，也是世界經濟的中流砥柱。沒想到現在竟然市值加起來不如台灣的一家企業。感到恍如隔世。
矢板明夫

矢板明夫

2025/10/17 13:30

◎ 矢板明夫

今天（1014）在日本東京舉辦的「台日半導體同盟」研討會圓滿落幕。前經濟部長王美花、日本前防衛大臣木原稔分別做了主題演講。然後有多位兩國的重量級學者、專家做了精彩的分享。

台日半導體同盟研討會 重磅分享

「台日半導體同盟」研討會圓滿落幕。圖為我前經長王美花主題演講。（取自貼文）「台日半導體同盟」研討會圓滿落幕。圖為我前經長王美花主題演講。（取自貼文）

留給我印象最深的，是王美花部長提到，現在的台積電市值高達1兆780億美元，已經大約相當於日本前六大企業：豐田汽車、三菱UFJ銀行、軟銀、索尼、日立、任天堂市值的總和。

台積電市值約為 日本前六大企業總和

想起當年我上大學的時候，這六家企業不但是日本經濟界的翹楚，也是世界經濟的中流砥柱。沒想到現在竟然市值加起來不如台灣的一家企業。感到恍如隔世。

另外，今天我在主席台上看到，至少有幾十個日本外務省、經濟產業省、文部科學省的重要官員出席。據說，自衛隊的情報部門傾巢出動，有五十多名現任官員來到現場。他們主要的目的是聽台灣青年、中國人民解放軍的研究專家溫約瑟的演講。

溫約瑟獨自完成中共三軍座標的部署地圖，引起海內外軍事專家關注。也在會中發表演講。（取自貼文）溫約瑟獨自完成中共三軍座標的部署地圖，引起海內外軍事專家關注。也在會中發表演講。（取自貼文）

今年26歲的溫約瑟，已經研究解放軍近十年。他利用公開信息，獨自完成了一張包含中共陸海空三軍等座標的部署地圖，如今，已累積超過8千筆標記，引起了海內外軍事專家關注。他的X有超過六萬人跟隨。溫約瑟現在是師範大學的在讀碩士生，同時也是我們印太戰略智庫的研究員。

作者強調，這場研討會確認了台日在科技上合作的重要性和必要性。（取自貼文）作者強調，這場研討會確認了台日在科技上合作的重要性和必要性。（取自貼文）

面對美中壓力 台日更應在科技攜手

我在論壇的閉幕致辭時表示，這場研討會確認了台日在科技上合作的重要性和必要性。今天，台日都面臨來自中國的軍事上的壓力，同時也面臨來自美國的經濟上的壓力。只有台日攜手、緊緊站在一起，才有可能走出困境。今天我們推動台日的半導體同盟，希望未來可以推動台日的軍事同盟。

（作者為日裔在台新聞工作者與作家）
本文經授權轉載自矢板明夫臉書

