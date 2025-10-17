沈榮欽國際視野》台灣年輕人不反中，TikTok 使用者認為兩岸緊張是台灣執政黨的責任

敏迪說：「我認為大多數台灣人都認為自己是台灣人。我們視自己為一個不同於中國的獨立國家。但是我認為年輕人願意與中國更加親近。」 她和其他人都表示，社群媒體上的親中訊息比中國的潛在威脅更能引起台灣年輕人的共鳴。

◎ 沈榮欽

加拿大國家廣播公司的 Chris Brown 注意到台灣年輕一代並不反中，他訪問了敏迪與中研院政治所傅澤民等人，說明他的猜想並非空穴來風。

加拿大國家廣播公司的 Chris Brown 注意到台灣年輕一代並不反中。（取自貼文）

敏迪說：「我認為大多數台灣人都認為自己是台灣人。我們視自己為一個不同於中國的獨立國家。但是我認為年輕人願意與中國更加親近。」

她和其他人都表示，社群媒體上的親中訊息比中國的潛在威脅更能引起台灣年輕人的共鳴。

「許多年輕人並未將中國視為威脅。 他們透過社群媒體看到了很多（關於中國的）好事。他們想知道我們為什麼要互相為敵。」

「如果我說，『哦，別忘了，或者別忽視來自中國的敵意』，他們會說，『不，我感覺不到任何敵意。』」

「島上的年輕人普遍不太關心地緣政治和中國，他們更關心找工作、存錢和買房。」

敏笛（右）主持的「敏迪選讀」網路頻道曾專訪總統賴清德。（總統府提供）

「所以我認為社交媒體確實為中國青少年樹立了美好的形象。」

中國所謂的「灰色地帶」行動（即未採取實際武力的敵對活動）的影響已被廣泛研究，特別是針對中國擁有的 TikTok。

2025年初，一項針對台灣TikTok用戶的研究得出結論：大多數人傾向於將台海兩岸敵對情緒的加劇歸咎於台灣政黨，而非中國。

該研究還表明，TikTok用戶對親北京言論的支持率明顯高於不使用該社群媒體平台的用戶。

學者表示中國在社群媒體上大量散佈反民主言論的做法已經產生了效果。 （路透檔案照）

政治學家傅澤民表示，中國在社群媒體上大量散佈反民主言論、弱化對台灣獨立的支持力度的做法已經產生了效果，而且在台灣試圖加強軍事防禦之際，可能會產生令人擔憂的影響。

他說：「如果戰爭爆發，他們（年輕人）可能不會自願參戰。也許你可以將這種否認主義歸因於一種威脅疲勞感——因為威脅的神話是存在的，而且已經存在很長時間了，但它還沒有成為現實。」

在台北期間，加拿大廣播公司新聞訪問了西門町的青少年和大學生。

「我認為這沒什麼好擔心的，」20 歲的大學生 Lauren Chung 說。

「如果中國大陸真的[入侵台灣]，將導致雙方關係緊張，所以他們可能不會這麼做。」

他的朋友 Amelia Xu 表示，她也不是特別擔心台灣最終被佔領後，其民主性質和自由會發生什麼變化。 她說：「香港和澳門被中國接管後，那裡的人們仍然享有言論自由。所以我不認為言論自由是什麼讓我擔心的事情。」

在台北另一個地方，靠近電子產品銷售中心電腦街的地方，21 歲的 Amber Tsai 表示，她覺得來自中國的威脅比以前小了。

她在談到台灣的科技成就時表示：「看起來國際社會現在更加關注台灣了。隨著越來越多的人認識台灣，我感覺中國對台灣的野心沒有那麼強烈了。所以，我不像以前那麼擔心了。」

台灣副總統蕭美琴在接受加拿大廣播公司採訪時強調，中國在社群媒體上的努力一直難以應付。

蕭美琴副總統受訪時強調，中國在社群媒體上的努力一直難以應付。（資料照）

她說：「人們普遍意識到認知戰是一個問題，虛假信息已被用作破壞我們民主社會凝聚力的工具。」

「我們也正在與其他民主國家合作，尋找對抗專制國家實施的此類影響行動的最佳做法。」

和大罷免後很多人的論述不同，也許並非抗中保台的邊際效用遞減，而是社群媒體等因素，讓台灣年輕人不僅不反中，還認為是民進黨造成兩岸緊張，而非中國。這或許才是執政者必須面對的新現實。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

