名家分享~馮睎乾》獲獎不如提名

像黎智英先生就曾屢獲提名，每次均被廣泛報導，令世界多一次機會留意香港狀況，曝光率反而更細水長流。恰如文學界的村上春樹，他不是每年都得不到文學獎，卻每年都被談論嗎？
名家分享

名家分享

2025/10/16 19:00

◎ 馮睎乾

今年的諾貝爾和平獎，由委內瑞拉反對派領袖María Corina Machado奪得，獲提名的黎智英、鄒幸彤雙雙落選。這樣的結果，我覺得未嘗不是好事，甚或比獲獎更好，理由有二。

今年的諾貝爾和平獎，由委內瑞拉反對派領袖María Corina Machadoc獲得。（路透檔案照）今年的諾貝爾和平獎，由委內瑞拉反對派領袖María Corina Machadoc獲得。（路透檔案照）

第一個理由，不妨稱為「村上春樹效應」。翻查諾貝爾和平獎紀錄，儘管組織如紅十字國際委員會、聯合國難民署曾多次獲獎，但從未有人能以個人名義獲獎兩次。獲獎那天，固然舉世矚目，但國際曝光率的配額一次就用爆了。然而提名次數卻無上限，像黎智英先生就曾屢獲提名，每次均被廣泛報導，令世界多一次機會留意香港狀況，曝光率反而更細水長流。恰如文學界的村上春樹，他不是每年都得不到文學獎，卻每年都被談論嗎？

沒獲獎更好的第一個理由，不妨稱為「村上春樹效應」。（法新社檔案照）沒獲獎更好的第一個理由，不妨稱為「村上春樹效應」。（法新社檔案照）

提名比獲獎好，還有另一更重要的理由——這裏要想一想劉曉波。2010年10月劉曉波獲頒諾貝爾和平獎時，正被中共關在遼寧錦州監獄。大家該記得，那年在奧斯陸舉行的頒獎禮，台上僅擺了一把空椅子（12年後，同是10月，把劉曉波關在牢獄的胡錦濤被架離「二十大」會場，也諷刺地留下一張空凳）。劉曉波獲獎，中共當然覺得是對自己的一大羞辱，於是馬上出招「反制」挪威，還軟禁了劉的妻子劉霞。

諾貝爾獎以空椅子向劉曉波致敬。但中共軟禁其妻劉霞。（路透檔案照）諾貝爾獎以空椅子向劉曉波致敬。但中共軟禁其妻劉霞。（路透檔案照）

劉曉波得獎後，仍一如既往被關在錦州監獄，直到2017年肝癌晚期，死前一個月才獲准保外就醫。劉霞則跟外界斷絕了聯繫，一直被軟禁到劉曉波過世為止。前車可鑒，沒有獎似乎也是好的，塞翁失馬，焉知非福？

黎智英、鄒幸彤都沒有因為與諾獎無緣而失望。圖為鄒幸彤的諾貝爾失獎感言。（圖︰鄒幸彤Patreon，取自貼文）黎智英、鄒幸彤都沒有因為與諾獎無緣而失望。圖為鄒幸彤的諾貝爾失獎感言。（圖︰鄒幸彤Patreon，取自貼文）

事實上，黎智英、鄒幸彤都沒有因為與諾獎無緣而失望。《黎智英傳》作者祁福德（Mark Clifford）近日接受《光傳媒》訪問，分享了黎智英的一些獄中信，黎生甚至表示很高興自己沒贏得2021年的和平獎，因為他認為那是一種虛榮。至於鄒幸彤，她在10月10日也豁達地寫下一篇〈諾貝爾和平奬失奬感言〉，且讓我抄錄於下：

//「沒有得奬，但也感言。因為想多謝大家關心我們*，也關心香港的民主與人權。除了香港，在這世界上，哪裡有專制政權，哪裡就會有良心犯，請活在自由國度的人們，別讓世界各地監獄內外的良心孤獨地顫動，也希望各位同行者們，別～放～棄！只要良心在，光仍是會發熱發亮的。我們一起繼續前行，笑住迎戰，便會笑住煲底見！天祐María Corina Machado和委內瑞拉，願世上再沒有良心犯。多謝諾貝爾委員會。」

* #黎智英 #何桂藍 #陳日君 #黃之鋒 #李卓人 #鄒幸彤//

中英文版見鄒幸彤Patreon：
諾貝爾獎，在別的國家是天大殊榮，在中国則可能是天降橫禍。我希望黎、鄒等人今後能繼續獲得提名，直到有那麼一天，他們能夠親赴奧斯陸，在全世界的掌聲中，領取那個早該屬於他們的獎。

（作者為香港作家）

本文經授權轉載自馮睎乾臉書

