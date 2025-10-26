李忠憲的思考》當制度失靈時 最危險的不是貪官 而是被誤認為聖人的人

300萬房貸不是單純的金額，而是一種象徵——「我願為東辦犧牲」，塑造出一種父母官式的形象。這正是台灣政治文化中最深層的矛盾：我們厭惡官僚冷漠，又習慣崇拜能「出錢出力」的個人。

◎ 李忠憲

我個人是完全不認同這樣子的做法，不能從系統裡面拿錢放進自己的口袋，也不應該從自己的口袋把錢放到系統裡面去。



若一個公職人員必須用個人房產貸款去支付政府機構的水電費，代表體制出了根本性的問題。（取自貼文）

若一個公職人員必須用個人房產貸款去支付政府機構的水電費，代表體制出了根本性的問題。這不只是「熱心幫忙」，而是對公私分際的徹底模糊化。公共支出應有預算程序與財務監督，若靠個人預支、再報帳，就形成制度上的灰色地帶，既破壞財政紀律，又讓「關係」取代制度。

這樣的行為若被合理化，最終將形成一種新的「美德腐敗」：看似犧牲奉獻，實則掩蓋行政失靈。

這種行為常被媒體或支持者稱為「熱心公僕」的表現，但實際上是一種以個人道德補制度漏洞的現象。這種「犧牲式正義」會被讚美成高尚人格，卻讓整個社會對不健全制度的責任淡化。換句話說，制度的錯被轉嫁成個人的榮耀。當「用自己錢救機關」被視為道德典範時，就表示社會不再要求制度健全，而只期待個人英雄。

業務費砍到剩1％！政院東服中心公告不受理護照申辦。（資料照）

從象徵層面來看，這是一種政治戲劇化的手法：把財政問題轉化為「情感動員」。300萬房貸不是單純的金額，而是一種象徵——「我願為東辦犧牲」，塑造出一種父母官式的形象。這正是台灣政治文化中最深層的矛盾：我們厭惡官僚冷漠，又習慣崇拜能「出錢出力」的個人。結果，民主政治被感情化，公務治理被私有化。

這不是美談，而是一種制度崩壞被包裝成道德榮光的現象。真正成熟的政治社會，不應靠個人貸款維持公共運作，而應靠透明、負責與制度化的財政機制。

若要用一句話批評這現象，可說是：

「當制度失靈時，最危險的不是貪官，而是被誤認為聖人的人。」

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

