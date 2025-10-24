自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》傅崐萁「救災哲學」 救形象加卸責

2025/10/24 15:00

◎ 陳啟濃

行政院長卓榮泰趕赴花蓮縣光復鄉勘災，傅崐萁動作很快，趕著一起出現。然而他不是在關心災情，請求中央如何支援救災，而是在跟院長抱怨，他收到民進黨側翼的攻擊。傅崐萁曾任二屆花蓮縣長，目睹縣民遭遇水患，流離失所，竟然最在乎的是自己的形象，急著推卸他們夫妻的責任

行政院長卓榮泰（左二）日前到花蓮光復勘災，與立委傅崑萁（中）在馬太鞍溪斷橋邊爭論相持不下。（資料照）行政院長卓榮泰（左二）日前到花蓮光復勘災，與立委傅崑萁（中）在馬太鞍溪斷橋邊爭論相持不下。（資料照）

傅崐萁跟中共越親密，學到中共的「救災哲學」，就學得越深入。中共除了救災如同作秀，現場都要先安排好，不容許災民任何的抱怨。官員都要顯露出苦民所苦的架勢，實際上有些災情是官員們興建公共建設造成，卻不見中共官員發表道歉的言語。因為他們不是責任政治，對黨對習近平效忠就好，不必擔心人民的感受，更不在乎那冰冷的傷亡數字。

鏡頭回到台灣，花蓮縣長颱風來了還出國，遇到重大決定誰敢負責，當然無法針對颱風可能引發的偃塞湖可能的溢流，做好萬全的準備，中央救災中心連下五次的建議，要縣府儘快將民眾撤離安置。縣府卻都不聞不問，一副老神在在。花蓮縣府這種漠視災害的自信，受到全國民眾的批評，縣長老公立委傅崐萁竟然為了袒護自己妻子，搶著在記者面前訴怨情。

自由開講》傅崐萁「救災哲學」 救形象加卸責馬太鞍溪上游堰塞湖溢流災後復原，花蓮縣長徐榛蔚是總指揮官，處理過程備受批評。（資料照）

中央救災的通聯證據確鑿，花蓮縣府的疏忽昭然若揭，傅崐萁卻只顧著維護他們夫妻的形象，只顧維護自己的名譽，卻急著推卸責任。所謂「近墨者黑」，跟中共太親密，自然學到他們的那套「救災哲學」—維護形象、推卸責任。

（作者為花蓮女婿）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書