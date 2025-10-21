自由開講》家門口安全 全國治安卻危險？

◎ 范振家

警政署最新公布的上半年治安滿意度調查，再度呈現耐人尋味的現象：民眾對住家附近治安的滿意度高達九成，對所屬縣市也有八成以上，但一問到「全國治安」，滿意度立刻腰斬，只剩五成一。換句話說，大家都覺得「自己家門口很安全」，但整個台灣卻「很危險」。

警政署調查上半年民眾治安滿意度，對居住社區整體治安滿意度達91.78%；對居住縣市整體治安滿意度為82.25%，然而全國整體滿意度僅51.32%。（資料照）

這樣的矛盾結果，正是現代社會安全感的寫照。一方面，台灣在國際安全評比中表現亮眼，Numbeo網站2025年全球治安排名高居第4；另一方面，媒體與社群平台上卻充斥詐騙、命案與社會亂象，讓「治安惡化」成為全民焦慮的話題。於是，我們身處全球稱羨的安全國度，卻活在不安的氛圍裡。

民眾對「全國治安」的不安，往往並非出自親身經驗，而是透過媒體與網路形成的印象。幾起重大刑案、一宗社會悲劇，足以在集體記憶中留下長久陰影。即使警方迅速偵破、犯罪率下降，民眾的「不安」仍揮之不去。這種「印象型治安」的問題在於，它反映的不是數據，而是對政府整體治理的信任。當社會對物價、司法、政治等議題累積不滿時，「治安不好」往往成為最方便的情緒出口。

警政署近年強調打詐成果顯著：假投資詐騙件數與財損金額比去年高峰下降五成，刑事局「淨話專案」也讓假檢警詐騙減少三至四成。數字看來亮眼，然而民眾仍不滿意，原因其實很簡單，被騙的錢拿不回來。跨境詐騙金流轉瞬即逝，而司法互助效率有限，導致「破案不等於追回」。這種落差使「打詐」在民眾眼中成了黑洞：政府看似努力，卻難讓人民「有感」。

詐騙集團利用網路電話交換機（IPPBX）作為話務轉接工具，刑事局查扣相關證物。（資料照，記者陸運鋒翻攝）

更值得省思的是，我們似乎已習慣把「治安」等同於「警察工作」。治安不好，先怪警察；滿意度下滑，就讓警政署背鍋。但「治安（Public Security）」在本質上是廣義的公共安全事務，涉及犯罪防治、司法公正、金融監理、法治教育與媒體生態等多重面向。警察固然是維護治安的重要力量，卻無法獨力修補制度漏洞。要求警察為整體治安觀感全面負責，就像要求醫師治好一個整天吸菸、暴飲暴食卻拒絕檢查的病人——既不合理，也不公允。

台灣警察的努力，民眾其實看得到：九成民眾滿意警察服務、八成七肯定其執勤態度。但治安的信任，並非來自一次巡邏或一次破案，而是整體治理的連動。當司法判決缺乏公信力、行政協作遲緩、跨部會防詐仍停留在「開會階段」，人民自然難以相信制度能真正保護他們。

要讓「全國治安」不再只是民調題目，政府必須回到信任的根本。治安不只是警察的工作成績，更是政府整體治理的信任指數。唯有當體制能協同運作、司法與行政能展現效率與公正，民眾的安全感才會從數據轉化為真實的信任。

（作者為管理學博士）

