自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

李忠憲的思考》當制度失靈時 最危險的不是貪官 而是被誤認為聖人的人

300萬房貸不是單純的金額，而是一種象徵——「我願為東辦犧牲」，塑造出一種父母官式的形象。這正是台灣政治文化中最深層的矛盾：我們厭惡官僚冷漠，又習慣崇拜能「出錢出力」的個人。
李忠憲的思考

李忠憲的思考

2025/10/26 13:30

◎ 李忠憲

我個人是完全不認同這樣子的做法，不能從系統裡面拿錢放進自己的口袋，也不應該從自己的口袋把錢放到系統裡面去。

若一個公職人員必須用個人房產貸款去支付政府機構的水電費，代表體制出了根本性的問題。（取自貼文）若一個公職人員必須用個人房產貸款去支付政府機構的水電費，代表體制出了根本性的問題。（取自貼文）

若一個公職人員必須用個人房產貸款去支付政府機構的水電費，代表體制出了根本性的問題。這不只是「熱心幫忙」，而是對公私分際的徹底模糊化。公共支出應有預算程序與財務監督，若靠個人預支、再報帳，就形成制度上的灰色地帶，既破壞財政紀律，又讓「關係」取代制度。

這樣的行為若被合理化，最終將形成一種新的「美德腐敗」：看似犧牲奉獻，實則掩蓋行政失靈。

這種行為常被媒體或支持者稱為「熱心公僕」的表現，但實際上是一種以個人道德補制度漏洞的現象。這種「犧牲式正義」會被讚美成高尚人格，卻讓整個社會對不健全制度的責任淡化。換句話說，制度的錯被轉嫁成個人的榮耀。當「用自己錢救機關」被視為道德典範時，就表示社會不再要求制度健全，而只期待個人英雄。

業務費砍到剩1％！政院東服中心公告不受理護照申辦。（資料照）業務費砍到剩1％！政院東服中心公告不受理護照申辦。（資料照）

從象徵層面來看，這是一種政治戲劇化的手法：把財政問題轉化為「情感動員」。300萬房貸不是單純的金額，而是一種象徵——「我願為東辦犧牲」，塑造出一種父母官式的形象。這正是台灣政治文化中最深層的矛盾：我們厭惡官僚冷漠，又習慣崇拜能「出錢出力」的個人。結果，民主政治被感情化，公務治理被私有化。

這不是美談，而是一種制度崩壞被包裝成道德榮光的現象。真正成熟的政治社會，不應靠個人貸款維持公共運作，而應靠透明、負責與制度化的財政機制。

若要用一句話批評這現象，可說是：

「當制度失靈時，最危險的不是貪官，而是被誤認為聖人的人。」

（作者為資安學者）
本文經授權轉載自李忠憲臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書