自由開講》傅崐萁「救災哲學」 救形象加卸責

◎ 陳啟濃

行政院長卓榮泰趕赴花蓮縣光復鄉勘災，傅崐萁動作很快，趕著一起出現。然而他不是在關心災情，請求中央如何支援救災，而是在跟院長抱怨，他收到民進黨側翼的攻擊。傅崐萁曾任二屆花蓮縣長，目睹縣民遭遇水患，流離失所，竟然最在乎的是自己的形象，急著推卸他們夫妻的責任。

行政院長卓榮泰（左二）日前到花蓮光復勘災，與立委傅崑萁（中）在馬太鞍溪斷橋邊爭論相持不下。（資料照）

傅崐萁跟中共越親密，學到中共的「救災哲學」，就學得越深入。中共除了救災如同作秀，現場都要先安排好，不容許災民任何的抱怨。官員都要顯露出苦民所苦的架勢，實際上有些災情是官員們興建公共建設造成，卻不見中共官員發表道歉的言語。因為他們不是責任政治，對黨對習近平效忠就好，不必擔心人民的感受，更不在乎那冰冷的傷亡數字。

鏡頭回到台灣，花蓮縣長颱風來了還出國，遇到重大決定誰敢負責，當然無法針對颱風可能引發的偃塞湖可能的溢流，做好萬全的準備，中央救災中心連下五次的建議，要縣府儘快將民眾撤離安置。縣府卻都不聞不問，一副老神在在。花蓮縣府這種漠視災害的自信，受到全國民眾的批評，縣長老公立委傅崐萁竟然為了袒護自己妻子，搶著在記者面前訴怨情。

馬太鞍溪上游堰塞湖溢流災後復原，花蓮縣長徐榛蔚是總指揮官，處理過程備受批評。（資料照）



中央救災的通聯證據確鑿，花蓮縣府的疏忽昭然若揭，傅崐萁卻只顧著維護他們夫妻的形象，只顧維護自己的名譽，卻急著推卸責任。所謂「近墨者黑」，跟中共太親密，自然學到他們的那套「救災哲學」—維護形象、推卸責任。

（作者為花蓮女婿）

