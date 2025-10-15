名家分享～賴銘堃》為什麼，只有高雄能做到這樣的城市行銷？

六大地標同時換上粉色燈光，再加上有百貨、建築、商圈一起，一場「全城級」的聯名行銷正式展開。 這一週，不只是演唱會熱潮，而是城市行銷與流行文化一起，共同打造的一場「沉浸式品牌秀」。

◎ 賴銘堃

▍一座城市，敢把夜色交給粉絲

BLACKPINK在世運主場館舉辦演唱會，高雄市點亮了粉紅色。（取自貼文）當 #BLACKPINK 確定要到高雄，在世運主場館舉辦演唱會起，整個高雄市點亮了 #粉紅色。

1.愛河。

愛河。（取自陳其邁臉書）

2.大港橋。

大港橋。（取自陳其邁臉書）

3.高雄流行音樂中心。

高雄流行音樂中心。（取自陳其邁臉書）

4.高雄港旅運中心。

高雄港旅運中心。（取自陳其邁臉書）

5.美麗島捷運站。

美麗島捷運站。（取自陳其邁臉書）

6.高雄火車站。

高雄火車站。（取自陳其邁臉書）



六大地標同時換上粉色燈光，再加上有百貨、建築、商圈一起，一場「全城級」的聯名行銷正式展開。



這一週，不只是演唱會熱潮，而是城市行銷與流行文化一起，共同打造的一場「沉浸式品牌秀」。



你會問：



為什麼，只有高雄能做到這種規格？

其他城市，曾經也想學，卻總是差高雄一大截？



▍一、這不是突發奇想，而是十年的佈局



要讓城市能被「整體策展」起來，不是喊口號，高雄的底子，式來自十年來持續的城市轉型。



記得從 2013 年那隻黃色小鴨開始，高雄第一次用「港灣」做為展演舞台，歷經 32 天、390 萬人次、10 億經濟效益，不只是可愛藝術，而是城市品牌的集體記憶。

2013年黃色小鴨在高雄造成轟動，總參觀人數逼近400萬人次。（資料照）



接著2015 五月天在高雄跨年演唱會，接著是大港開唱，讓港區變音樂節現場，2022 台灣燈會，用愛河灣和衛武營串成光影劇場，Coldplay 2023 在高雄，兩天吸引 17 萬人，高雄的演唱會疏運，成為國際級案例，再到今年 BLACKPINK 在高雄。這不是「一次爆發」，而是「成熟開花」。



▍二、高雄有別人沒有的條件



① 有被策展的場域群組



愛河灣、駁二、大港橋、音樂中心到車站，全在 30 分鐘生活圈內，這些地點本來就能被點燈、能拍照、能走訪，這是高雄十年「亞洲新灣區」投資的成果。





② 有全城協作的行政效率



一次點亮六大地標，背後是跨局處整合：



交通、電力、安全、觀光、文化一次串聯，這種「任務導向」的政府跨部協作，在其他城市常常被流程卡死，在高雄只是默契與SOP。





③ 有長年訓練出的演唱會經驗



從五月天跨年、Coldplay 到 BLACKPINK 來台，高雄的交通接駁、警力配置、商圈導流、幾乎是「量產級」的運作規模。



這也是為什麼國際主辦單位願意一再回來。



④ 有「拍出來就美」的城市畫面



大港橋的弧線、光之穹頂的色彩、港灣的倒影、音樂中心的曲線，不需要再佈景，它本身就是舞台。



別的城市要「打造場景」，高雄只要「開燈」。



▍三、關鍵在於「市府相信行銷的力量」



很多城市做活動，是為了「一次熱鬧」，高雄做活動，是為了「長期記憶」。



黃色小鴨之後，商圈願意配合、餐飲推出主題套餐、旅宿連動優惠，

形成「活動 × 經濟 × 品牌」的商業閉環。



這就是所謂的「城市行銷循環系統」，

透過活動→觀光→消費→再回流的「自我增值系統」。



這次高雄市府與 Live Nation Taiwan 共同策畫，「LIGHT UP 高雄 IN PINK」城市點燈活動，六大地標點燈，是雙方合作的具體展現。



高雄市府不是只在做「公務活動」，而是在做「品牌管理」。



每次大型活動，都是讓城市品牌再升級的一次行銷專案。

2022台灣燈會，位於衛武營的中央主燈「鳳彩飛舞」，磅礡氣勢讓人驚豔。（資料照）

▍四、從小鴨到粉紅高雄，這是「品牌進化史」



2013：黃色小鴨 → 港灣成為展演舞台

2015：五月天跨年 → 城市變成音樂MV舞台

2022：台灣燈會 → 港灣與光影結合

2022年台灣燈會「光啟愛河灣」，港灣與光影結合的美景。。（資料照） 2023：Coldplay → 國際演唱會城市誕生

2025：BLACKPINK → 城市與粉絲共創品牌色



這些事件串起來，就是高雄的「品牌成長線」。



▍五、行銷的最高境界，是讓城市會說故事



當城市能用顏色表態、用燈光互動、用地標、商家串聯起一段體驗，那就是「城市品牌的語言」。



這次六大地標粉紅點燈，不是為了宣傳一場演唱會而已，而是宣告：「高雄，已經是亞洲的舞台。」



▍六：一場活動，改變一座城市的想像



有人說，這只是偶像演唱會，但以行銷企劃分析的角度來說，這是高雄十年品牌經營成果展示。



別的城市在「借流量」，高雄在「創造流量」。



這就是差別。



這也是行銷最棒的境界：

讓整座城市，變成品牌。



▍七：用數據說話，真-城市行銷



行銷最終的目標是績效提升，我抓了一些數據來驗證這件事。



① 2024–2025｜雙隻黃色小鴨（愛河灣）



來客：活動檔期30天，累計「超過 900 萬人次」。

2024年2隻小鴨緩緩「游」進愛河灣，現場民眾直呼「卡哇伊」。（資料照）觀光產值：帶動「超過新台幣 140 億元」觀光產值。



對比2013年的黃色小鴨第一次來的「390 萬人次」，

還有「新台幣 10 億元」的觀光效益，

這轉換功力是大幅提升。



② 「演唱會經濟」全年統計遞增（市府年報口徑）



2023｜場次：117 場（千人以上）。

人次：1,390,000

產出（估）：NT$45 億。（交通、餐飲、住宿等）。



2024｜場次：≥157 場（千人以上演出）。

進場/人流：1,710,000 人。

產出（估）：> NT$57 億元（交通、餐飲、住宿等）。



「演唱會經濟」已成高雄年度常態

<2023→2024 年，人流由 139 萬→171 萬，旅遊營收由 NT$45 億→NT$57 億，呈量與值雙升。



這個我本人也貢獻很多啊。



③ 2023.11｜Coldplay 兩日（世運主場館）

Coldplay酷玩樂團2023年11月11日在高雄國家體育場開唱，單日場內外最高吸引8萬4858名歌迷前往朝聖。（資料照，高雄市交通局提供） 兩日累計：>170,000 人（單日峰值 86,505）。

旅遊/商圈成效：夜市交易↑≥30%、旅館住房率約 90%。

整體觀光收益：約 NT$5.5 億。

疏運：82 與 88 分鐘清場完成。（不可思議）



高雄已經把「檔期型水岸策展」，（小鴨、燈會）加上「全年演唱會矩陣」兩軌並行，把「一次熱」變「長紅經濟」的關鍵，算是找到自己的流量與變現的閉環模組。



▍總結：只有高雄可以超越高雄



這是一場城市級 Brand Takeover （品牌接管）：



把城市變成品牌延伸的「沉浸式載體」，這不是演唱會，而是品牌短暫接管了一座城市。



置入了 UGC （用戶生成內容）：



六個地標→六種構圖與敘事，天然形成短影音「系列感」，提高社群連續觸達與停留，也提升社群上的曝光度。



逗留時間拉長：



點燈連續 7 天，粉絲有理由早來晚走、跨點打卡，進行住宿與餐飲消費，增加了逛街、景點、夜市、等各種外來人潮。



城市 IP 疊加：



把「港灣夜景＋流行音樂城」的定位，用一次大事件重新刻到粉絲腦中，這是其他城市望其項背的呀。



你喜歡這次粉色高雄嗎？

你會專程去高雄看看嗎？



一起粉紅起來！



#粉紅高雄

#2025演唱會

#越來越喜歡高雄

（作者為放大數位行銷總經理）

本文經授權轉載自賴銘堃臉書

