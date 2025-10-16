自由電子報
林修民 半導體看天下》熱烈歡迎國民黨主席選將 加入抗中數位滲透行列

藉由出版這本書，我們希望拋磚引玉喚起大家對數位國土反滲透的重視。國民黨如果現在才開始醒悟也無妨，浪子回頭永遠不嫌晚，台灣反中國滲透需要更多的力量。
林修民

林修民

2025/10/16 21:00

◎ 林修民

最近幾天國民黨主席選戰打得如火如荼，不只候選人郝龍斌與張亞中紛紛指責中國介入國民黨選舉，干涉台灣內政，另外國民黨的大佬趙少康也強調中國不應該介入台灣的選舉，雖然這印證了我們長期護台的主張，不過晚醒悟總比不醒悟來得好，護台力量永遠不嫌少。

趙少康、張亞中與郝龍斌都指出中國介入此次國民黨黨主席的選舉。（資料照）趙少康、張亞中與郝龍斌都指出中國介入此次國民黨黨主席的選舉。（資料照）

小弟與李忠憲、林宗男兩位教授於十月15號共同出版了「數位國土保衛戰」新書本書的發想是來自於有一次德國的國會議員來台訪問，他們對台灣遭受中國的數位威脅非常有興趣，因為他們同樣也正經歷俄羅斯的荼毒，希望能夠跟我們作者三人一起交流雙方的經驗，才有本書的誕生。

由本欄作者與李忠憲、林宗男兩位教授合著的「數位國土保衛戰」新書出版。（取自一卷文化臉書粉專）由本欄作者與李忠憲、林宗男兩位教授合著的「數位國土保衛戰」新書出版。（取自一卷文化臉書粉專）

其實恐怖極權勢力藉由言論自由來侵害外部民主國家的利益由來已久，並不是最近才開始。如果我們注意美國的外國代理人法早在二戰時就開始醞釀。

當時最主要的原因是有一個叫艾維、李（Ivy Lee）的美國人收受了納粹白手套的資金遊說美國政府做出親納粹的政策。最後東窗事發、才有了外國代理人法的誕生。

台灣是對抗中國的第一線，也是被全世界被中國滲透最嚴重的國家。示意圖。（路透檔案照）台灣是對抗中國的第一線，也是被全世界被中國滲透最嚴重的國家。示意圖。（路透檔案照）

只是現在的狀況比以前糟糕非常多，在半導體與資訊網路誕生之前，你要去影響外國的民意走向，你可能需要空飄實體的傳單才有辦法做得到，所以當年最快的方法就是扶植在民主國家的傀儡民意代表。

而近幾十年來有了半導體與資通訊網路產品，由於所有的民意代表都來自於選票，藉由操縱民意就可以誕生自己想要的傀儡代表，所以不管是藉由資訊半導體產品的硬體的駭客攻擊，或者是透過軟體假影片、社群網站的假人頭帳戶，所有的動作就是為了要數位滲透民主國家

藉由出版這本書，我們希望拋磚引玉喚起大家對數位國土反滲透的重視。（取自一卷文化臉書粉專）藉由出版這本書，我們希望拋磚引玉喚起大家對數位國土反滲透的重視。（取自一卷文化臉書粉專）

而台灣是對抗中國的第一線，也是被全世界被中國滲透最嚴重的國家。

藉由出版這本書，我們希望拋磚引玉喚起大家對數位國土反滲透的重視。國民黨如果現在才開始醒悟也無妨，浪子回頭永遠不嫌晚，台灣反中國滲透需要更多的力量。

（作者為科技專欄作家）



