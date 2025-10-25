自由開講》採「土地改良」 縮短花蓮受災農田復耕時程

◎ 葉昱呈

馬太鞍溪堰塞湖災害導致花蓮縣鳳林、光復鄉農地受災面積達六百公傾，部分田區淤泥深及二、三公尺高，無法繼續耕種。筆者曾經擔任莫拉克風災「農地復耕」之主辦人員，茲就當年處理受災農地的經驗，提供淺見如下：

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害，導致泥沙埋沒花蓮農地600公頃。（資料照）

二○○九年八月，莫拉克颱風來襲，造成屏東縣林邊、佳冬一帶，許多農地遭到沖積泥土淹沒，由於這些泥土屬於黏質土，經陽光曝曬後，變得硬實，既不透水，亦無足夠的肥分可供農作物生長，根本無法繼續耕作，當時筆者協調水利單位，提供河川清疏且品質較佳的砂質土回填農地，並按砂質土佔八○％，黏質土佔二○％的比例混合，再加入適量有機肥來增加肥力及改善土壤結構，透過土地改良，使土壤更適合農作物生長，以協助農民加速復耕，而此次花蓮縣的農地遭到沖積黏質土淹沒，與莫拉克風災時屏東縣農地遭黏質土淹沒的情況相似，因此建議農業部不妨採用「土地改良」方式，以縮短受災農田復耕時程。

光復、鳳林兩區農地約有六百公頃被淤泥侵入，數量粗估達六百萬噸，救災下一階段專案處理。圖為淤泥堆置場之一。 （資料照）







至於需回填外來客土之農地改良行為，可依《平均地權條例施行細則》規定，由花蓮縣政府農業、地政等權責單位，實地勘查後予以認定，以簡化行政作業流程，讓受損的農地早日恢復生產力。

（作者為公務員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法