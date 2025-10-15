自由開講》參選黨主席 為了奉獻國民黨、奉獻台灣

◎ 蔡志弘



台灣現在面臨關稅、匯率及半導體產業是否外移的鉅大挑戰，我長年在企業，是專業的企業工作者，擔任過科技部新興科技應用計畫總主持人，在這個緊要關頭參選中國國民黨主席選舉，不只想帶領國民黨重返執政，同時也想將所學及豐富的企業經驗貢獻給國家，讓國民黨更好，讓台灣更繁榮更進步。

前國大代表蔡志弘參選國民黨主席，為了奉獻台灣、奉獻國民黨。（資料照）

很多人好奇，離開政壇這麼久，不好好做生意賺大錢，跑來參選國民黨主席幹什麼？有知名度嗎？憑什麼和其他五位高知名度的專業政治工作者競爭？但是，本人從不妄自菲薄，我擁有豐富的企業經驗，同時也是法學教授，具有大法官的資格，這些都是其他五位候選人所沒有的，國民黨員不妨比較看看。

請繼續往下閱讀...

志弘是自然美蔡燕萍的弟弟，「自然就是美」這句大家耳熟能詳的話，也是當年我的發想。我台大法律系畢業後，前往美國深造，取得法學碩士、博士學位。在美國大學任教行政法，我曾會晤過兩任美國前總統、兩任國防部長。當時台灣人能在美國大學教授行政法，鳳毛麟角。

這麼令人羨慕的工作，美國朋友都問我：「為什麼你還想回台灣？」我說：「因為那是我的根，是我永遠的家。」，美國再好也無法澆熄我返台的熱情。除了放棄教職，甚至美國友人推薦我到白宮工作，甚至說可以透過國會決議給我公民權，我仍然沒有接受，毅然回到台灣——因為我心中始終只有兩件事：奉獻台灣，奉獻國民黨！

‧率團訪問美國會，捍衛台灣利益

返台後，在監察院及國安會任職，接著參選國大代表，勝選後擔任國民黨國大黨團書記長。一九九八年時任美國總統的柯林頓到中國大陸進行國是訪問，與當時的大陸國家主席江澤民舉行「柯江會」，在柯江會舉行前，我率團訪問美國國會，爭取美國支持台灣，呼籲美國在柯江會不得犧牲台灣利益，並須信守台灣關係法，並獲得美國國會議員的具體承諾。

國民黨主席候選人政見發表會，卓伯源（左起）、郝龍斌、鄭麗文、羅智強、蔡志弘、張亞中等六位候選人都參加。（資料照）

我入黨至今五十年，一路走來，始終如一。國代任期結束後，國民黨邀我選彰化縣長，後因母親生病而放棄；台聯、親民黨邀我當不分區立委；阿扁總統甚至透過淡江大學創辦人，也是我的岳父張建邦先生，邀我出任部長。但我都沒接受。因為我從政，不是為了權位，而是為了理想。

‧投入企業經營

這段時間，我投入企業經營，也積極參與國際事務。我曾出席APEC經濟領袖高峰會、博鰲論壇等，為台灣發聲。

我26歲創立連鎖事業，創立了500家加盟店，報紙稱我是連鎖店教父，更幫助許多年輕人建立了幸福家庭，29歲，我在美國教法律，又赴英國牛津大學擔任訪問學人。這麼豐富的國際經驗不正是台灣需要的嗎？



台灣當前遭受美國關稅壓力，中小企業陷入前所未有的困境，志弘曾多次參與APEC企業領袖高峰會，深知國際經貿談判之關鍵。美國總統川普與大陸領導人習近平即將在10月底於韓國的APEC會面，志弘深感榮幸，也被邀請參加這次的APEC，我若當選黨主席，必將強力向國際表達台灣的立場，爭取台灣的最佳利益。另外，志弘與許多國際企業的CEO相熟且有很好互動，這些都是推動台灣經濟發展的助力。



在黨務方面，藍營組織力的弱化是不爭的事實，我當黨主席，會把超過160個區黨部租回來，而且不需要地方黨部籌資，讓國民黨的兄弟姊妹們可以隨時回家，喝茶聊天磕瓜子，同時要將這160個區黨部當成做公益、服務社會，與社會接軌的基地並拉近 與青年朋友的距離。

‧藍白合 「軟功化硬拳」

2028如何重返執政，我認為，首先要先打贏2026，此時，藍白合作就很重要。志弘擔任國民大會國民黨團書記長，化解了修憲的危機，就有媒體說我「軟功化硬拳」，相信以我無私、無我，配合建立公平公開公正的制度來促進藍白合作必能成功。

在2026藍白合作取得最多縣市長席次勝選的基礎上，進一步藍白合作，2028一定能重返執政。五十年來，我從沒有變過，從台大到美國、英國牛津，我的腳步，始終走在「奉獻台灣、守護和平」的道路上。

（作者為前國大代表）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法