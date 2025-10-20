自由開講》「新南向政策」的終止或盤整？ 政府的謀定而後動

◎ 馬準威

今（2025）年雙十國慶甫結束，基於賴總統在本次的國慶演說中仍未提及「新南向政策」，且近期有消息傳出政府可能對「新南向」的政策挹注嘎然而止。然究竟政府是想終止「新南向政策」推行，抑或是「新南向政策」進入一輪盤整期，各界諸多揣測，故本文嘗試從五個「結構」，來分析「新南向政策」未來可能走向。

東南亞國協十國擁有超過6.7億人口，區域GDP總量已突破4兆美元，今年由馬來西亞擔任輪值主席國。

就當前臺灣對中國避險結構而言，政府努力的政策方向是，避免出現一個過度依賴中國經濟體制的臺灣。根據2025年8月我財政部資料顯示，臺灣對中國出口比重從2020年的43.9％降至2025年1-4月的28.4%。另一方面，臺灣對東協國家的出口份額，在過去5年內累積成長約62.8%。這些數據顯示，台灣在選擇對中國經濟避險後，確實出現在東協國家出口擴張的情形。而只要我政府對中國的經濟避險思維不變，則臺灣對其他貿易區域推進，就會繼續。換言之，「新南向」國家的重要性在此結構下，難以降低。

從美中競爭結構來說，美國自己已加大推動在製造流程中排除「紅色供應鏈」，並重塑全球產業鏈，透過「友岸外包」（friend-shoring）與「近岸外包」（near-shoring）政策，引導企業轉向東協、印度、墨西哥等替代生產基地。當美國都轉向這些區域，臺灣作為美國的民主隊友，不管是受到美方的壓力也好，還是順著供應鏈重組步調也罷，臺灣的供應鏈站隊過程，很難忽視與新南向國家合作的趨勢。

就新南向國家的區域潛力結構而論，今天的東協與南亞，已是新興市場並成為全球經濟成長的重要引擎。東協十國擁有超過 6.7 億人口，區域 GDP 總量已突破 4 兆美元，並持續以年均 4–5% 的速度成長，展現強勁的內需與製造業潛力。隨著區域全面經濟夥伴協定（RCEP）與數位經濟協定的推動，東協正逐步成為亞太供應鏈重組的核心樞紐。同時，南亞市場如印度、孟加拉、斯里蘭卡等國人口紅利顯著，基礎建設、能源與數位產業投資快速擴張。這兩大區域在全球產業分工、綠色轉型與中低成本製造領域具高度互補性，被視為未來十年最具潛力的經濟增長帶與替代性市場。新南向國家存在著成長的吸引力。

南亞市場如印度、孟加拉、斯里蘭卡等國人口紅利顯著，被視為未來十年最具潛力的經濟增長帶與替代性市場，圖為印度新德里。（資料照）

從亞洲四小龍競合結構以觀，韓國有「新南方政策」與臺灣的「新南向政策」本為相似，而新加坡本身就是東協成員，與其他東協國家的經貿關係本具優勢。倘臺灣要放棄推動「新南向政策」，就等同國家隊退出與他國競爭範疇，茲事體大。這還沒算上印度「東進政策」（Act East Policy）的存在，積極向東南亞國家推進，甚至尋求與東亞國家的經貿連結。臺灣若不續推新南向，不但可能失去與稟賦類似的國家競爭能量，更可能失去與南亞深化合作的機會。

就臺灣的人口結構變化來看，這些年台灣在新南向政策下，透過學界、商界與政界的努力，我們已經從一個過往對東南亞與南亞國家極度陌生的國度，轉向一個有更多理解與多元的社會，這點看似平凡無奇，卻已成為台灣對新南向國家「路徑依賴」的一環。而臺灣的新住民及其二代，人口已達120萬之眾，他們也成為臺灣連結東南亞與南亞的重要資產。加上台灣的勞動力隨著少子化逐步下滑，吸引東南亞與南亞人才，已是不可逆的趨勢。

從以上五個結構角度分析，臺灣無法停止「新南向」的發展方向，而當前政府暫時放緩對新南向政策的推行，恐與美國對世界發動貿易戰的外部結構有關。由於美國川普政府的關稅戰尚未完全明朗，美國對東協與南亞國家的稅率仍處浮動，就政府的立場來說，很難在此種狀態下，評估南向政策的推行力道以及資源配置，故暫時出現裹足不前。惟宜理解為政府當前作為，是對新南向政策的謀定而後動，而非嘎然而止。未來就算名稱不在，政策精神維持「重南」的可能性仍大。

（作者為淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授、台灣東南亞與南亞協會副秘書長）

