林修民 半導體看天下》熱烈歡迎國民黨主席選將 加入抗中數位滲透行列

◎ 林修民

最近幾天國民黨主席選戰打得如火如荼，不只候選人郝龍斌與張亞中紛紛指責中國介入國民黨選舉，干涉台灣內政，另外國民黨的大佬趙少康也強調中國不應該介入台灣的選舉，雖然這印證了我們長期護台的主張，不過晚醒悟總比不醒悟來得好，護台力量永遠不嫌少。

趙少康、張亞中與郝龍斌都指出中國介入此次國民黨黨主席的選舉。（資料照）

小弟與李忠憲、林宗男兩位教授於十月15號共同出版了「數位國土保衛戰」新書，本書的發想是來自於有一次德國的國會議員來台訪問，他們對台灣遭受中國的數位威脅非常有興趣，因為他們同樣也正經歷俄羅斯的荼毒，希望能夠跟我們作者三人一起交流雙方的經驗，才有本書的誕生。

由本欄作者與李忠憲、林宗男兩位教授合著的「數位國土保衛戰」新書出版。（取自一卷文化臉書粉專）

其實，恐怖極權勢力藉由言論自由來侵害外部民主國家的利益由來已久，並不是最近才開始。如果我們注意美國的外國代理人法早在二戰時就開始醞釀。

當時最主要的原因是有一個叫艾維、李（Ivy Lee）的美國人收受了納粹白手套的資金遊說美國政府做出親納粹的政策。最後東窗事發、才有了外國代理人法的誕生。

台灣是對抗中國的第一線，也是被全世界被中國滲透最嚴重的國家。示意圖。（路透檔案照）

只是，現在的狀況比以前糟糕非常多，在半導體與資訊網路誕生之前，你要去影響外國的民意走向，你可能需要空飄實體的傳單才有辦法做得到，所以當年最快的方法就是扶植在民主國家的傀儡民意代表。

而近幾十年來有了半導體與資通訊網路產品，由於所有的民意代表都來自於選票，藉由操縱民意就可以誕生自己想要的傀儡代表，所以不管是藉由資訊半導體產品的硬體的駭客攻擊，或者是透過軟體假影片、社群網站的假人頭帳戶，所有的動作就是為了要數位滲透民主國家。

而台灣是對抗中國的第一線，也是被全世界被中國滲透最嚴重的國家。

藉由出版這本書，我們希望拋磚引玉喚起大家對數位國土反滲透的重視。國民黨如果現在才開始醒悟也無妨，浪子回頭永遠不嫌晚，台灣反中國滲透需要更多的力量。

（作者為科技專欄作家）







