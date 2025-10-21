自由電子報
自由開講》民意與專業衝突 論竹縣總圖屋頂造型爭議

2025/10/21 17:00

◎ 楊秋煜

近日新竹縣立總圖書館的屋頂造型爭議在全台建築專業圈掀起了一陣波瀾，已完成之金屬鋁板屋頂被部分民眾批評為「鐵皮屋美學」，新竹縣政府的回應方式為，舉辦民眾票選以決定是否「優化」（實則拆除重蓋！）屋頂，將這場爭議推向了對公共建設決策核心機制的深刻拷問：當表層的「民意」與歷經數年的「專業」審議發生衝突時，我們究竟該何去何從？

新竹縣立總圖書館斥資9.5億打造，頂樓4樓屋面的鋁合金烤漆鋁板設計卻被譏像「鐵皮屋」，引發議論。（資料照）新竹縣立總圖書館斥資9.5億打造，頂樓4樓屋面的鋁合金烤漆鋁板設計卻被譏像「鐵皮屋」，引發議論。（資料照）

一、建築專業的複雜性與審議結果不容輕忽

我們必須正視建築設計的本質：它絕非一項單純的美學創作，而是高度專業整合的成果 。建築師在設計過程中，必須同時考量機能、構造、美學、材料、結構、機電、成本、工法、法規、環境等諸多面向，尋求一個最優化的綜合解答 。這種複雜性，使得建築設計必然依賴專業知識與技術判斷。

更關鍵的是，一棟公共建築從圖紙走向實體，必須歷經層層關卡，每一步都代表著專業的認可：從基本設計、細部設計、都市設計審查，整個流程皆由諸多專業委員審議以及縣府局處官員的認可 。這些委員、官員們的專業判斷，是為了確保建築物在實用性、安全性、合法性與公共美學上都能達到標準。

然而，當整體外觀都已完成後，若僅因為少數民意認為「像違建」，便要推翻先前所有專業審議的成果，甚至斥資邀請另一位建築師提出「擦脂抹粉式」的修飾方案，這無疑是對先前一連串專業委員、局處官員審議的徹底否定 ，視「專業審查」無物，也是對原建築師專業判斷與創作理念的否定

二、公共參與不應淪為「票多者贏」的民粹操作

公共參與的價值不容置疑，但其時機與方法必須嚴謹。公共參與應在建築物規劃初期、設計階段進行，藉由嚴謹的討論、協商，讓民眾了解設計理念、提出需求，此為國內外常見做法 。

然而，新竹總圖的狀況是：在建築主體完成後，才進行「票選新方案」的事後參與 。政府以投票作為決策依據，雖然滿足了「民主程序」的表象，但投票僅是最表層的民意表達 。這種做法是用單純的票數，取代先前複雜的專業審議以及複雜的建築技術美學判斷 。

新竹縣立總圖書館金屬屋頂優化基本設計方案，由方案4「造型沖孔板」獲得最高票。（新竹縣文化局提供）新竹縣立總圖書館金屬屋頂優化基本設計方案，由方案4「造型沖孔板」獲得最高票。（新竹縣文化局提供）

其結果是：決策淪為「民粹凌駕專業」的場域 ，而理性、專業的討論機制則被架空

縱使有「醜建築的罷免機制」，提議、連署、投票數的相關機制是什麼？這樣全縣級的縣立圖書館，需要全縣多少的同意「罷免」票數？

新竹縣政府文化局於9月10日至24日針對總圖「金屬屋頂優化」，將原案與四個新方案公布於網路進行票選。14天下來，總參與投票數為3361票，票選出的第一名「造型沖孔板」獲得1062票，第二名是原案獲得787票。相較於新竹縣總人口數59萬多人，區區的1062票就可以推翻原案，能否真正代表新竹縣民的決定，值得嚴肅質疑。此例一開後患無窮，爾後大家看到不符己意的公共建築物，就來辦個票選要求改修！？

三、尋找「專業」與「民意」的成熟對話機制

新竹總圖的爭議凸顯了業務單位的失職與決策錯誤。若公共建設的目的是為了服務民眾，那麼事前與推動過程中的民眾參與就不該如此薄弱。成熟的公民社會，需要的不是「假參與」的民粹操作，而是深度溝通、公共論辯與教育引導。真正的公共討論，應是讓民眾、專業者與決策者三方，透過嚴謹的討論、協商，建立對建築及材料的正確認知，

政治歸政治，專業歸專業。政治有回應民意的責任，但若將建築專業視為可隨意調整的政治籌碼，則是對專業的踐踏。社會需要的是以理性討論來提升公共美學水準，而非簡單的投票表決。

「造型沖孔板」造型的金屬外觀設計，結合新竹縣公共圖書館LOGO及書本意象作為整體設計發想概念。（資料照）「造型沖孔板」造型的金屬外觀設計，結合新竹縣公共圖書館LOGO及書本意象作為整體設計發想概念。（資料照）

在本次爭議中，我們應將討論重心從短期的視覺偏好，拉回建築設計的公共性與長遠價值。呼籲社會大眾應支持原案、尊重專業審議的過程，並將目光投向未來：如何建立一套事先有良好溝通與參與的機制，讓公共建設成為居民共同的驕傲，而非事後淪為議題炒作下的犧牲品。

（作者為建築改革社社長、建築師）

